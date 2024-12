Putin si myslí, že může vyhrát: Proč by měl vyjednávat?

20. 12. 2024

čas čtení 9 minut

Ruský prezident Vladimir Putin od začátku věřil, že tuto válku vyhraje. Ruští vojáci si do boje přinesli přehlídkové uniformy, ne zimní výstroj. Věřil, že za tři dny budou v Kyjevě, přivítáni všemi Ukrajinci, kteří vždy chtěli být Rusy, napsali Emily Hardingová a Aosheng Pusztaszeri. Ruský prezident Vladimir Putin od začátku věřil, že tuto válku vyhraje. Ruští vojáci si do boje přinesli přehlídkové uniformy, ne zimní výstroj. Věřil, že za tři dny budou v Kyjevě, přivítáni všemi Ukrajinci, kteří vždy chtěli být Rusy,

Jsou to tři roky, ne tři dny, ale Putin stále věří, že může na bojišti zvítězit. Toto přesvědčení vážně zpomalí potenciální vyjednávání – dokud si Putin bude myslet, že mu boje prospějí, bude mít jen malou motivaci uzavírat dohody. Američtí a evropští spojenci musí tento kalkul změnit a změnit ho rychle. Konkrétně západní země musí signalizovat, že čím déle budou boje trvat, tím větší objem a schopnosti vojenské pomoci se budou zrychlovat. To zvýší nákladovou stranu Putinovy rovnice do té míry, že Rusko přijde ke stolu s pobídkou k vyjednávání.

Když vyjednávání fungují

Historicky války končí buď úplným vojenským vítězstvím, příměřím nebo vyjednaným mírovým urovnáním. Podle Haagského centra pro strategická studia pouze 16 % válek mezi lety 1946 a 2005 skončilo diplomatickým řešením. Z těchto mírových dohod 37 % vedlo k obnovení konfliktu, často během pouhých dvou let. Vyjednávání bývají nejúspěšnější, když strany úspěšně vytvoří základ důvěry, řeší základní příčiny konfliktu nebo poskytují rámec pro budoucí nenásilné řešení. Opatření, jako je zveřejňování aspektů vyjednávacího procesu a zapojení důvěryhodných zprostředkovatelů, mohou dále zvýšit transparentnost a pomoci izolovat mírový proces od potenciálních vnějších rozvratů, čímž se zvýší pravděpodobnost dosažení dohody.

Rozhodující pro každé vyjednávání je, že strany chtějí být u toho. Teorie vyjednávání popisuje tento koncept jako BATNA: nejlepší alternativa k vyjednané dohodě. Jinými slovy, pokud rozhovory selžou, co se stane? Pokud si obě strany myslí, že návrat k bojům poškozuje jejich zájmy, vyhlídky na vyjednané urovnání se zlepšují. Na druhou stranu, pokud alespoň jedna strana věří, že boj se vyvíjí v její prospěch, a věří, že tento boj může po nějakou dobu vydržet, motivační struktura se obrátí. Dává větší smysl pokračovat v boji.

Putin patří do té druhé kategorie a vzhledem k současným trendům se nemýlí. Rusko v této válce hrálo na jistotu. Stejně jako v minulých konfliktech, od 2. světové války po zimní válku, byla Moskva ochotna obětovat množství mužů, ze kterého se zvedá žaludek, aby dosáhla postupných zisků. Na Ukrajině uvrhla zocelené vojáky i brance do mlýnku na maso, aby dosáhla nepatrných územních zisků nebo udržela strategicky nesmyslné pozice. Postupem času se však tyto zisky nasčítaly a tyto obranné pozice byly hluboce zakopány. Ruská zásoba mužů a materiálu dává Moskvě trvalou moc.

Mezitím americké a evropské vlády pomalu pumpují zdroje na Ukrajinu. Pomoc stačila k tomu, aby udržela ukrajinského pacienta naživu, ale nestačila k rozhodujícímu posunu rovnováhy směrem k vítězství. Putin úspěšně přesvědčil Washington, že je třeba se ho bát a že je dostatečně šílený, aby zatáhl NATO do války. Spojenci dovolili, aby jejich strach z eskalace převážil nad vítěznou vojenskou strategií. V důsledku toho Putin vystrčil prst do větru a vidí, že fouká jeho směrem.

Proč jednat, když si Rusko myslí, že může vyhrát?

Za předpokladu, že spojenci budou i nadále podporovat Ukrajinu v tomto pomalém tempu, když Trumpova administrativa požádá Putina, aby se v lednu posadil k mírovým rozhovorům, je pravděpodobné, že pomalu přijde s odpovědí. Nebude mít vůbec žádný podnět k tomu, aby seděl nebo spěchal. Ani trochu se nestará o to, zda za jeho územní ambice zemře více Rusů (nebo Severokorejců). Pravděpodobně soudí, že štědrost Spojených států a Evropy vůči Ukrajině slábne. Uvidí, že čas je na jeho straně; bojuje dál, Zelenskyj ztrácí další muže a Trump, který touží po splnění svého předvolebního slibu, stupňuje tlak. Pokud bude Putin přešlapovat na místě a vydávat vágní zvuky o "signálech dobré vůle", Trump by mohl dokonce snížit americkou pomoc Ukrajině, aby ji donutil zasednout k jednacímu stolu.

Ukrajina nemůže přežít jednání za těchto podmínek. Putin bude požadovat – a pravděpodobně obdrží – územní ústupky. Krym a Donbas jsou zaručenými oběťmi. I když Zelenskyj hraje skvěle se slabými kartami, nemůže ignorovat, že jeho národ stále více bojuje z posledních sil, proti nepříteli, který je ochoten vyčerpat národní zdroje, aby vyhrál. Putin má na druhou stranu na výběr: buď může bojovat, dokud nebude mít území, které chce, nebo může vyslat vyjednavače, aby rozhovory léta protahovali. Zatímco Zelenského BATNA je ztráta spojenců a plíživá vojenská porážka, Putinova je drtivá opotřebovávací válka, kterou s vysokou pravděpodobností vyhraje. Když sedí v Kremlu, vypadá tato možnost docela dobře.

Hodiny tikají všem

Spojené státy a Evropa mohou tento scénář obrátit tím, že dají jasně najevo, že Putinovy budoucí možnosti se nezlepšují, nýbrž zhoršují. To bude vyžadovat odhodlání a přeměnu současného kapajícího proudu pomoci v potok a v rozbouřenou řeku.

Hrozbou jsou dodávky zbraní, které Ukrajina potřebuje k vítězství, a to ve stále větším počtu a smrtící síle, jak měsíce ubíhají. Trumpova administrativa by měla tuto hrozbu vyslat tím, že pošle nový příliv raket protivzdušné obrany, jako jsou Patrioty a upravené střely AIM-7, AIM-9 a AIM-120. Měla by také vydat časový plán: příští měsíc Ukrajina obdrží dodávku společných raket vzduch-země, houfnic M777 a dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů. Pak rakety delšího doletu, jako jsou ATACMS a GMLRS, pak letecká podpora, jako jsou vyzbrojené bezpilotní letouny MQ-9 Reaper a letouny F-16. V sázce je každý měsíc, kdy Rusko opomene podepsat dohodu. Hospodářské sankce by se měly ubírat podobnou cestou. Jednání v dobré víře vedou k omezenému zmírnění sankcí; neústupnost má za následek utahování šroubů.

A konečně, Putin sám možná nechce poskytnout svému vlastnímu lidu úlevu v podobě míru, ale jeho poradci a oligarchové, jejichž podniky v důsledku této války utrpěly, jsou dosažitelnější. Musí věřit, že se situace pro Moskvu zhoršuje, nikoli zlepšuje. Ekonomické sankce budou i nadále ukusovat z jejich bankovních účtů. Ještě důležitější je, že se musí bát své vlastní populace. Musí věřit, že ruský lid nesnese ukrajinské síly okupující Kursk, ukrajinské zbraně dopadající na ruská kasárna a severokorejské "speciální jednotky" operující na ruské půdě. A co je možná nejdůležitější, musí věřit, že jejich synové jsou další na povolávacím rozkazu a že shovívavý přístup k vynucování branné povinnosti se chýlí ke konci. To bude vyžadovat agresivní a chytrou informační operaci, kterou možná nejlépe povedou lidé na ruském prahu, jako jsou Poláci, Finové a Estonci. Tyto země strávily desítky let jako cíl ruských dezinformací; je čas, aby se oběť stala pánem.

Cena za vynucený mír

Pokušení získat mír za každou cenu je svůdné. Trump má ubohých pár let na to, aby upevnil svůj odkaz; Putin má pravděpodobně deset let nebo více v úřadu. Může si dovolit zdržovat se. Tváří v tvář této neústupnosti může Trump chtít mít věci za sebou, dát Putinovi, co chce, a donutit Zelenského ke slabému míru jako zbytkový stát na chladném okraji Evropy.

To by byla chyba. Za prvé, zatímco Trump říká, že chce ukončit války, mír zajištěný předáním Ukrajiny Rusku by jen zvýšil pravděpodobnost dalších válek. Co by Putina přimělo zastavit se na Ukrajině, jakmile okusí budování impéria? Rumunsko, Moldavsko, Gruzie a Pobaltí by mohly být další na řadě. Za druhé, Trump řekl, že jeho konečným cílem je zvýšit tlak na Čínu. Ustupování Putinovi jen povzbuzuje Peking v jeho vlastních územních a ekonomických ambicích. Zotavené, vítězné Rusko může začít obracet svou energii ke splácení dluhu Číně – a Íránu a Severní Koreji – za jejich pokračující podporu. A konečně, prohra v takovém vyjednávání s Putinem je trapná pro nejsilnější zemi, jakou kdy svět viděl. Není Washington dost chytrý na to, aby vmanévroval Moskvu do ústupků?

To, že si Putin myslí, že může vyhrát, neznamená, že může. Mýlil se na začátku své "speciální vojenské operace" a mohl by se mýlit i nyní. Západ však musí být dost silný, aby mu dokázal, že se mýlí.

Zdroj v angličtině: ZDE

0