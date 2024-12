Jediný pádný vzkaz Ficovi od naší vlády by byla prosperita a jasná podpora voličů

22. 12. 2024 / Boris Cvek

Slovenský premiér byl přijat ruským diktátorem Putinem. Jsou toho plné noviny a čeští politici se rozhořčují. Fico se tomu ale bohužel může klidně smát. Počká si na Babiše. Možná v té době bude už Ukrajina předhozena Rusku prezidentem Trumpem a Fico se bude s maďarským premiérem prsit, jak oni měli od začátku pravdu.

Česká vláda by mohla Ficovi dát skutečně pádný vzkaz, kdyby mohla ukázat, že ve své zemi, v Česku, má jasnou podporu obyvatel, že míří k drtivému vítězství ve volbách, že zemi spravuje tak, že vzkvétá, takže lidé cítí na vlastní kůži, jak je demokracie dobrá věc.





Premiér Fiala by měl pravdu, když reaguje na to, že Fico políbil prsten masovému vrahovi, tím, že my míříme opačným směrem než do Ruska, kdybychom za jeho vlády pokročili v integraci do západní Evropy. Jeho strana ODS tohle ale odmítá snad ještě více než cestu směrem k Rusku.





Jsme na tom opravdu o tolik morálně lépe než Fico, když jsme v listopadu brali skoro všechen plyn z Ruska? Platíme Putinovi jeho vraždění na Ukrajině. Jsme opravdu tolik západnější, když nemáme na Západě běžné standardy sociálního bydlení a sociální politiky? A jsme si jistí, že v Německu a Francii nepřevládne brzy nacionalismus, který přivede obě tyto země na Ficovu stranu?





Můžeme se možná utěšovat aliancí s Polskem, jenže Polsko desítky let spoléhá na USA. A kdopak jezdí na Floridu do soukromého sídla budoucího amerického prezidenta jednat ve věci pro Polsko zcela zásadní, tedy ve věci Ukrajiny? Ne, žádný polský politik. Je to maďarský premiér Orbán, který si už taky potřásl rukou s masovým vrahem v Kremlu. Za rok může český premiér stát v řadě. To je vizitka Fialovy vlády, které bohužel zbývají už jen nadávky.

