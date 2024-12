Jedním z důvodů, proč Kreml snižuje nábor vojáků v Moskvě, je prohlubující se nedostatek vojenského vybavení

20. 12. 2024

čas čtení 1 minuta

V posledních týdnech město Moskva snížilo počet billboardů vyzývajících muže, aby se připojili k armádě, což je vývoj, který je v rozporu se zprávami, že počet Rusů, kteří se dobrovolně hlásí k boji na Ukrajině, klesá, přestože je potřeba více vojáků, kteří by nahradili tamní ztráty. V posledních týdnech město Moskva snížilo počet billboardů vyzývajících muže, aby se připojili k armádě, což je vývoj, který je v rozporu se zprávami, že počet Rusů, kteří se dobrovolně hlásí k boji na Ukrajině, klesá, přestože je potřeba více vojáků, kteří by nahradili tamní ztráty.

Existují však nejméně dva přesvědčivé důvody, proč se to děje, řekli úředníci korespondentům Meduzy Světlaně Reiterové a Andreji Percevovi. Na jedné straně se billboardy rozšířily natolik, že je Moskvané ignorovali, ale návštěvníci z jiných částí Ruska si jich všimli a v Moskvě se zaregistrovali.

V důsledku toho Moskva snadno plnila své náborové kvóty, ale především v důsledku rozhodnutí mužů z jiných federálních subjektů, kteří se tam přihlásili, aby získali větší bonusy, které hlavní město nabízí. To znamená, že regiony a republiky ve svém úsilí zaostávají, což je ostuda jak pro jejich vlastní představitele, tak pro Kreml.

A na druhé straně, říkají ruští představitelé – a to je pravděpodobně důležitější důvod – ruská armáda se nachází v situaci, kdy v bojích ztratila tolik vybavení, že velitelé již nejsou schopni dodat novým mužům zbraně, které potřebují, aby se stali efektivními bojovníky.

"Není to jen o náboru lidí," řekl jeden úředník Reiterové a Percevovi; "Musíte být schopni je vyzbrojit." To se zjevně stává problémem pro ruské invazní síly, i když ze zřejmých důvodů to není něco, o čem by Moskva chtěla mluvit – nebo z méně zřejmých důvodů, na které se zaměřila většina zpravodajství o konfliktu.

Zdroj v ruštině: ZDE

0