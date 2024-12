Novoroční projev premiérky České republiky 1. ledna 2028

22. 12. 2024 / Beno Trávníček Brodský

Milí občané, máme tu nový rok, který přinese mnoho nových výzev ale i pozitivních změn. Jak víte, připravili jsme řadu opatření, s cílem co nejvíce se přiblížit sociálnímu smíru. A nestane se tak pomocí emisí dalších „inflačních“ peněz, ale díky lepšímu využití peněz stávajících, tedy z podstaty neinflačních. Jde o první krok skutečné sociální reformy, ale už z něho by měl být patrný jasný výsledek. Pro nastávající rok by se nám navíc mělo podařit udržet plus minus vyrovnaný státní rozpočet, a přestat tedy naši zemi podstatným způsobem zadlužovat.