"Potřebujeme vědět, co přijde dál" – Hlasy z Tartúsu po Asadovi

23. 12. 2024

čas čtení 14 minut

Dva týdny po Asadově pádu zůstává pobřežní komunita ohledně budoucnosti opatrně optimistická, píše Gregory Waters. Dva týdny po Asadově pádu zůstává pobřežní komunita ohledně budoucnosti opatrně optimistická,

Město Tartús je rušné. Rodiny se procházejí po promenádě dlouho do noci, bary a kavárny jsou přeplněné, obchody otevřené a ulice plné aut. Je to návrat k verzi normálnosti ve městě, která nikdy předtím za Asadovy vlády nebyla skutečně zažitá. Pod aktivitami každodenního života se skrývá pocit vzrušení, který je překryt obavami o budoucnost Sýrie.

"První dny to byl chaos, ale teď je to lepší," vzpomíná Samir, člen občanské společnosti v Tartúsu. "Docházelo k loupežím, ale HTS ty lidi zatkla a nyní je bezpečnostní situace dobrá." Malé skupinky opozičních bojovníků lze vidět, jak se nenuceně procházejí po hlavních ulicích, na malém kontrolním stanovišti zřízeném na parkovišti u mola, a jinak se soustředí kolem nové vládní budovy. Zdánlivě se však drží stranou a při hlídání vánočního trhu se jednoho večera dokonce přiblížily rodiny, aby se s nimi vyfotily.

"Když režim padl, měl jsem strach, protože jsme se právě dozvěděli, že armáda zmizela a do Tartúsu nyní přicházejí milice. Během několika hodin vyšli lidé z Tartúsu do ulic, aby demonstrovali proti Asadovi a oslavili jeho pád. "Byli jsme to my, kdo strhával sochy a nápisy, a byli jsme to my, kdo všude vyvěsil zelené vlajky," říká hrdě.

Život v Tartúsu se v posledních letech výrazně zhoršil, což omezilo zbývající podporu, kterou měl Asad mezi obyvateli. Jedna obyvatelka, Ravan, jednoduše popsala tyto roky tak, že si položila ruce kolem krku a škubala sebou, "dusila se". Stejně jako u většiny oblastí pod kontrolou režimu vedlo ukončení vojenských operací v roce 2020 k výraznému nárůstu kriminality ze strany bezpečnostních a státních institucí. Některá kontrolní stanoviště byla zrušena a muži již nebyli obtěžováni ani jim nehrozilo vězení, pokud si s sebou nevzali své vojenské záznamy – ale ekonomické vydírání raketově vzrostlo. Nechvalně proslulá 4. divize, jejíž kontrolní stanoviště v jiných částech Sýrie byla hlavním zdrojem daní pro obyvatele, se místo toho zaměřila na vyhrožování a vydírání podnikatelů v Tartúsu. Divize, která strávila poslední roky Asadovy vlády téměř výhradně jako svého druhu finanční mafie, využila své moci k vytvoření monopolu na obchodní zboží, jako jsou kovy a baterie.

Pro běžné lidi to byl celní úřad, který způsobil největší škody. V posledních dvou nebo třech letech začali tito úředníci zasahovat proti "zahraničnímu dovozu" – který nyní definovali jako jakýkoli předmět vyrobený v zahraničí bez ohledu na to, kolik desetiletí byl starý. Tato stále se rozšiřující svévolná pravidla vedla k neustálému obtěžování a pokutám pro podniky a spotřebitele. Dokonce i autobusový systém se na něm podílel: jízdné na autobus ze Šajch Sa'ad do Tartúsu bylo teoreticky stanoveno na 1 000 syrských liber, ale řidiči neustále požadovali novou vyšší cenu, než umožnili cestujícím vystoupit, někdy dosahovala až 7 000 SYP. Absurdita zneužívání režimu neznala konce. V uplynulém roce, v zoufalé touze po novém zdroji peněz, se režim rozhodl, že je třeba aktualizovat všechny poznávací značky – což příhodně vyžadovalo poplatek 200 000 SYP.

Obyvatelé města byli nadšeni z konce cizorodého režimu. "Když HTS dorazili, byli překvapivě přátelští a velmi nápomocní," říká Samir. "Myslím, že byli také překvapeni, že je všichni přivítali," souhlasí Ravan, "Nejprve si mysleli, že je to falešné, ale nyní vidí, že je to skutečná radost z Asadova pádu." Nové snahy HTS se dokonce rozšířily i na zdánlivě všední záležitosti, jako je ukončení krádeží jízdného v autobusech. "Pamatuji si, že jeden bojovník zastavil autobus, ve kterém jsem seděl, a varoval řidiče, aby nezvýšil jízdné," říká Samir. "Nyní mají všechny autobusy stanovenou cenu jízdného 4 000 SYP a ve skutečnosti jezdí podle pravidelného jízdního řádu, na rozdíl od režimu."

Ale stejně jako u každého Syřana, se kterým autor tento týden mluvil, se obyvatelé Tartúsu také bojí o budoucnost. "Máme smíšené pocity," říká Ravan, "většinou radost a štěstí, ale také strach, že by se věci mohly změnit." Samir opakovaně zdůrazňuje rozdíl mezi rétorikou – s níž si podle něj HTS vede dobře – a činy. "Musíme jim dát čas, ale také je pozorně sledujeme." Tartús je smíšené město s alávitskými, křesťanskými a sunnitskými obyvateli, kteří spolu do značné míry koexistovali dlouho před válkou. Zdejší obyvatelé vědí o HTS jen málo kromě toho, jak vnímají konzervativnější vládu v Idlibu. Zajištění ochrany jejich náboženských, sociálních a ženských práv je nejvyšší prioritou.

Zdá se, že nová vláda tuto komplikovanou dynamiku chápe. Během tohoto přechodného období, než bude vytvořena nová ústava a právní řád, se nově jmenovaní guvernéři a policejní šéfové spoléhají na současný kodex vlády spásy z Idlibu. Bylo jim však řečeno, aby upravili jeho zákony a jeho provádění tak, aby odpovídaly místním normám každého guvernorátu a odstranili vše, co by bylo pro místní obyvatelstvo nepřijatelné. Hlavním úkolem je nyní přebudovat policejní síly poté, co byla rozpuštěna veškerá bezpečnostní infrastruktura režimu. Členové oddělení kontrolních stanovišť v Idlibu již byli nasazeni na okrajích města a malý počet již existujících policistů z idlibské pobočky pracuje v ústředí města. Ale většina bezpečnosti je v současné době zajišťována HTS a spojeneckými bojovníky. Podle nového policejního šéfa je v plánu tyto bojovníky postupně stáhnout z města, protože se budou vychovávat noví policisté. Zdůraznil také, že již nebudou existovat žádné zpravodajské složky, pouze jedna policejní jednotka se svými příslušnými odděleními.

Tento nedostatek pracovních sil znamená, že nové úřady nemohou rozšířit svou práci mimo velká města, takže venkov zůstává bez policie nebo vládních úředníků. Rodiny a sousedé se místo toho spojili, aby si navzájem chránili své domovy, podle jedné rodiny ve vesnici u Tartúsu. Například masivní izraelský nálet 15. prosince na sklad zbraní v nedalekých kopcích způsobil malé zemětřesení, které poškodilo některé silnice a domy. Několik rodin z jedné vesnice odešlo do města ze strachu, a tak několik starších mužů z jejich ulice postavilo zátaras, aby zabránili cizincům ve vstupu a rabování domů. Tyto regiony však nemají žádné zkušenosti se samosprávou, na rozdíl od oblastí, které byly dříve během války od Asada osvobozeny a mají za sebou historii budování místních rad. V těchto regionech neexistuje žádný jasný mechanismus pro řešení sporů a bezpečnost, natož poskytování služeb a základní administrativy.

Zvěsti o sektářsky motivovaných útocích se také začaly šířit na venkově. "Jsou to chudé oblasti, od francouzské okupace zde byly odebírány lidské zdroje," vysvětluje starší akademik z vesnice nedaleko Tartúsu, "muži mohou jít buď do armády, nebo se přestěhovat za prací do měst, komunity zůstávají nevzdělané a nedostatečně rozvinuté." Všichni dotazovaní obyvatelé alávitského vyznání uváděli nízkou úroveň vzdělání a chudobu ve vesnicích jako hlavní faktor pro snadnější přijetí prorežimních a protiopozičních narativů, zejména těch, které mají kořeny ve strachu. "Samozřejmě, že existují zvěsti o sektářských zločinech," říká jedna žena ve vesnici, "ale u těchto obvinění nikdy nejsou podrobnosti ani jména a myslím, že jim většina lidí nevěří." Dotazovaní obyvatelé vesnice trvají na tom, že většina lidí na venkově změnu akceptuje, ale bojí se nejistoty, co bude dál. "Alávité se rozhodli být součástí této země poté, co byli Francouzi vyhnáni," říká spisovatel, "jsme součástí národa a musí se s námi zacházet stejně."

Přesto ne všechny fámy byly nepravdivé. Několik alávitských mužů bylo od 8. prosince zavražděno v Látakíi, Hamá a Homsu. Někteří byli zabiti při ozbrojených loupežích, ale v Homsu se zdálo, že došlo k cílenému zabití dvou bývalých policistů. Tři lidé odjeli do místního centra usmíření (tasvíja), ale cestou je zastavilo auto, které tvrdilo, že je z opoziční frakce. Bojovníci se zeptali, kteří z bratrů jsou důstojníci a kteří jsou jen poddůstojníci, a pak požádali dva důstojníky, aby šli s nimi. Následující den byla těla dvou mužů nalezena v nedaleké čtvrti. V Tartúsu však o žádném takovém incidentu nikdo neslyšel.

Nicméně zvěsti a zprávy o skutečných incidentech se postupně šíří mezi částmi alávitského venkova. Někteří trvají na tom, že města jako Tartús jsou v úplném lockdownu, ozbrojené konvoje se potulují po ulicích, zatímco obyvatelé se schovávají uvnitř a obchody zůstávají zavřené. Pouhých pár dní procházky městem a rozhovorů s místními ukazuje, že to je daleko od pravdy, ale šíření takových tvrzení na venkově riskuje, že znovu zažehne rigidně sektářské vnímání hrozeb právě v té komunitě, která zahrnuje tolik ideologicky angažovaných bývalých vojáků. Dobře publikované a viditelné zacházení HTS s místními obyvateli a zatýkání zločinců to do značné míry vyřeší. "HTS poskytuje záruky," říká žena z venkova, "ale teprve když splní to, co slíbí, budeme vědět, že to není falešné, takže čekáme, až se to stane."

Zdá se, že v těchto oblastech převládá opatrný optimismus a strach ze zvratů. "Situace je taková, jakou bychom měli očekávat v každé zemi, která prochází revolucí," říká Rawan v narážce na vraždy a loupeže. Samir i lidé z vesnice zdůrazňují, že je třeba být trpělivý, ale zároveň pečlivě sledovat, co dělá Julaniho nová vláda a bezpečnostní síly. "Zdá se, že jednají pouze s alávitskými šejky," varuje Samir, "ale šejkové nereprezentují lid." Starší pisatel souhlasí: "Takto naše komunity nefungují, nemáme náboženskou instituci." Místo toho zdůrazňují, že je třeba, aby HTS spolupracovala s místní občanskou společností, muži a ženami, kteří zastupují všechny části společnosti a mohou mluvit za požadavky a potřeby místních obyvatel.

Bezpečnost a ekonomika jsou často opakovanými potřebami, zatímco žádné zavádění náboženských zákonů nebo zasahování do práv žen jsou červenými čarami. Požadavky jsou relativně jednoduché, zaměřené více na práva než na nějakou konkrétní formu vlády. Všeobecný chaos spojený s tak nečekaným řízením celostátní politické transformace však transparentnost ztížil. Samir doprovázel autora na návštěvě u nového policejního náčelníka v Tartúsu a muže, který vede městské centrum tasvíja. Po setkáních vyjádřil příjemné překvapení. "Nevěděl jsem, jaký zákon používají, ale jsem rád, že chápou, že Tartús není Idlib," řekl po setkání s policejním šéfem. V centru tasvíja se Samir a autor setkali s ředitelem asi na 45 minut, aby pomohli místním bojovníkům bývalého režimu. Laskavost a trpělivost, kterou mužům projevoval, byla zřejmá. "Je vidět, že mu na tom opravdu záleží," říká Samir, "to je důležité, protože tihle muži se právě teď bojí, potřebují se uklidnit." Na konci setkání se Samir zeptal šéfa na nedávnou fámu, že policisté HTS v Hamá ohrožují náboženskou sektu mužů, které zadrželi. Ředitel nejprve popíral, že by se něco takového dělo, ale poté, co Samir trval na tom, že viděl fotografie dokumentů, zavolal režisér jiného policistu. Druhý policista byl tímto tvrzením zjevně šokován a oba souhlasili s tím, že o této záležitosti informují úřady v Hamá. "Pokud je to skutečné, pak to musí být místní velitel, který jedná na vlastní pěst," řekl ředitel, "ale dělá si legraci z naší nové vlády."

Jsou to méně než dva týdny, co Asad uprchl ze Sýrie po ofenzivě opozice, která měla dosáhnout pouze okrajů města Aleppo. Nové administrativní a bezpečnostní orgány se stále potýkají s tím, jak řídit celou zemi z logistického hlediska, natož jak vládnout milionům nábožensky a politicky rozmanitých Syřanů. Proces bude dlouhý a složitý, ale zdá se, že Syřané ze všech prostředí to chápou a jsou ochotni dát Julanimu čas, aby našel svou cestu. Přesto si všichni naléhavě uvědomují rozdíl mezi rétorikou a činy a všichni netrpělivě čekají, co bude dál. "Když jste ve městě, máte jen svou představivost a představujete si, že systém není čistý," říká Samir, když se zamýšlí nad svým setkáním s novým policejním šéfem a ředitelem centra tasvíja. "Dokud to neuvidíte na vlastní oči, nemůžete s jistotou vědět, zda jsou to jen slova nebo skutečné činy."

Zdroj v angličtině: ZDE

0