Bývalí severokorejští vojáci vyprávějí BBC, jak by se mohlo dařit jednotkám bojujícím v Rusku

23. 12. 2024

Co si Haneul ze svého působení v severokorejské armádě pamatuje nejvíce, je sžíravý a neustálý hlad. Během prvního měsíce služby kvůli dietě složené z drcené kukuřice a plesnivého zelí zhubl o 10 kg, píše Jean Mackenzie. Co si Haneul ze svého působení v severokorejské armádě pamatuje nejvíce, je sžíravý a neustálý hlad. Během prvního měsíce služby kvůli dietě složené z drcené kukuřice a plesnivého zelí zhubl o 10 kg,

Říká, že po třech měsících výcviku byl téměř celý jeho prapor vážně podvyživený a musel být poslán do zotavovacího centra, aby přibral na váze.

Když byli později nasazeni jako stráž v první linii na hranici s Jižní Koreou, rýže nahradila kukuřici. Ale než se dostala k jejich miskám, většina jí byla odčerpána týlovými jednotkami a zbytek byl nahrazen pískem.

Haneul říká, že jeho jednotka patřila k nejlépe zásobeným, což byla taktika, jak jim zabránit v útěku do Jižní Koreje. Nepodařilo se v tom však zabránit Haneulovi.

V roce 2012 podnikl život ohrožující úprk přes demilitarizovanou zónu (DMZ) – pás země oddělující sever od jihu.

Jeho zkušenosti a zkušenosti dalších vojenských přeběhlíků pomáhají objasnit stav tisíců severokorejských vojáků nasazených na frontové linii v ruské válce proti Ukrajině.

Pchjongjang údajně vyslal asi 11 000 vojáků, aby pomohli ruským silám získat zpět část Kurské oblasti, kterou Ukrajina zabrala v překvapivé letní ofenzivě.

Začátkem minulého týdne Soul, Washington a Kyjev uvedly, že vojáci nyní vstoupili do boje "ve významném počtu" a ohlásily první oběti, přičemž jihokorejští představitelé odhadují, že již bylo zabito více než 100 lidí a další zraněni. Toto číslo nebylo potvrzeno.

Nicméně přeběhlíci a další vojenští experti řekli BBC, že tyto jednotky by neměly být podceňovány.

Podle jihokorejské rozvědky většina z nich patří k elitní jednotce Úderných sborů a mají "vysokou morálku", ale "postrádají porozumění současnému válčení".

Do Úderných sborů jsou vybíráni pouze vyšší a sportovnější muži, říká přeběhlík Lee Hyun Seung, který na začátku roku 2000 trénoval severokorejské speciální jednotky, než v roce 2014 dezertoval.

Učil je bojovým uměním, jak házet noži a vyrábět zbraně z příborů a dalšího kuchyňského náčiní.

Ale i když je výcvik Úderných sborů pokročilejší než u pravidelných severokorejských jednotek, vojáci jsou stále hladoví a dokonce podvyživení.

Online videa, údajně z vojáků v Rusku, ukazují mladší, "křehké" vojáky, říká Haneul. Jsou v ostrém kontrastu s propagandistickými videi Pchjongjangu, kde jsou vidět muži vytrhávající se ze železných řetězů a rozbíjející bloky ledu holýma rukama.

Haneul říká, že za celou dobu své služby v armádě vypálil pouze tři kulky během jediného výcviku s ostrou střelbou.

Nejblíže k boji se dostal, když hladový farmář narazil do demilitarizované zóny a hledal zeleninu. Haneul říká, že ignoroval instrukce "střílet na všechny vetřelce" a nechal muže odejít s varováním.

Je těžké zjistit, kolik se toho změnilo za deset let od Haneulova zběhnutí, vzhledem k nedostatku informací ze Severní Koreje. Zdá se, že vůdce země Kim Čong-un nasměroval většinu svých omezených zdrojů do raket a jaderných zbraní, nikoli do stálé armády.

Ale podle dalšího vojáka, Ryu Seonghyuna, který zběhl v roce 2019, jsou první tři roky v armádě "neuvěřitelně těžké", a to i pro speciální jednotky. Osmadvacetiletý muž, který pracoval jako řidič u letectva sedm let, říká, že během jeho služby se podmínky zhoršily a rýže postupně zmizela z jídelníčku.

"Vojáci jsou posíláni do hor na několik dní s malým množstvím rýže a je jim řečeno, že je to součást jejich výcviku přežití."

Vzhledem k tomu, že tyto jednotky byly vycvičeny pro boj na hornatém Korejském poloostrově, přeběhlíci se ptají, jak dobře se přizpůsobí bojům na rovinách a v zákopech u Kurska.

Klíčové je, že Úderné sbory nejsou jednotkou v první linii. "Jejich úkolem je proniknout do nepřátelských linií a vytvořit chaos hluboko na nepřátelském území," říká Ryu.

Dodává však, že Kim Čong-un nemá jinou možnost než vyslat speciální jednotky, protože běžní vojáci tráví většinu času zemědělstvím, stavěním nebo štípáním dřeva.

"Kim Čong-un musel vyslat muže, kteří by mohli prokázat alespoň určitou úroveň bojových schopností, aby se vyhnul poškození pověsti Severní Koreje v Rusku."

Zdá se, že jazyková bariéra vytvořila další překážku. Minulou neděli ukrajinská obranná zpravodajská jednotka uvedla, že problémy s komunikací vedly k tomu, že severokorejští vojáci omylem stříleli na ruský prapor a zabili osm lidí.

S těmito hodnoceními by mohlo být snadné odmítnout vojáky jako "potravu pro děla" a známku zoufalství ruského prezidenta Vladimira Putina. To by však byla chyba, říkají přeběhlíci. Jejich loajalita k režimu a bojovnost budou mít velkou váhu.

"Většina vojáků v Úderných sborech pochází z dělnických nebo farmářských rodin, které jsou velmi poslušné straně a bezesporu poslouchají rozkazy," říká Haneul, jehož otec a bratranec byli ve speciálních jednotkách.

Intenzivní, ideologické "vymývání mozků", které se konají každé ráno, dále zajistí, že budou mentálně připraveni, dodává Lee. Věří, že severokorejští vojáci "si zvyknou na bojiště, naučí se, jak bojovat s nepřítelem, a najdou způsoby, jak přežít".

Ačkoliv vojáci nedostanou na výběr, zda budou nasazeni, Ryu si myslí, že mnozí z nich budou chtít jít. Ambiciózní lidé to budou vnímat jako příležitost k postupu ve své kariéře, říká.

A vzhledem k tomu, jak těžké je sloužit v Severní Koreji, někteří si vychutnají příležitost poprvé zažít život v zahraničí.

"Myslím, že budou ochotnější bojovat než ruští vojáci," dodává a přiznává, že v jejich situaci by i on chtěl být vyslán.

Chun In-bum, bývalý velitel jihokorejských speciálních jednotek, s hodnocením přeběhlíků souhlasí. "To, že jim chybí, jídlo a trénink, neznamená, že jsou neschopní. Rychle se aklimatizují. Neměli bychom je podceňovat."

I když je nepravděpodobné, že by 11 000 vojáků zvrátilo průběh takové opotřebovávací války – odhaduje se, že Rusko trpí více než tisícem obětí denně – experti a úředníci se domnívají, že by to mohla být jen první tranše, přičemž Pchjongjang by mohl potenciálně vyslat až 60 000 nebo dokonce 100 000 vojáků, pokud by se střídali.

Pan Chun věří, že v těchto počtech by mohly být nakonec účinní.

Kim Čong-un bude také schopen nést velké ztráty, aniž by to ovlivnilo stabilitu jeho režimu, říkají bývalí vojáci.

"Ti, kteří byli posláni, budou muži bez vlivu nebo konexí – řečeno bez obalu, ti, kteří mohou být obětováni bez potomků," říká Haneul.

Vzpomíná si, jak byl šokován, když zjistil, že v jeho jednotce v první linii nejsou žádné děti vysoce postavených rodičů: "Tehdy jsem si uvědomil, že jsme postradatelní."

Neočekává velký odpor ze strany rodin zesnulých, jejichž synové, jak říká, budou uctíváni jako hrdinové.

"Je nespočet rodičů, kteří přišli o dítě poté, co je poslali do armády," dodává a vzpomíná na svého bratrance z druhého kolena, který zemřel. Jeho teta obdržela certifikát, ve kterém chválili jejího syna za hrdinský přínos.

Loajalita vojáků a jejich rodin by mohla otupit naděje Ukrajiny a Jižní Koreje, že mnozí z nich jednoduše dezertují, jakmile vstoupí do boje. Kyjev a Soul diskutovaly o provedení psychologických operací podél frontové linie, aby povzbudily muže ke kapitulaci.

Zdá se však, že nemají přístup k mobilním telefonům. Podle ukrajinské rozvědky jsou dokonce i telefony ruských vojáků zabaveny předtím, než se setkají se severokorejskými jednotkami.

Takže možné strategie infiltrace zahrnují vysílání zpráv prostřednictvím reproduktorů nebo použití dronů ke shazování letáků.

Ryu i Haneul se rozhodli zběhnout poté, co si přečetli protirežimní propagandu poslanou přes hranice z Jižní Koreje. Pochybují však, že by to fungovalo tak daleko od domova.

Říká se, že trvá dlouho, než se v nich vytvoří touha a odvaha zběhnout.

Haneul má navíc podezření, že policisté dostali rozkaz zastřelit každého, kdo se pokusí utéct. Vzpomíná si, jak jeho kamarádi zahájili palbu, když prováděl svůj odvážný sprint přes demilitarizovanou zónu.

"Dvanáct kulek mi proletělo jen metr nad hlavou," říká.

Dokonce i zajetí severokorejských vojáků může být pro Ukrajinu náročné.

Na severu je být válečným zajatcem považováno za extrémně hanebné a horší než smrt. Místo toho se vojáci učí, aby si vzali život tím, že se zastřelí nebo odpálí granát.

Ryu připomíná slavnou vojenskou píseň s názvem Schovej si poslední kulku. "Říkají vám, abyste si šetřili dvě kulky, jednu na střelbu na nepřítele a jednu, abyste zastřelili sebe."

Bývalý trenér speciálních jednotek Lee je nicméně odhodlán pomoci. Nabídl se, že půjde na frontovou linii a bude komunikovat přímo s vojáky.

"Je nepravděpodobné, že by zběhli ve velkém počtu, ale musíme se o to pokusit. Slyšet známé hlasy, jako je ten můj a další ze Severní Koreje, může ovlivnit jejich psychiku," říká.

Haneul jen doufá, že se dostanou domů do Severní Koreje. Ví, že existuje šance, že někteří z jeho příbuzných jsou mezi vojáky vyslanými na pomoc Rusku.

"Jen doufám, že to zvládnou a bezpečně se vrátí."

Zdroj v angličtině: ZDE

