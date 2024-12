Haaretz: „Žádní civilisté. Všichni to jsou teroristé": Vojáci IDF odhalují svévolné zabíjení a bezpráví v koridoru Netzarim v Gaze

20. 12. 2024

čas čtení 14 minut



„Z 200 mrtvých bylo pouze u 10 potvrzeno, že jsou členy Hamásu": vojáci IDF, kteří sloužili v Gaze, sdělili listu Haaretz, že každý, kdo překročí pomyslnou linii ve sporném koridoru Neztarim, je zastřelen, přičemž každá palestinská oběť je považována za teroristu - i kdyby to bylo jen dítě.



Tato linie není zakreslena na žádné mapě a neexistuje žádný oficiální vojenský rozkaz. Ačkoli vysocí představitelé Izraelských obranných sil mohou její existenci popírat, v srdci pásma Gazy, severně od koridoru Neztarim, není nic reálnějšího.



„Jednotky v poli jí říkají 'linie mrtvých těl',“ říká Haaretzu velitel 252. divize. „Po přestřelkách se těla nesbírají, což přitahuje smečky psů, kteří je přicházejí sežrat. V Gaze lidé vědí, že kdekoli tyto psy uvidíte, tam nesmíte jít.“ Tato linie není zakreslena na žádné mapě a neexistuje žádný oficiální vojenský rozkaz. Ačkoli vysocí představitelé Izraelských obranných sil mohou její existenci popírat, v srdci pásma Gazy, severně od koridoru Neztarim, není nic reálnějšího.„Jednotky v poli jí říkají 'linie mrtvých těl',“ říká Haaretzu velitel 252. divize. „Po přestřelkách se těla nesbírají, což přitahuje smečky psů, kteří je přicházejí sežrat. V Gaze lidé vědí, že kdekoli tyto psy uvidíte, tam nesmíte jít.“



Koridor Netzarim, sedm kilometrů široký pás země, se táhne od blízkosti kibucu Be'eri až k pobřeží Středozemního moře. IDF tuto oblast vylidnila od palestinských obyvatel a zbourala jejich domy, aby zde vybudovala vojenské silnice a vojenské pozice.



Přestože je Palestincům oficiálně vstup zakázán, skutečnost je mnohem tvrdší než pouhá vyloučená zóna. „Je to vojenské vyhlazení,“ vysvětluje vyšší důstojník 252. divize, který v Gaze sloužil tři záložní rotace. „Velitel divize označil tuto oblast jako 'zónu smrti'. Každý, kdo do ní vstoupí, je zastřelen.“





Nedávno propuštěný důstojník divize 252 popisuje svévolnou povahu této hranice: „Pro divizi se zóna zabíjení rozprostírá tak daleko, kam až odstřelovač dohlédne.“ Problém však přesahuje rámec geografie. „Zabíjíme tam civilisty, kteří jsou pak počítáni mezi teroristy,“ říká. „Prohlášení mluvčího IDF o počtu obětí z toho udělala soutěž mezi jednotkami. Pokud divize 99 zabije 150 [lidí], další jednotka se zaměří na 200.“

Armáda dodala, že „údery jsou zaměřeny výhradně na vojenské cíle a před provedením úderů je učiněno mnoho kroků k minimalizaci poškození nebojujících osob“. IDF rovněž uvedly, že incidenty, u nichž existuje podezření na odchylku od rozkazů a etických zásad IDF, jsou vyšetřovány a řešeny.







Zdroj v angličtině ZDE

0

245

Tato svědectví o nevybíravém zabíjení a rutinní klasifikaci civilních obětí jako teroristů se opakovaně objevovala v rozhovorech Haaretzu s nedávnými veterány z Gazy.„Nazývat se nejmorálnější armádou na světě zbavuje odpovědnosti vojáky, kteří přesně vědí, co dělají,“ říká jeden z vyšších záložních velitelů, který se nedávno vrátil z koridoru Netzarim. „Znamená to ignorovat, že už více než rok operujeme v prostoru bez zákona, kde lidský život nemá žádnou hodnotu. Ano, my velitelé a bojovníci se podílíme na zvěrstvu, které se odehrává v Gaze. Nyní se s touto skutečností musí vyrovnat všichni.“Tento důstojník sice nelituje mobilizace po 7. říjnu („šli jsme do spravedlivé války“), ale trvá na tom, že izraelská veřejnost si zaslouží úplný obraz. „Lidé musí vědět, jak tato válka skutečně vypadá, jak závažných činů se někteří velitelé a bojovníci uvnitř Gazy dopouštějí. Potřebují vědět, jakých nelidských scén jsme svědky.“Haaretz shromáždil svědectví vojáků v aktivní službě, důstojníků z povolání a záložníků, která odhalují bezprecedentní pravomoci svěřené velitelům. Vzhledem k tomu, že IDF operují na více frontách, dostali velitelé divizí rozšířené pravomoci. Dříve bombardování budov nebo zahájení leteckých úderů vyžadovalo souhlas náčelníka generálního štábu IDF. Nyní mohou taková rozhodnutí přijímat nižší důstojníci.„Velitelé divizí mají nyní v bojových zónách téměř neomezené pravomoci v oblasti palebné síly,“ vysvětluje veterán z 252. divize. „Velitel praporu může nařídit údery dronů a velitel divize může zahájit dobývací operace.“ Některé zdroje popisují jednotky IDF, které fungují jako nezávislé milice, neomezené standardními vojenskými protokoly.Chaotická realita opakovaně nutila velitele a bojovníky čelit závažným morálním dilematům. „Rozkaz zněl jasně: 'Každý, kdo překročí most do [Netzarimského] koridoru, dostane kulku do hlavy,'“ vzpomíná veterán bojovník z 252. divize.„Jednou stráže zahlédly někoho, kdo se blížil z jihu. Reagovali jsme, jako by šlo o velký nájezd militantů. Zaujali jsme pozice a prostě zahájili palbu. Mluvím o desítkách kulek, možná i více. Asi minutu nebo dvě jsme prostě stříleli na tělo. Lidé kolem mě stříleli a smáli se.“Tím však incident neskončil. „Přistoupili jsme ke zkrvavenému tělu, vyfotografovali ho a vzali si jeho telefon. Byl to obyčejný chlapec, možná šestnáctiletý.“ Zpravodajský důstojník si věci vyzvedl a o několik hodin později se bojovníci dozvěděli, že chlapec nebyl agentem Hamásu - ale jen civilista.„Ten večer nám velitel našeho praporu pogratuloval k zabití teroristy a řekl, že doufá, že zítra zabijeme dalších deset,“ dodává bojovník. „Když někdo upozornil, že není ozbrojený a vypadá jako civilista, všichni ho okřikli. Velitel řekl: 'Každý, kdo překročí linii, je terorista, bez výjimky, žádní civilisté.Všichni jsou teroristé.' To mě hluboce znepokojilo - copak jsem kvůli tomu opustil svůj domov a spal v budově zamořené myšmi? Abych střílel do neozbrojených lidí?“Podobné incidenty se objevují i nadále. Důstojník z velitelství divize 252 vzpomíná, jak mluvčí IDF oznámil, že jejich jednotky zabily přes 200 militantů. „Standardní postup vyžaduje fotografování těl a shromažďování podrobností, pokud je to možné, a následné zaslání důkazů rozvědce, aby ověřila status militantů nebo alespoň potvrdila, že byli zabiti IDF,“ vysvětluje. „Z těchto 200 obětí bylo pouze u deseti potvrzeno, že se jedná o známé operativce Hamásu. Přesto nikdo nezpochybnil veřejné oznámení o zabití stovek militantů.“Jiný bojovník popisuje, že byl svědkem normální chůze čtyř neozbrojených lidí, které spatřil sledovací dron. Přestože se zjevně nejednalo o bojovníky, tank postoupil vpřed a zahájil palbu ze svého kulometu. „Stovky kulek,“ vzpomíná. Tři z nich okamžitě zemřeli („ten pohled mě pronásleduje,“ říká), zatímco čtvrtý přežil a zvedl ruce, aby se vzdal.„Dali jsme ho do klece postavené poblíž naší pozice, svlékli jsme ho a nechali ho tam,“ vypráví voják. „Kolemjdoucí vojáci na něj plivali. Bylo to nechutné. Nakonec přišel vojenský vyšetřovatel, krátce ho vyslechl, zatímco mu držel pistoli u hlavy, a pak nařídil jeho propuštění.“ Muž se pouze snažil dostat ke svým strýcům v severní Gaze. „Později nás důstojníci chválili, že jsme zabili 'teroristy'. Nechápal jsem, co tím myslí,“ říká bojovník.Po jednom nebo dvou dnech byla těla pohřbena buldozerem do písku. „Nevím, jestli si někdo pamatuje, že tam jsou. Lidé nechápou - tohle nezabíjí jen Araby, ale i nás. Kdyby mě zavolali zpátky do Gazy, asi bych tam nešel.“Při dalším incidentu pozorovací stanoviště spatřila dvě osoby, které šly směrem k Wadi Gaza, oblasti označené jako zakázaná. Dron odhalil, že nesou bílou vlajku a jdou se zdviženýma rukama. Zástupce velitele praporu nařídil vojákům střílet, aby je zabili. Když jeden z velitelů protestoval, poukázal na bílou vlajku a naznačil, že by mohlo jít o rukojmí, byl přehlasován. „Nevím, co je to bílá vlajka, střílejte, abyste zabili,“ trval na svém zástupce velitele, záložník z 5. brigády. Oba lidé se nakonec obrátili zpět na jih, ale protestující velitel byl pranýřován jako zbabělec.Tyto neviditelné hranice na sever a na jih od koridoru se ve svědectvích objevují často. Dokonce i vojáci obsluhující přepadové pozice říkají, že jim nebylo vždy jasné, kde jsou tyto hranice vytyčeny. „Každý, kdo se přiblíží k jakékoliv linii, o níž bylo v danou chvíli rozhodnuto, je považován za hrozbu - ke střelbě není třeba povolení.“Tento přístup se neomezuje pouze na divizi 252. Záložník divize 99 popisuje, že sledoval záznam z dronu, který ukazoval „dospělého člověka se dvěma dětmi, jak překračují zakázanou linii“. Šli neozbrojeni a zřejmě něco hledali. „Měli jsme je pod naprostým dohledem s dronem a zbraněmi namířenými na ně - nemohli nic dělat,“ říká. „Najednou jsme uslyšeli mohutný výbuch. Bojový vrtulník na ně vypálil raketu. Kdo si myslí, že je legitimní vystřelit raketu na děti? A z vrtulníku? To je čiré zlo.“Většina velitelů, s nimiž jsme hovořili, tvrdí, že letectvo zpočátku působilo jako brzdící síla, zejména pokud jde o údery bezpilotních letounů. Odmítali útoky na nepotvrzené cíle, obydlené oblasti a humanitární úkryty. Tato opatrnost se však časem vytratila. „Letectvo se už téměř na nic neptá, zhroutily se i jeho bezpečnostní mechanismy,“ uvádí jeden z velitelů.Divize 252 našla způsoby, jak obejít dohled letectva pomocí „kouzelného slůvka“ - „bleskového postupu“, vysvětluje důstojník obeznámený s operacemi. Je určen pro jednotky pod palbou nebo evakuaci zraněných a zaručuje letecký úder do 30 minut bez nutnosti schvalování. Může ho použít kterýkoli důstojník od velitele praporu výše. „Když byly žádosti o zaměření z různých důvodů zamítnuty, brigádní generál Jehuda Vach nám říkal, abychom použili 'bleskový postup',“ říká důstojník.Pětačtyřicetiletý Vach, který se narodil v osadě Kirjat Arba na Západním břehu Jordánu, prošel elitními vojenskými jednotkami, než začal velet důstojnické škole IDF. Loni v létě byl povýšen na brigádního generála a převzal velení 252. divize. Jeho první proslov k velitelům na koridorovém stanovišti mnohé prozradil.„Jeho světonázor a politické postoje jasně určovaly jeho operační rozhodnutí,“ vzpomíná jeden z přítomných důstojníků veteránů. Jiný důstojník ho popsal jako „malého Napoleona“ nevhodného pro velení divizi: „Tato role vyžaduje úsudek... okamžitě jsme věděli, že mu chybí, ale neuvědomovali jsme si, jak moc.“O několik dní později Vach podle jednoho důstojníka prohlásil, že „v Gaze nejsou žádní nevinní“. Ačkoli takové pocity nejsou mezi vojáky neobvyklé, u Vacha „to nebyl jen názor - stala se z toho operační doktrína: všichni jsou teroristé“. Svým velitelům řekl, že „na Blízkém východě se vítězství dosahuje dobytím území. Musíme dobývat tak dlouho, dokud nezvítězíme“.Pod Vachovým vedením se atmosféra Divokého západu zintenzivnila. Hranice „zóny zabíjení“ se neustále posouvala - „dnes 500 metrů sem, zítra 500 metrů tam,“ říká jeden bojovník. Zatímco ostatní jednotky také porušovaly pravidla, důstojníci říkají, že Vach šel ještě dál.Jedním z konceptů, které zavedl, bylo prohlášení každého, kdo vstoupí do zóny zabití, za teroristu provádějícího průzkum. „Každá žena je průzkumník nebo převlečený muž,“ vysvětluje jeden z důstojníků. „Vach dokonce rozhodl, že každý, kdo jede na kole, může být zabit, a tvrdil, že cyklisté jsou spolupracovníky teroristů.“Jeho soukromá iniciativa násilně přesunout obyvatelstvo severní Gazy na jih postrádala oficiální povolení. „Hledali jsme operační rozkazy, ale nic jsme nenašli,“ říká jeden z velících důstojníků. „Nakonec ho zastavili.“Po zprávách o smrti vůdce Hamásu Jahjá Sinvara se Vach na poradě velení podělil o znepokojivé představy o zohavení a znesvěcení těla. „Jak ho měli svléknout, položit na náměstí, rozřezat mrtvolu a omýt ji ve splaškové vodě. Snažil se vysvětlit, jak tělo rozřezat a rozčtvrtit,“ vzpomíná jeden z důstojníků. „Tohle nebyl vtip, tohle byla formální hodnotící schůzka. Jeho velitelé stáli šokovaně potichu,“Štáb divize opakovaně žádal o zásah šéfa jižního velení generálmajora Yarona Finkelmana kvůli Vachovu jednání, ale zdálo se, že Vach nerespektuje ani Finkelmanovu autoritu.Začátkem listopadu Vachova divize opustila koridor a nahradila ji divize 99. Před ukončením jejich poslední rotace důstojníci požadovali vysvětlení jeho nepovolené „linie zabíjení“ a dalších akcí. „To je bezprecedentní - vést válku s tím, že si každý dělá ve svém sektoru, co chce. Operace zahájené bez řádných rozkazů a postupů, jen proto, že se Vach rozhodl,“ říká jeden z přítomných důstojníků.Vach byl posedlý „obrazem vítězství“ - nikoli izraelského, ale svého vlastního. Věřil, že vyprázdnění severní části Gazy od Palestinců bude jeho triumfem. „Cíl jsme nesplnili,“ přiznal v prosinci. Jeho pokus vyhnat 250 000 obyvatel, kteří se drželi svých domovů, z velké části selhal, jen stovky jich přešly na jih.Důstojníkům řekl, že Palestinci musí přijít o svou zemi, aby se poučili z masakru, který Hamás provedl 7. října. „Nejprve mluvil o vyhnání všech na jih a myslel si, že generálský plán uskuteční sám,“ vzpomíná jeden z velitelů. Když se ukázalo, že to není možné, hledal alternativy. Žádná se neuskutečnila.V březnu se má Vach s divizí 252 vrátit do koridoru Netzarim.IDF ve čtvrtek popřely výroky připisované Vachovi s tím, že armáda „již několik měsíců operuje v oblasti koridoru [Netzarim] v centrální části Gazy proti teroristické organizaci Hamás a provádí intenzivní operační činnost. Veškeré aktivity a operace sil IDF v Gaze, včetně koridoru Netzarim, jsou prováděny v souladu se zavedenými postupy velení, se schválenými plány a operačními rozkazy vydanými nejvyšší úrovní velení.„Všechny údery v oblasti jsou prováděny v souladu s požadovanými protokoly, včetně zaměřování cílů, které jsou vzhledem k operačním okolnostem zasaženy v krátkém časovém horizontu,“ pokračovaly IDF.