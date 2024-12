Vědci objevili "negativní čas"

23. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Vědci již dlouho vědí, že světlo může někdy vypadat, jako by opustilo hmotu předtím, než do ní vstoupilo – což je efekt zavrhovaný jako iluze způsobená tím, jak jsou vlny zkresleny hmotou. Vědci již dlouho vědí, že světlo může někdy vypadat, jako by opustilo hmotu předtím, než do ní vstoupilo – což je efekt zavrhovaný jako iluze způsobená tím, jak jsou vlny zkresleny hmotou.

Nyní vědci z University of Toronto prostřednictvím inovativních kvantových experimentů tvrdí, že prokázali, že "negativní čas" není jen teoretická myšlenka – existuje v hmatatelném, fyzickém smyslu, který si zaslouží bližší zkoumání.

Zjištění zveřejněná na preprintovém serveru arXiv ale dosud nepublikovaná v recenzovaném časopise, přitáhla globální pozornost i skepticismus.

Výzkumníci zdůrazňují, že tyto matoucí výsledky zdůrazňují zvláštnost kvantové mechaniky spíše než radikální posun v našem chápání času.

"Je to těžká věc, dokonce i pro nás, mluvit o tom s jinými fyziky. Neustále jsme nechápáni," řekl Aephraim Steinberg, profesor Torontské univerzity specializující se na experimentální kvantovou fyziku.

Zatímco termín "negativní čas" může znít jako koncept převzatý ze sci-fi, Steinberg obhajuje jeho použití a doufá, že podnítí hlubší diskuzi o záhadách kvantové fyziky.

Laserové experimenty

Před lety začal tým zkoumat interakce mezi světlem a hmotou.

Když světelné částice nebo fotony procházejí atomy, některé jsou absorbovány atomy a později znovu vyzářeny. Tato interakce mění atomy, dočasně je uvádí do stavu s vyšší energií neboli "excitovaného", než se vrátí do normálu.

Ve výzkumu vedeném Danielou Angulo se tým rozhodl změřit, jak dlouho tyto atomy zůstaly ve svém excitovaném stavu. "Ukázalo se, že ten čas byl negativní," vysvětlil Steinberg – což znamenalo dobu kratší než nula.

Chcete-li si tento koncept představit, představte si auta vjíždějící do tunelu: před experimentem fyzici rozpoznali, že zatímco průměrná doba vjezdu pro tisíc aut může být například v poledne, první auta mohou vyjet o něco dříve, řekněme v 11:59. Tento výsledek byl dříve odmítnut jako nesmyslný.

To, co Angulo a jeho kolegové předvedli, bylo podobné měření hladiny oxidu uhelnatého v tunelu poté, co se objevilo několik prvních aut a zjištění, že naměřené hodnoty mají před sebou znaménko mínus.

Relativita neporušená

Experimenty, prováděné v přeplněné suterénní laboratoři ježící se dráty a zařízeními obalenými hliníkem, trvaly více než dva roky. Použité lasery musely být pečlivě kalibrovány, aby nedošlo ke zkreslení výsledků.

Přesto Steinberg a Angulo rychle objasňují: nikdo netvrdí, že cestování časem je možné. "Nechceme říct, že něco cestovalo zpět v čase," řekl Steinberg. "To je mylná interpretace."

Vysvětlení spočívá v kvantové mechanice, kde se částice jako fotony chovají spíše nejasným, pravděpodobnostním způsobem, než aby se řídily přísnými pravidly.

Namísto toho, aby se tyto interakce držely pevně stanoveného časového plánu pro absorpci a reemisi, dochází k nim v celém spektru možných trvání – z nichž některé se vzpírají každodenní intuici.

Kriticky důležité je podle vědců to, že to neporušuje Einsteinovu speciální teorii relativity, která diktuje, že nic se nemůže pohybovat rychleji než světlo. Tyto fotony nenesly žádnou informaci, čímž se vyhnuly jakýmkoli kosmickým rychlostním limitům.

Zdroj v angličtině: ZDE

