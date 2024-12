Nechtějí se s vámi firmy dělit o zisk? Řekněte si o to. Pomůžete sobě i Česku

Jestli se můžeme do budoucna o něco opřít, pak je to vnitřní soudržnost a ochota táhnout za jeden provaz.

Za obdivuhodné, minimálně v českém podnikatelském prostředí, lze považovat rozhodnutí nedělat rozdíly mezi podílem na zisku podle pozice jednotlivých zaměstnanců. Neznám přesně strukturu firmy, ale je nepochybné, že míra odměn (odpovědnosti) se bude mezi zaměstnanci významně lišit. Rozhodnutí nerozlišovat při dělení se o zisk tuto skutečnost slepě nekopíruje. Je to vlastně vysoce inkluzivní prvek: je to uznání důležitosti každé nebo každého dovnitř firmy bez ohledu na rozhodovací hierarchii.

Není to ale vzkaz pouze dovnitř samotné firmy. Ačkoliv se nedomnívám, že firma a její zakladatel, jinak také významný podporovatel pomoci Ukrajině, chtěli ovlivňovat dění ve firemním prostředí Česka, v důsledku by tak mohli učinit. Jablotron zakládá sice nevymahatelný, přesto velmi silný precedent ve smyslu pohledu na redistribuci bohatství, které business vytváří. Vytváří příklad dobré praxe, který může být za současné situace na trhu práce velmi efektivně využit ke kolektivním akcím v dalších firmách, jejichž majitelé a management se spontánně nerozhodnou příklad Jablotronu následovat.

Co to tedy říká o současných vyjednávacích pozicích na trhu práce? Zobecněno to říká, že pozice zaměstnanců, pokud se shodnou na kolektivní akci a nevyjednávají pouze jako jednotlivci, je z obecného hlediska velmi silná. Zaměstnavatelé mají zjevně jen malou možnost je nahradit v okamžiku, kdy se nedohodnou na podmínkách spolupráce. Samozřejmě že situace v jednotlivých odvětvích ekonomiky a také vyjednávací potenciál zaměstnanců se od sebe liší, nicméně při celkově tak nízké nezaměstnanosti, která její přirozenou míru snižuje pod hranice obvyklého minima, je šance na úspěch při vyjednávání poměrně velká. Dojde-li k dohodě kritického množství zaměstnanců.

z roku 2021. Zatímco v 90. léta byla relativně krátkým obdobím, kdy - globálně - docházelo ke snižování rozdílů v bohatství, posledních více než 20 let tento rozdíl významně roste. Zejména roste bohatství těch nejbohatších, čímž zároveň dochází ke koncentraci vlivu, nutně transformovaného do politické moci, v rukou stále omezenějšího množství lidí. To je pro demokracii zcela zásadní problém.

Nejde přitom jen o to získat vyšší odměnu za práci. Jestli totiž něco vážně narušuje společenskou stabilitu a shodu, je to rostoucí rozdíl v podílu na bohatství. Toto téma je předmětem vážných obav, jak ukazuje například

, aby se vyhnul tzv. windfall tax, mimořádné dani z příjmu, vlastní Czech News Center (CNC), mediální dům, jehož zaměstnanci pochopitelně dobře vědí, co je a co není zájem jejich chlebodárce a co tedy smí a co nesmí publikovat, případně v jakých poměrech určité informace formulovat a vyvážit tak, aby zájem oligarchy, pro kterého pracují, zůstal nedotčen. Podobně jsou na tom mediální domy Mafra (Dříve Agrofert a Andrej Babiš, dnes údajně Kaprain, tedy bývalý manažer PPF Karel Pražák), Vltava Labe Media (skupina Penta, Deník o studii VÚPSV informoval)), Economia (Zdeněk Bakala).

Nicméně ani veřejnoprávní média nebo média (ČT, ČRo), která nejsou používána jako vlivový nástroj oligarchů (Deník N) nemusí nutně reflektovat důležitá témata s ohledem na klíčové faktory: pohled na témata spojená s redistribucí bohatství jsou v českém diskursu dlouhodobě zatížen deformací 90. let a demagogií o „správných“ a „špatných“ ideologiích, jak to ostatně předvádí jiný oligarcha, který se v poslední době vehementně cpe do veřejné diskuse, tedy Pavel Tykač. V jednom