Zničí Elon Musk také britskou demokracii?

19. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

V Británii se vyskytly zprávy, že miltimiliardář Elon Musk se chystá dát britské ultrapravicové straně Reform Party Nigela Farage finanční dar ve výši 100 milionů dolarů, aby vyhrála britské volby.





Britský premiér Starmer byl vyzván ke změně pravidel pro poskytování finančních darů politickým stranám



Britská volební komise chce, aby premiér chránil volby před zahraničními zásahy



Keir Starmer musí zpřísnit pravidla týkající se politických darů, aby ochránil volební systém před zahraničními zásahy, uvedla volební komise v souvislosti s rostoucími obavami ohledně plánů Elona Muska darovat sto milionů dolarů britské ultrapravicové straně Reform UK. Keir Starmer musí zpřísnit pravidla týkající se politických darů, aby ochránil volební systém před zahraničními zásahy, uvedla volební komise v souvislosti s rostoucími obavami ohledně plánů Elona Muska darovat sto milionů dolarů britské ultrapravicové straně Reform UK.





Vijay Rangarajan, výkonný ředitel volební komise, uvedl, že zákaz propojení darů politickým stranám se zisky společností vlastněných cizinci ve Spojeném království je jednou z naléhavých změn, které jsou nutné k udržení důvěry voličů.



Tento krok, který nyní zvažuje britská vláda, by mohl omezit částku, kterou by mohl Musk, nejbohatší muž světa, darovat prostřednictvím britské pobočky své společnosti X (dříve Twitter), jež provozuje sociální média.



Poslední veřejně dostupná účetní závěrka společnosti Twitter UK ukazuje zisk před zdaněním ve výši 8,5 milionu liber v roce 2022 při obratu 205 milionů liber, což je podstatně méně než 100 milionů dolarů, které byl Musk původně údajně ochoten darovat.



Po setkání s Muskem tento týden v Mar-a-Lago, sídle Donalda Trumpa na Floridě, Nigel Farage, předseda strany Reform UK, uvedl, že multimiliardář „vážně uvažuje“ o financování strany.



Tato vyhlídka se setkala se znepokojením uvnitř labouristické vlády, přičemž zdroje naznačují, že by to „nebylo v duchu“ stávajících pravidel financování stran a že to podtrhuje potřebu zpřísnění legislativy.



Volební zákon ve Spojeném království v současné době stanoví, že všechny dary a půjčky politickým stranám v hodnotě vyšší než 500 liber by měly pocházet od „povolených dárců“ registrovaných ve Spojeném království. Mezi ně patří voliči zapsaní v seznamu voličů nebo firmy registrované ve Spojeném království.



Hlídací pes rovněž chce, aby politické strany byly ze zákona povinny provádět zesílené kontroly darů za účelem posouzení jejich rizikovosti a aby bylo zajištěno, že ti, kdo darují „prostřednictvím sdružení bez právní subjektivity“, jsou přípustnými dárci.



„Je velmi důležité, aby britští voliči měli důvěru ve financování našeho politického systému, takže potřebují vidět, jak jsou strany a účastníci kampaní financováni a jak tyto peníze při volbách vynakládají,“ řekl Rangarajan.



„Naše současné zákony zahrnují kontrolu přípustnosti darů a mají zajistit transparentnost zdrojů politických darů. Systém však potřebuje posílit a my již od roku 2013 voláme po změnách zákona, aby byl volební systém chráněn před zahraničními zásahy.



„Doporučujeme tři klíčové změny: omezit dary od firem na peníze, které vydělaly ve Spojeném království; zákonem požadovat, aby strany prováděly kontroly darů typu „poznej svého dárce“, aby mohly posoudit a řídit svá rizika; a zajistit, aby ti, kdo darují prostřednictvím sdružení bez právní subjektivity, byli přípustnými dárci. O těchto návrzích jednáme s vládou.“





Labouristé se ve svém manifestu zavázali chránit demokracii před hrozbou zahraničních zásahů posílením pravidel týkajících se dárcovství.



Zpřísnění pravidel by vyžadovalo primární legislativu a očekává se, že ministři předloží návrh zákona, který by splnil jejich slib z manifestu, nejdříve koncem příštího roku, přičemž změny by měly být zavedeny až v roce 2026.







Zdroj v angličtině ZDE

0

461

Jako občan USA nemůže Musk legálně poskytnout osobní politický dar britské politické straně. V rozhovoru po setkání však Farage řekl: „Chce nám pomoci, nebrání se myšlence dát nám peníze, pokud to můžeme udělat legálně prostřednictvím britských firem.“Strana Reform UK uvedla, že chce stranu „profesionalizovat“, protože se snaží zvýšit svou podporu poté, co v parlamentních volbách získala pět křesel. To by mohlo zahrnovat zřízení kanceláří ve volebních obvodech po celé zemi, interní výzkum a utrácení milionů za politickou reklamu.Mluvčí předsedy vlády uvedl: „Pravidla týkající se darů jsou již jasná a probíhají práce na posílení stávajících záruk v této oblasti... v pravý čas o tom stanovíme další podrobnosti.“