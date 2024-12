Dmitrij Medveděv řekl, že redaktoři britských Timesů jsou „legitimními vojenskými cíli"

19. 12. 2024

čas čtení 3 minuty





Příspěvek bývalého ruského prezidenta na Telegramu následuje po redakčním článku Timesů o vraždě ruského generála



Zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv označil redaktory britského listu Times za „legitimní vojenské cíle“ ve své reakci na článek listu o vraždě ruského generála.



Medveděvův výrok následoval ve středu po vydání redakčního článku Timesů, v němž noviny označily vraždu generálporučíka Igora Kirillova za „legitimní obranný akt“ Ukrajiny, která se k vraždě přihlásila.

Zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv označil redaktory britského listu Times za „legitimní vojenské cíle“ ve své reakci na článek listu o vraždě ruského generála.Medveděvův výrok následoval ve středu po vydání redakčního článku Timesů, v němž noviny označily vraždu generálporučíka Igora Kirillova za „legitimní obranný akt“ Ukrajiny, která se k vraždě přihlásila.



Kirillov, šéf vojenské jednotky pro chemické, biologické a radiologické zbraně, byl spolu se svým asistentem zabit, když v úterý ráno explodovalo zařízení připevněné k eskóteru, když oba muži opouštěli budovu v obytné čtvrti na jihovýchodě Moskvy. Kirillov je nejvyšším ruským vojenským představitelem, který byl zabit při atentátu mimo frontovou linii od začátku ofenzívy Kremlu na Ukrajině před téměř třemi lety.



„Ti, kdo provádějí zločiny proti Rusku ... mají vždy komplice. I oni jsou nyní legitimními vojenskými cíli. Do této kategorie by se mohli zařadit i ubozí šakalové z The Times, kteří se zbaběle schovali za svůj redakční článek. To znamená celé vedení tohoto listu,“ napsal Medveděv, který byl v letech 2008-2012 ruským prezidentem, na svém kanálu Telegram.



V chabě zastřené hrozbě jestřábí exprezident dodal, že novináři z Timesů by si měli „dávat pozor“, protože „v Londýně je možné všechno“.



V reakci na Medveděvův příspěvek napsal britský ministr zahraničí David Lammy na Twitteru, že jeho „gangsterská hrozba novinářům Timesů zavání zoufalstvím“.



„Naše noviny představují to nejlepší z britských hodnot: svobodu, demokracii a nezávislé myšlení,“ napsal Lammy vedle své fotografie, na níž čte Timesy.



Na dotaz ohledně Medveděvových komentářů oficiální mluvčí britského premiéra uvedl, že se jedná „pouze o poslední z řady zoufalých výroků, které přicházejí od Putinovy vlády“.



Mluvčí dodal: „Na rozdíl od Ruska je svobodný tisk základním kamenem naší demokracie a jakékoli hrozby ze strany Ruska bereme neuvěřitelně vážně.“



Medveděv, který se po svém nástupu do funkce prezidenta v roce 2008 prezentoval jako liberální reformátor slibující modernizaci a demokratizaci, se znovu stal jednou z nejhlasitějších proputinovských osobností.



Nyní je nejznámější svými plamennými protizápadními tirádami na Telegramu, které někteří pozorovatelé považují za zoufalý pokus udržet si politickou relevanci.



Přesto Medveděv zůstává významným Putinovým důvěrníkem a nedávno odcestoval do Pekingu na jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, jedním z klíčových spojenců Ruska.



Ve stejném příspěvku Medveděv ve středu také pohrozil představitelům NATO, kteří pomáhají Ukrajině.



„Je jich celá legie. Není zde ani dost místa na jejich výčet, ale všechny tyto osoby mohou a měly by být považovány za legitimní vojenské cíle ruského státu. A pro všechny ruské vlastence, když na to přijde,“ napsal.





Od začátku ruské invaze v plném rozsahu zakázala Moskva desítkám britských novinářů, zástupců médií a vysoce postavených britských politiků vstup do země.







Zdroj v angličtině ZDE

1