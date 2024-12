Opravdu rozhoduje Trump? Právě když si myslíte, že už to nemůže být divnější a nefunkčnější

20. 12. 2024

Vítejte u náhledu na nadcházející zajímavosti - vláda USA (ne)pracuje. Do nástupu nové administrativy zbývá měsíc a vypadá to, že už je u moci ... až na ten malý problém, že možná nebude žádná vláda, která by mohla fungovat, protože hrozí shutdown vedený republikány, píše Dan Rather.



Tenhle film už jsme viděli, ale teď máme nového hlavního herce. Přesuňte se přes Donalda Trumpa a uvolněte místo velvyslanci chaosu Elonu Muskovi. Bylo by to vtipné, kdyby to nebylo tak znepokojivé.



Machinace amerického Kongresu bývají dost suchopárným tématem, ale vydržte. Stojí to za váš čas.



Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson strávil posledních několik týdnů spoluprací s republikány i demokraty, aby vyjednal návrh zákona o výdajích, který by udržel federální vládu v provozu.



V úterý pozdě večer Johnson oznámil dohodu, která udrží vládu financovanou po dobu tří měsíců.



Ve středu ráno nespokojený Elon Musk zahájil na Twitteru protestní akci proti návrhu zákona o výdajích. Musk, který zatím nemá žádnou oficiální funkci, není zvolen a nebude potřebovat potvrzení Senátu, se rozhodl, že se mu návrh zákona nelíbí. Dal to všem najevo více než stovkou příspěvků na svém Twitteru.



„ZLIKVIDUJTE TO,“ napsal Musk; následoval příspěvek ‚Lidi, americká demokracie je v PRŮŠVIHU,‘ řekl ironicky.



Lživě tvrdil, že uzavření vlády nikomu neublíží.



„Prostě zavřete vládu [SIC] do 20. ledna. Přestaňte financovat všechno. Budeme v pohodě 33 dní,“ napsal Musk na Twitteru.



Řekněte to statisícům federálních zaměstnanců, kteří by byli odvoláni z práce, a tudíž by nedostali výplatu, dokud nedojde k dohodě. Pro kontext: když byla vláda v letech 2018-19 na tři týdny uzavřena, stálo to podle Rozpočtového úřadu Kongresu americkou ekonomiku 3 miliardy dolarů. Tento odhad nezahrnuje ztrátu produktivity. Ale co je miliarda nebo tři pro někoho, kdo jich má 440?



Musk také pohrozil politickou odplatou a prohlásil, že finančně podpoří každého primárního oponenta republikánů v Kongresu, kteří původní dohodu podpořili.



Vadí mu příliš mnoho přidělování prostředků na oblíbené projekty jednotlivých členů Sněmovny reprezentantů a Senátu. Ty jsou do návrhů výdajů zařazovány proto, aby se členové usmířili a aby pro návrh hlasovali. Takto se sestavují rozpočty, a to již od počátku americké demokracie.



Návrh zákona obsahuje také 100 miliard dolarů na pomoc při katastrofách a miliardy pro americké zemědělce.



Muskův záchvat vzteku na sociálních sítích zafungoval. Trump, který, pro připomenutí, ještě není prezidentem, vydal prohlášení, v němž upozornil na svou náhlou nespokojenost s dvoustranickým návrhem zákona o výdajích, který mu až do Muska nevadil. Dlouhý příběh o něco kratší, tento návrh zákona je mrtvý, stejně jako šance předsedy Johnsona zůstat předsedou. Více o tom za chvíli.



Kdo přesně rozhoduje? Nezdá se, že by to byl zvolený prezident. Zato to zní, jako by to byl nejbohatší muž na světě, který zaplatil obrovskou sumu peněz za to, aby se svezl v sajdkáře Donalda Trumpa.



„Skutečnost, že Donald Trump byl během těchto jednání naprosto mimo do té míry, že teprve poté, co Elon Musk veřejně tweetuje o své nespokojenosti, o této rozpočtové dohodě, najednou Donald Trump, šéf štábu Elona Muska, přiběhne klusem a dohodu zhatí,“ řekl demokratický kongresman Daniel Goldman v televizi MSNBC.



Senátor Bernie Sanders se zeptal: „Pracují republikáni pro americký lid, nebo přijímají rozkazy od ‚prezidenta Muska‘?“.



Dnes ráno Trump zavolal, ano zavolal, do NBC, aby provedl kontrolu škod. Během telefonického rozhovoru uvedl, že s Muskem mluvil ještě předtím, než majitel Twitteru pokračoval ve své tirádě, a že jejich názory se „velmi shodují“.



Takže co teď? Ve čtvrtek pozdě večer mluvčí Johnson řekl, že má novou dohodu, která zřejmě potěší Muska a Trumpa, ale asi jen málokoho. Vůdce menšiny Hakeem Jeffries říká, že je to neseriózní návrh a že bude nepoužitelný. Už se to prokázalo. Nový návrh zákona je zkrácenou verzí původního návrhu se zvýšením dluhového stropu.



Aniž bych vás nudil natolik, abyste prolistovali až na konec tohoto článku, dovolte mi to rychle vysvětlit. Dluhový strop je limit, kolik si Kongres může půjčit na zaplacení svých účtů. Pokud se strop nezvýší a vláda nebude schopna platit, dostane se do platební neschopnosti. Pokud se tak stane, nastane skutečné peklo. Důsledky pro americkou ekonomiku by mohly být katastrofální.



Rada ekonomických poradců uvedla, že pokud vláda nesplní své závazky, „ekonomika rychle zařadí zpátečku, přičemž hloubka ztrát by závisela na tom, jak dlouho by porušení závazků trvalo“.



A nyní zvrat, který nikdo nečekal. Po Muskově napínání svalů nad pokračující rezolucí republikánští senátoři Rand Paul a Mike Lee nadhodili myšlenku, že by Musk nahradil Johnsona ve funkci předsedy Sněmovny reprezentantů. Ano, čtete správně. Ústava nevyžaduje, aby byl předseda Sněmovny reprezentantů zvoleným poslancem, ačkoli jím dosud byl každý předseda.



Před několika měsíci deník The Washington Post informoval, že Musk, který pochází z Jihoafrické republiky, byl ve skutečnosti v USA nějakou dobu nelegálně poté, co zanechal studia na Stanfordu a začal podnikat. Později se stal americkým občanem. Kdo by si pomyslel, že někdo, kdo brojil proti přistěhovalcům bez dokladů, byl možná sám jedním z nich a nyní by mohl být předsedou Sněmovny reprezentantů... nejbohatší člověk na světě, který se absolutně nikomu nezodpovídá?



To jsou vážné otázky pro budoucnost naší země. Zvláštní a nebezpečná doba, přátelé.

