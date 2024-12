Luigi Mangione by mohl být odsouzen k trestu smrti za zabití člena nesprávné demografické skupiny

20. 12. 2024

čas čtení 5 minut

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako obvykle až děsivě blízko faktům.)



Za terorismus se to považuje, jen když jsou oběti bohatí běloši...





Americký terorista Luigi Mangione by mohl čelit trestu smrti za trestný čin zabití generálního ředitele, nikoliv přijatelné oběti, jako je černoch bez domova. Velká porota na Manhattanu obvinila Mangioneho z „vraždy jako teroristického činu“, přičemž nevzala v úvahu, že by se tak mohl stát mučedníkem.



Ani střelci na středních školách nejsou v USA klasifikováni jako teroristé, protože třída dětí je méně důležitá než generální ředitel, který bezohledně vykořisťuje dělnickou třídu. V USA existuje hierarchie života, na jejímž vrcholu jsou ti nejbohatší a vy jste dole a pracujete ve skladu Amazonu, dokud nepadnete mrtví na léčitelnou nemoc.





Pokud vám to není jasné, terorismus je, když chudí zabíjejí bohaté, a sebeobrana je, když bohatí zabíjejí chudé. Mangionova nevinná oběť se pyšnila sebeobranou, která zahrnovala i používání umělé inteligence k odmítání žádostí o zdravotní pojištění. Brian Thompson připravil tisíce a tisíce lidí o lékařskou péči a odměnou za jeho statečnost byl slušný plat a štědré prémie.



Spojené státy by mohly snadno vybudovat kulturu, kde by si vážily každého života a nikdo by se necítil tak týraný, že by ho to nakonec zlomilo.. Největší národ v dějinách Země by to zjevně dokázal, kdyby chtěl. Bohužel jediná země na světě, kde jsou školy střelnicemi, se rozhodla, že taková kultura by byla špatná pro zisky.



Riziko smrti je cena, kterou musí Američané zaplatit, aby mohli soutěžit v závodě o hromadění bohatství. Je to jako daň, od které jsou bohatí obvykle osvobozeni, a jako všechny daně je nehorázná, jen když ji platí bohatý člověk. Daně mají být určeny lidem, kteří si nemohou dovolit finanční poradce nebo kvalitní zdravotní pojištění.



Objevily se názory, že prokurátoři chtějí, aby Mangione přijal dohodu o přiznání viny, protože se obávají, že by ho sympatizující porota mohla zprostit viny. Američané by pak měli zelenou k tomu, aby provedli čistku kapitalistů, a jistě souhlasíte, že by to bylo hrozné. Násilí je vždycky špatné... pokud nenosíte uniformu nebo neovládáte velké množství kapitálu, v tom případě je to v pořádku.



Jednou z možných obhajob, o kterou by se Mangione mohl opřít, je, že si generálního ředitele spletl s protestujícím z hnutí Black Lives Matter a myslel si, že je legitimním vojenským cílem. Pokud by tento argument uspěl, mohl by se vyhnout vězení a místo toho by se ocitl v družném hovoru s americkým prezidentem. Bylo by nehorázné, kdyby Mangione vyvázl, když všichni víme, že to udělal. Takové věci jsou přijatelné jen tehdy, když darebáci policisté a Kyle Rittenhouse zabíjejí lidi, které nemáme rádi.



Média se v pudu sebezáchovy soustřeďují na příběh Mangioneho oběti a ignorují jakékoli řeči o systému, který ho Mangioneho zabíjení dohnal. Kdyby byla oběť černoch a příslušník dělnické třídy, dozvěděli bychom se o tom, jak před sedmnácti lety chodil za školu a ukradl pytlík bonbonů, a o čemkoli dalším, co by mohlo ospravedlnit jeho zabití. Ale on byl bohatý a bšloch, takže se dozvídáme o jeho rodinném životě.



Kupodivu tato manipulace nefunguje, takže média Mangionův manifest tají, protože nechceme, aby dělnická třída dostala nápad. Chceme, aby to byli prosťáčci s vymytými mozky.



Jediné, na čem záleží, je, že se systém nezmění, lidé budou vědět, kde je jejich místo, a z těch, kteří vybočí z řady, se udělá exemplární případ. Tolik jsme pracovali na tom, abychom znemožnili pokojnou revoluci, to nejměnší, co chceme, je učinit násilnou revoluci nevyhnutelnou.



Znepokojivé je, že nějaký maniak jménem Klein Keppinstern nebo tak nějak se rozhodl zveřejnit Mangionův manifest jako jasný teroristický čin. Není divu, že se setkáváme s memy kanonizujícími vraha. Někteří uživatelé sociálních sítí dokonce nabízejí, že zaplatí Mangioneho soudní poplatky, do prdele. Je naprosto nechutné, že mladí lidé oslavují vraha, řekli politici, kteří Netanjahuovi tleskali sedm minut vestoje.



Musím upřesnit, že skutečnost, že z Mangioneho padám do mdlob, ve mně v žádném případě nevyvolává sympatie vůči němu. Znepokojivé je, že mnoho mladých Američanů s ním sympatizuje, a co hůř, 42 % si myslí, že je přijatelné zabíjet generální ředitele, kteří mají obrovský počet mrtvých. Asi nikdy nepochopím, co mají proti těm, kteří je připravili o život zachraňující léčbu rakoviny, aby mohli financovat svou další superjachtu.



Možná si myslíte, že řešením je, aby bohatí přestali se svou krutostí a vykořisťováním, i když jen ze sobeckých důvodů. Kdyby přestali trápit obyčejné lidi, bylo by mnohem méně pravděpodobné, že jim rupnou nervy a udělají něco, co nikdo nechce vidět. Ve spravedlivé společnosti by Brian Thompson nebyl zabit, byl by uvězněn za vraždu, ale kdo chce žít ve spravedlivé společnosti? Bohatí Američané, kteří by byli uvězněni, určitě ne.

