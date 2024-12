Izrael nařídil uzavřít jednu z posledních fungujících nemocnic na severu Gazy

23. 12. 2024

čas čtení 9 minut



Vedoucí nemocnice Kamal Adwan říká, že je „téměř nemožné“ uposlechnout příkazu k uzavření kvůli nedostatku sanitek k evakuaci pacientů.

.

Izrael včera pozdě večer nařídil uzavření a evakuaci jedné z posledních částečně fungujících nemocnic v severní Gaze.



Ředitel nemocnice Kamal Adwan Husam Abu Safiya řekl agentuře Reuters, že uposlechnout příkazu k uzavření je „téměř nemožné“, protože není dostatek sanitek, které by pacienty odvezly.



Řekl:



V současné době máme v nemocnici téměř 400 civilistů, včetně dětí na novorozeneckém oddělení, jejichž život závisí na kyslíku a inkubátorech. Bez pomoci, vybavení a času nemůžeme tyto pacienty bezpečně evakuovat.



Tuto zprávu zveřejňujeme za silného bombardování a přímého zaměření na palivové nádrže, které v případě zásahu způsobí velký výbuch a hromadné oběti civilistů uvnitř.



Abu Safiya uvedl, že armáda nařídila evakuaci pacientů a personálu do jiné nemocnice, kde jsou podmínky ještě horší. Izraelská armáda uvedla, že v pátek poslala do nemocnice palivo a potraviny a pomohla evakuovat více než 100 pacientů a ošetřovatelů do jiných nemocnic v Gaze.



Gazské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že tři hlavní nemocnice v severní Gaze - z nichž jedna je Kamal Adwan - jsou sotva funkční a od října, kdy Izrael poslal tanky do Bejt Lahíje a nedalekých Bejt Hanúnu a Džabalíje, na ně opakovaně útočí. Izraelská armáda tvrdí, že cílem obnoveného útoku na severu je zabránit bojovníkům Hamásu, aby se tam přeskupili. IDF však útočí na nemocnice a úkryty, přičemž izraelské síly při neúnavných útocích zabily mnoho civilistů. Izrael včera pozdě večer nařídil uzavření a evakuaci jedné z posledních částečně fungujících nemocnic v severní Gaze.Ředitel nemocnice Kamal Adwan Husam Abu Safiya řekl agentuře Reuters, že uposlechnout příkazu k uzavření je „téměř nemožné“, protože není dostatek sanitek, které by pacienty odvezly.Řekl:V současné době máme v nemocnici téměř 400 civilistů, včetně dětí na novorozeneckém oddělení, jejichž život závisí na kyslíku a inkubátorech. Bez pomoci, vybavení a času nemůžeme tyto pacienty bezpečně evakuovat.Tuto zprávu zveřejňujeme za silného bombardování a přímého zaměření na palivové nádrže, které v případě zásahu způsobí velký výbuch a hromadné oběti civilistů uvnitř.Abu Safiya uvedl, že armáda nařídila evakuaci pacientů a personálu do jiné nemocnice, kde jsou podmínky ještě horší. Izraelská armáda uvedla, že v pátek poslala do nemocnice palivo a potraviny a pomohla evakuovat více než 100 pacientů a ošetřovatelů do jiných nemocnic v Gaze.Izraelská armáda tvrdí, že cílem obnoveného útoku na severu je zabránit bojovníkům Hamásu, aby se tam přeskupili. IDF však útočí na nemocnice a úkryty, přičemž izraelské síly při neúnavných útocích zabily mnoho civilistů.

Dr. Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan



Pondělí 23. prosince 2024



Včera se k západní bráně nemocnice Kamal Adwan z ničeho nic přiblížily tanky a buldozery pod silnou palbou namířenou na nemocnici a její oddělení. Kulky pronikly na jednotku intenzivní péče, porodnické oddělení a specializované chirurgické oddělení. Naštěstí jsme již evakuovali pacienty na nemocniční chodby, ale některé kulky vybuchly uvnitř oddělení, což vyvolalo strach a chaos mezi pacienty.



Kromě toho byl cílem útoku jeden z generátorů, který byl kvůli požáru zcela vyřazen z provozu. Došlo také k pokusům zasáhnout palivovou nádrž, ale ta naštěstí nevybuchla.



V současné době máme 91 hospitalizovaných pacientů, včetně dospělých, dětí a žen. Stále poskytujeme minimální úroveň služeb.



Vyzvali jsme mezinárodní společenství k ochraně a humanitární pomoci a požádali jsme o otevření humanitárních koridorů pro přísun toho, co je potřeba. Zatím jsme však obdrželi jen velmi malé množství pomoci a nadále žádáme o ochranu.



Je zřejmé, že čelíme neustálému každodennímu ohrožení. Bombardování pokračuje ze všech stran a zasahuje budovu, oddělení i zaměstnance. Jedná se o vážnou a mimořádně děsivou situaci. Svět musí pochopit, že naše nemocnice je terčem útoků s úmyslem nás zabít a násilně vysídlit.



Naléhavě žádáme mezinárodní společenství, aby rychle zasáhlo a zastavilo tento zuřivý útok na nás, aby ochránilo zdravotnický systém, pracovníky a pacienty v něm.



Bombardování nepřestalo po celou noc a ničí domy a okolní budovy. Od rána jsou terčem útoků bomby na nádvořích nemocnice a na její střeše, shazované z kvadrokoptér, které opět ohrožují naše zásoby paliva a kyslíku.



Situace je nadále mimořádně nebezpečná a vyžaduje naléhavý mezinárodní zásah, než bude pozdě.





Izraelské síly provedly v noci na dnešek tři po sobě jdoucí útoky na pásmo Gazy, při nichž zahynulo nejméně 11 Palestinců, uvedla Al-Džazíra, podle níž armáda zabila čtyři lidi při dvou samostatných náletech v takzvané určené „bezpečné zóně“ al-Mawasi. Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že čtyři Palestinci byli zabiti a tři další zraněni poté, co Izrael bombardoval novou táborovou oblast severozápadně od uprchlického tábora al-Nuseirat.





Palestinci uvěznění v nemocnici Kamal Adwan hovoří s Al-Džazírou:



- V nemocnici na severu Gazy nám hrozí smrt hladem poté, co nám došly všechny základní potřeby.



- Jsme namačkáni na chodbách, abychom se vyhnuli silnému a nevybíravému izraelskému bombardování.



- Jsme ponořeni do tmy a kvůli úplnému výpadku proudu se poznáváme jen podle hlasů.



- Nemůžeme pohřbívat mrtvé, přičemž několik těl zůstalo od včerejška, protože nepřetržité izraelské ostřelování brání komukoli v provádění pohřbů.













Zdroj v angličtině ZDE

1

369

Ve svém příspěvku na Twitteru napsal: „Útoky na školy a nemocnice jsou na denním pořádku. Svět nesmí otupět.“Al-Sharaa, dříve známý jako Abu Mohammed al-Golani, vedl sunnitské islamistické povstalce, kteří začátkem tohoto měsíce vtrhli do syrského hlavního města a donutili Bašára Asada odejít od moci., uvedla mluvčí agentury Louise Wateridgeová,mnoho z téměř dvou milionů Palestinců vysídlených izraelskou válkou se snaží chránit před větrem, chladem a deštěm.Unrwa během uplynulých čtyř týdnů rozdělila 6 000 stanů v severní Gaze, ale nebyla schopna je dostat do dalších částí pásma, včetně oblastí, kde probíhají boje. Asi 22 000 stanů uvízlo v Jordánsku a 600 000 přikrývek a 33 nákladních aut s matracemi stojí od léta v Egyptě, protože agentura nemá izraelský souhlas ani bezpečnou cestu k jejich dopravě do Gazy a protože musela upřednostnit zoufale potřebnou potravinovou pomoc, uveda WateridgováMnoho matrací a přikrývek bylo od té doby vyrabováno nebo zničeno počasím a hlodavci, uvedla.uvedla Dionne Wongová, zástupkyně ředitele programů organizace pro okupovaná palestinská území.V pondělí ráno se objevily zprávy o smrtícím izraelském bombardování uprchlického tábora al-Nuseirat v centrální části pásma Gazy. Při izraelském útoku na oblast severně od tábora byli údajně zabiti čtyři lidé. Přinášíme zprávu z Al-Džazíry, podle níž izraelské síly obklíčily úkryt v táboře pro vysídlené civilisty:V časných ranních hodinách obklíčily izraelské čtyřkolky a jednotky v obrněných vozidlech školu v uprchlickém táboře Nuseirat, která byla plná vysídlených civilistů, bránily pohybu a bránily lidem opustit budovu.Přerušovaně stříleli z kvadrokoptér a těžkého dělostřelectva. Jedna osoba zde již byla zabita.A jen připomínáme, že naprostou většinu vysídleného obyvatelstva tvoří civilisté - ženy a děti. Ti také tvoří většinu obětí, které přicházejí do nemocnic.uvedla Al-Džazíra, podle níž armáda zabila čtyři lidi při dvou samostatných náletech v takzvané určené „bezpečné zóně“ al-Mawasi. Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že čtyři Palestinci byli zabiti a tři další zraněni poté, co Izrael bombardoval novou táborovou oblast severozápadně od uprchlického tábora al-Nuseirat.Šéf agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) Phillipe Lazzarani uvedl, že v uplynulém dni došlo k „eskalaci“ útoků, přičemž je hlášeno více zabitých a zraněných civilistů. Ve svém příspěvku na X napsal: „Útoky na školy a nemocnice jsou na denním pořádku. Svět nesmí otupět.“