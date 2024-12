Poslanecká sněmovna včera uštědřila políček právu každého dítěte na vzdělávání...

19. 12. 2024

A ukázala, jak problémy (děti) odsouvat, nikoli řešit, píše Martina Běťáková.



- Téměř tři roky se snažíme všechny děti, které uprchly před válkou na Ukrajině, začlenit do našich škol.

- Téměř tři roky školy a učitelé odvádějí neskutečnou práci.

- Téměř tři roky trváme na tom, že každé dítě v ČR má právo chodit do školy, vzdělávat se mezi vrstevníky.

- Téměř tři roky vysvětlujeme, že pro celou naši společnost je lepší uprchlé děti integrovat do českých tříd, že segregované ukrajinské třídy jsou slepá cesta, která se vymstí, že včasná integrace je pro úspěšné začlenění, ekonomiku i sociální soudržnost naprosto klíčová.. .



- Téměř tři roky jsme evropskými lídry v úspěšné integraci ukrajinských dětí, a naše školy jsou vzorem pro ostatní





A teď pět kroků zpátky! Poslanci schválili pozměňovací návrh Renáty Zajíčkové o dvojích zápisech. Poslanci chtějí, aby se v dubnu mohly do prvních tříd hlásit všechny děti - kromě ukrajinských. A v červnu, na "zbylá místa", se mohou hlásit děti ukrajinské. Prý tak dojde k lepšímu rozložení uprchlíků...

Jenže tak to není. Žádné lepší rozložení. Celé je to kvůli Praze. A v Praze v červnu volá místa na ukrajinské zápisy prostě nezbydou. A tak se ukrajinské děti do školy nedostanou. A budou na neoficiálních "čekacích listinách" nebo chodit do nějakých ukrajinských "rádoby-škol".





Situace na pražských školách je extrémně náročná. Podíl cizinců v některých lokalitách je fakt velký, ale dvojí zápisy NEJSOU ŘEŠENÍ!





Co je třeba dělat?





- Praha musí konečně začít stavět školy, mateřské, základní, střední i speciální. V Praze děti ubývat fakt nebudou. A plot kolem Prahy taky nepostaví.





- Praha musí akceptovat, že je evropskou metropolí se vším všudy. Kvalita života, zaměstnanost, mzdy, ale i migrace k tomu zkrátka patří. Mnohá evropská hlavní města mají podíl dětí cizinců ve školách mnohem mnohem větší. Tomu se nevyhneme.





- Školy musí mít podmínky pro práci s dětmi-cizinci: peníze navíc, personální podporu navíc, lepší know-how, odborný support.





- 200 mil. na ukrajinské asistenty pedagoga do škol, kde je uprchlíků více, by tak moc pomohlo. Ale v rozpočtu nejsou.





- Ukrajinským pedagogům je třeba umožnit pracovat v našich školách a nelpět na C1 z češtiny - máme v nich obrovský potenciál, který může prospět ke zlepšení situace ve třídách.





- Psycho-sociální podpora - bez té to zkrátka nepůjde. Investice se vyplatí.





- Kapacitu a umisťování dětí cizinců je třeba řešit ne perspektivou jedné školy, ale na území městské části jako takové - kdyby školy byly sdružené do jedné právnické osoby, mohou rovnoměrně umisťovat cizince dle potřeby





- Za kapacity jsou odpovědní zřizovatelé - je tedy poměrně logické, když mají řídit kapacity, aby také řídili proces přijímaní. Pokud by zápisy ve správním řízení přešly na samosprávy, mohou tu rovnoměrnost garantovat - aniž by nějaké skupině dětí řekly, že mají menší práva než jiní a musí čekat, jestli...







