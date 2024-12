Jak "woke" rasismus ovládl Brazílii

20. listopadu 2024 se v Brazílii poprvé slavil Den povědomí o černošskosti jako státní svátek. V některých státech již tento svátek existoval, ale prezident Luiz Inácio Lula da Silva jej učinil národním. Na oslavu tohoto data zveřejnila Brazilská fotbalová konfederace (CBF) test DNA černošského fotbalisty Viníciuse Juniora, píše Bruna Frascolla. 20. listopadu 2024 se v Brazílii poprvé slavil Den povědomí o černošskosti jako státní svátek. V některých státech již tento svátek existoval, ale prezident Luiz Inácio Lula da Silva jej učinil národním. Na oslavu tohoto data zveřejnila Brazilská fotbalová konfederace (CBF) test DNA černošského fotbalisty Viníciuse Juniora,

V oznámení bylo pouze uvedeno, že jeho předkové pocházeli z kmene Tikar z Kamerunu. Není úplně věrohodné, že Viníciův původ je výhradně kamerunský; jeho rodinné kořeny v Brazílii sahají mnoho generací do minulosti. Pro srovnání, test DNA z roku 2007 ukázal, že černý sambista Neguinho da Beija-Flor byl z 67 % evropského původu. Oznámení CBF vynechalo jakékoli takové komplikace.

Pokus identifikovat prominentního Brazilce s jedinečnou, výlučnou etnickou identitou je jen poslední známkou kulturního posunu. Od založení své země jako nezávislého státu v roce 1822 se Brazilci považovali za směsici domorodých, evropských a afrických ras – nikoli za mozaiku oddělených ras jako ve Spojených státech, ale za amalgám krve všech tří ras. V posledních desetiletích se však v mnoha institucích uchytilo kvaziamerické chápání rasy a prosazuje ho i současná levicová vláda. Navzdory zdánlivě progresivním počátkům nové rasové politiky její důsledky často připomínají vládu Jima Crowa.

Brazilské smíšené rasové národní sebepojetí, s nímž poprvé přišel "patriarcha" nezávislosti José Bonifácio, převládalo až do 20. století. V historii Brazílie nikdy nebylo nic, co by si zasloužilo název rasisme d'état. Ačkoli černá kůže nesla stigma otrockého původu, brazilské impérium, které trvalo od roku 1822 do roku 1889, udělovalo šlechtické tituly černochům a mulatům, z nichž někteří také vlastnili otroky. Někteří chudí lidé a lidé ze střední třídy byli také vlastníky otroků; dokonce i otroci měli otroky.

Jistěže, Brazilci tmavší pleti zůstali z různých historických důvodů v průměru chudší. Za prvé, černí muži, kteří se prosadili, se často ženili s bílými ženami a měli potomky světlejší pleti, takže ve vyšších třídách zůstávalo jen málo černochů. Kromě toho části Brazílie s největší černošskou populací byly ty, které v 19. století dovážely africké otroky k pěstování cukrové třtiny. S úbytkem cukrové třtiny tyto plochy ekonomicky upadly. Brazílie, stejně jako Spojené státy a Argentina, navíc zaznamenala velký příliv přistěhovalců z Evropy mezi koncem 19. a začátkem 20. století. Tato populace byla soustředěna na jihu a jihovýchodě, který se modernizoval, zatímco silně nebělošský severovýchod země, který byl centrem pěstování cukrové třtiny, zůstal pozadu.

Jednalo se o obrat oproti předchozímu historickému vzorci. V 18. století bylo většinově černošské město Salvador druhým největším městem portugalské říše, zatímco São Paulo bylo chudým zapadákovem. V současné době je Salvador pohlcen nezaměstnaností, zatímco São Paulo je největší metropolí Latinské Ameriky. Ve Spojených státech, jak ukázal Thomas Sowell, je rasová nerovnost zčásti důsledkem regionální nerovnosti. V Brazílii je regionální problém zřejmý už desítky let: stejně jako černí Američané během velké migrace odcházeli z venkovských oblastí do měst, v Brazílii lidé ze severovýchodu všech barev odešli z domova (a odcházejí dodnes) a hledají práci na jihovýchodě. Tam čelí regionálním předsudkům. I když mají velmi světlou pleť, lidé ze severovýchodu se poznají podle svého přízvuku, ne nepodobného "white trash" ve Spojených státech. V Brazílii jsou předsudky vůči barvě pleti a regionu zakořeněny ve společenské třídě. Nikdo nechce mít barvu pleti nebo přízvuk chudých.

Dalším kouskem skládačky jsou domorodí Brazilci. Když Portugalci dorazili, setkali se s lidmi Tupí z pobřežní oblasti, kteří byli rozděleni do několika kmenů, které mluvily stejným jazykem a vždy spolu válčily. Tupíové byli tím, co antropologové nazývají patrilineární a matrilokální: Když se muž z kmene Tupí oženil, žil ve vesnici svých tchánů, ale jeho syn byl považován za potomka jeho a jeho otce. Náčelníkovým úkolem bylo použít své dcery k naverbování nejlepších válečníků pro svou vlastní vesnici.

Po příchodu Portugalců se náčelníci kmene Tupí zajímali o získání evropských seker a nožů. V důsledku toho se Portugalci stali velmi vyhledávanými zeti: každý Tupí s nimi chtěl být příbuzný. Získáním určitého počtu manželek mohli nově příchozí postoupit v hodnosti v rámci kmene, což mělo za následek mnoho polygamních portugalských náčelníků se smíšenými potomky. Děti těchto portugalských mužů a žen z kmene Tupí byly považovány za bělochy, protože byly dětmi otce. Přinejmenším do 18. století byli míšenci Portugalců a Indiánů nazýváni "běloši země", na rozdíl od "bělochů království" – tedy Evropy.

Z toho lze vyvodit dva závěry: Za prvé, koncept "bělošství" v Brazílii je poměrně flexibilní; za druhé, mnoho tradičních oligarchických rodin v Brazílii má tupíjskou krev.

Od konce 19. století až do 2. světové války eugenika vzkvétala ve vědeckých institucích po celém světě. Verze eugenické ideologie, která se uchytila v Brazílii, tvrdila, že brazilskou "dysgeniku" je možné vyřešit rasovým míšením, což odráželo sebechápání národní elity jako rasového amalgámu. Věřilo se, že evropská imigrace nakonec umožní pomalé vymýcení nežádoucích rysů, včetně těch, které jsou spojeny s africkým původem. (Tato myšlenka je ilustrována na obraze z roku 1895 Vykoupení Cháma.)

Vrchol následného odporu proti eugenice přišel v roce 1933, kdy byla vydána kniha Gilberta Freyra The Slaves and the Masters (Otroci a páni). Freyre byl studentem Franze Boase z Kolumbijské univerzity, vlivného kritika vědeckého rasismu a zastánce kulturního relativismu. Freyre odmítl eugenické plány na vybělení populace a oslavoval Brazílii jako míšenecký národ, namísto rozdělené, rasově polarizované země jako Spojené státy.

Freyrovy názory se po nějakou dobu udržely, ale později se staly terčem útoků sociologa Florestana Fernandese. Fernandes postavil Freyra na hlavu a prohlásil, že brazilská společnost obsahuje skrytý rasismus, který je zlověstnější než ve Spojených státech, kde je přinejmenším otevřený. Věřil také, že černí Brazilci, aby dosáhli sociálního pokroku, by se měli etablovat jako samostatná rasová komunita ve stylu černých Američanů. Univerzita v São Paulu, kde Fernandes učil, se stala centrem útoků na Freyrův odkaz. Slovo "mulat", široce používaný výraz pro někoho se smíšeným africkým a evropským původem, bylo odsouzeno jako rasistické; tvrdilo se, že mulati by měli být redefinováni jako černí. Fernandesovy teorie se těšily podpoře mocného amerického sponzora. Jak ukazuje historik Wanderson Chaves ve své knize A Questão (Černá otázka) z roku 2019, v 60. letech 20. století investovala Fordova nadace do "afrocentrických" skupin po celém světě, včetně Brazílie.

Během následujících desetiletí začala být Brazílie vnímána jako země strašlivého, zastřeného rasismu. S tím souvisí systematický pokus překlasifikovat Brazilce podle birasového modelu v americkém stylu a prosazovat politické myšlenky včetně rasových reparací, pozitivní diskriminace a kvót. K tomu všemu je nutné zkreslovat statistiky.

Průměrní Brazilci se obvykle řadí do tří kategorií: černí (preto), hnědí (pardo) a bílí. Tato sebeprohlášení jsou popisná, založená na barvě pleti, nikoli na DNA. Do "hnědé" kategorie patří ti, kteří nejsou ani černí, ani bílí, ať už jde o mulaty nebo potomky amerických indiánů. Ale jak již v roce 2004 poukázal historik José Murilo de Carvalho, mezi akademiky a aktivisty se objevilo hnutí za překlasifikování všech Brazilců, kteří se označují za hnědé (pardo), na černochy, a zároveň za nahrazení slova preto černochem. Tyto dva výrazy jsou synonymní v lidové portugalštině, ale v nové klasifikaci zahrnuje slovo negro jak pretos, tak pardos. Údajným antirasistickým ospravedlněním tohoto oživení pravidla jedné kapky je, že pardos jsou ve skutečnosti černoši, kteří se stydí přiznat svou skutečnou rasu.

Výsledkem je, že Brazílie je redefinována jako 45 % "bílých" a 55 % "černých". Jakmile se dosáhne konsensu, že existuje "černá" většina, navrhne se politika pozitivní diskriminace, která má napravit nedostatek černých Brazilců v mocenských a prestižních pozicích. Obtížnou částí je však určit, kdo má na tyto reparace nárok. Za tímto účelem byly vytvořeny rasové tribunály, v nichž panel soudců rozhoduje, zda je žadatel bílý nebo černý.

Výsledky byly často bizarní. V roce 2007 rasový soud rozhodl, že jedno identické dvojče je bílé a druhé černé. Letos byl mladý muž, kterého by bylo těžké popsat jinak než jako "hnědého", prohlášen tribunálem na univerzitě v São Paulu za bělocha. A 20. listopadu – opět první národní den povědomí o černošskosti – zveřejnila stejná instituce na svých webových stránkách seznam černošských profesorů. Patřila mezi ně antropoložka s japonským jménem a vzhledem (Brazilců japonského původu jsou asi 2 miliony) a také Marilena de Souza Chaui, známá filozofka, která byla jedním ze zakladatelů vládnoucí Strany pracujících; během své dlouhé veřejné kariéry nebyla nikdy předtím popsána jako černoška.

V Brazílii začal odpor proti woke excesům, jak bylo zřejmé z nedávných voleb starosty v São Paulu. Vítězný úřadující starosta a jeho stoupenci kritizovali rasové kvóty, stejně jako další nová pokroková dogmata. Doufejme, že vznikající anti-woke koalice bude nakonec schopna ukončit toto rasové šílenství. Rasové soudy musí být odstraněny spolu s pokřivenými novými klasifikačními systémy. Lulův nový státní svátek a případ "kamerunské" fotbalové hvězdy však naznačují, že se situace může zhoršit, než se zlepší.

