Jak si Trump poradí - či neporadí - s Čínou?

19. 12. 2024

čas čtení 16 minut

Ve všech aspektech americko-čínského soupeření bude Trump přitahován jak k větší bojovnosti, tak k pragmatičtějšímu, transakčnímu přístupu. Gaza, Haiti, Írán, Izrael, Libanon, Rusko, Sýrie, Ukrajina a Venezuela: Zvolený prezident Donald Trump nebude po svém lednovém nástupu do funkce čelit nedostatku zahraničněpolitických výzev. Žádná z nich se však svým rozsahem, významem ani složitostí nepřiblíží Číně. Žádná jiná země nemá schopnost vzdorovat jeho předvídatelnému antagonismu se stejnou mírou síly a vytrvalosti a žádná nevzbuzuje mezi republikány MAGA větší nepřátelství a rozhořčení, píše na webu Commondreams Michael T. Klare

Stručně řečeno, Čína zaručeně dostane prezidenta Trumpa podruhé do obtížného postavení: Může se buď rozhodnout uzavřít s Pekingem dohodu a riskovat, že bude jestřáby ve své straně označen za appeasera, nebo může Peking potrestat a dále obklíčit, čímž riskuje potenciálně násilný střet a možná i jadernou eskalaci. To, jak se rozhodne tento problém vyřešit, bude jistě nejdůležitější zahraniční zkouškou jeho druhého funkčního období.

Nenechte se mýlit: Ti, kdo jsou v Trumpově okolí zodpovědní za tvorbu zahraniční politiky, považují Čínu skutečně za hrozbu. Ačkoli si představují mnoho mezinárodních výzev pro svou strategii „Amerika na prvním místě“, pouze Čína podle nich představuje skutečnou hrozbu pro pokračující globální dominanci této země.

„Mám silný pocit, že Komunistická strana Číny vstoupila do studené války se Spojenými státy a výslovně usiluje o nahrazení liberálního, Západem vedeného světového řádu, který existuje od druhé světové války,“ prohlásil na akci 2023 pořádané Atlantickou radou republikán Michael Waltz (R-Fla.), Trumpův nominant na post poradce pro národní bezpečnost. „Ocitli jsme se v globálním závodu ve zbrojení s protivníkem, který má na rozdíl od všech ostatních v americké historii ekonomické a vojenské schopnosti nás skutečně vytlačit a nahradit.“

Jak to vidí Waltz a další lidé kolem Trumpa, Čína představuje pro globální nadvládu této země vícerozměrnou hrozbu. Ve vojenské oblasti budováním svého letectva a námořnictva, instalací vojenských základen na znovudobytých ostrovech v Jihočínském moři a výzvou Tchaj-wanu prostřednictvím stále agresivnějších leteckých a námořních manévrů zpochybňuje trvalou americkou dominanci v západním Pacifiku. V diplomatické oblasti nyní posiluje nebo obnovuje vztahy s klíčovými spojenci USA, včetně Indie, Indonésie, Japonska a členů NATO. Mezitím se již blíží replikaci nejvyspělejších technologií této země, zejména její schopnosti vyrábět pokročilé mikročipy. A navzdory snahám Washingtonu snížit závislost USA na životně důležitém čínském zboží, včetně kritických nerostných surovin a léčiv, zůstává hlavním dodavatelem právě takových výrobků do této země.



Boj nebo vyjednávání?

Pro mnoho lidí z Trumpova vnitřního kruhu je jedinou správnou a vlasteneckou odpovědí na čínskou výzvu tvrdý boj. Jak Trumpův kandidát Waltz na post poradce pro národní bezpečnost, tak senátor Marco Rubio (R-Fla.), jeho nominant na post ministra zahraničí, sponzorovali nebo podporovali legislativu, která má omezit to, co považují za „zhoubné“ čínské snahy ve Spojených státech i v zahraničí.

Waltz například představil zákon American Critical Mineral Exploration and Innovation Act, který měl, jak vysvětlil, „snížit závislost Ameriky na zahraničních zdrojích kritických nerostů a vrátit americký dodavatelský řetězec z Číny zpět do Ameriky“. Stejně bojovný byl na legislativní scéně i senátor Rubio. V roce 2021 byl autorem zákona Uyghur Forced Labor Prevention Act, který zakazoval vstup zboží vyrobeného v táborech nucené práce v provincii Sin-ťiang do Spojených států. Byl také autorem několika právních předpisů zaměřených na omezení přístupu Číny k americkým technologiím. Ačkoli tato, stejně jako podobná opatření, která Waltz představil, nezískala vždy potřebný souhlas Kongresu, někdy byla úspěšně začleněna do jiných právních předpisů.

Stručně řečeno, Trump nastoupí v lednu do úřadu s připraveným souborem trestních opatření pro boj s Čínou a se silnou podporou svých jmenovaných, aby se tato opatření stala zákonem země. Ale samozřejmě mluvíme o Donaldu Trumpovi, takže nic není jisté. Někteří analytici se domnívají, že jeho záliba v uzavírání dohod a jeho vyznávaný obdiv k čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi ho mohou vést k tomu, že bude uplatňovat mnohem více transakční přístup, kdy bude zvyšovat ekonomický a vojenský tlak na Peking, aby dosáhl ústupků například v oblasti omezení vývozu prekurzorů fentanylu do Mexika. Howard Lutnick, miliardář a investor ze společnosti Cantor Fitzgerald, kterého si Trump vybral na post ministra obchodu, tvrdí, že Trump se ve skutečnosti „chce s Čínou dohodnout“ a jako vyjednávací nástroj k tomu selektivně použije zavedení cel.

Jak by taková dohoda mohla vypadat, lze jen hádat, ale je těžké si představit, jak by Trump mohl od Pekingu získat významné ústupky, aniž by se vzdal některých represivních opatření, která prosazují čínští jestřábi v jeho okolí. Počítejte s jednou věcí: tato komplikovaná a matoucí dynamika se projeví v každé z hlavních problémových oblastí americko-čínských vztahů a donutí Trumpa učinit kritickou volbu mezi jeho transakčními instinkty a tvrdým ideologickým příklonem jeho poradců.



Trump, Čína a Tchaj-wan

Ze všech otázek souvisejících s Čínou v jeho druhém funkčním období se žádná pravděpodobně neukáže jako náročnější a důslednější než budoucí status ostrova Tchaj-wan. Jde o postupné kroky Tchaj-wanu směrem k úplné nezávislosti a o riziko, že Čína ostrov napadne, aby takovému výsledku zabránila, což může vyvolat i vojenskou intervenci USA. Ze všech potenciálních krizí, kterým Trump čelí, může právě tato nejsnáze vést k velmocenskému konfliktu s jaderným podtextem.

Když Washington v roce 1979 udělil Číně diplomatické uznání, „uznal“, že Tchaj-wan i pevnina jsou součástí „jedné Číny“ a že se obě části mohou nakonec rozhodnout pro znovusjednocení. USA rovněž souhlasily s ukončením diplomatických vztahů s Tchaj-wanem a s ukončením své vojenské přítomnosti na tomto území. Podle zákona o vztazích s Tchaj-wanem z roku 1979 byl však Washington zároveň zmocněn spolupracovat s kvazivládní tchajwanskou diplomatickou agenturou, Tchajpejským hospodářským a kulturním zastoupením ve Spojených státech, a poskytovat Tchaj-wanu zbraně potřebné pro jeho obranu. Kromě toho v rámci tzv. strategické dvojznačnosti američtí představitelé trvali na tom, že jakákoli snaha Číny změnit status Tchaj-wanu silou by představovala „hrozbu pro mír a bezpečnost v západní části Tichomoří“.

Po celá desetiletí jeden prezident za druhým potvrzoval politiku „jedné Číny“ a zároveň poskytoval Tchaj-wanu stále silnější zbraně. Čínští představitelé zase opakovaně prohlašovali, že Tchaj-wan je odpadlická provincie, která by se měla znovu spojit s pevninou, nejlépe mírovou cestou. Tchajwanci však nikdy nevyjádřili touhu po sjednocení a místo toho vytrvale směřovali k vyhlášení nezávislosti, což by podle Pekingu ospravedlnilo ozbrojený zásah.

S tím, jak se tyto hrozby stávaly častějšími a hrozivějšími, vedoucí představitelé ve Washingtonu nadále diskutovali o platnosti „strategické nejednoznačnosti“, přičemž někteří trvali na tom, že by měla být nahrazena politikou „strategické jasnosti“zahrnující železný závazek pomoci Tchaj-wanu v případě, že by jej Čína napadla. Zdálo se, že prezident Joe Biden tento názor zastává a opakovaně potvrzuje, že USA jsou povinny Tchaj-wan za takových okolností bránit. Pokaždé, když to řekl, však jeho asistenti jeho slova odvolali a trvali na tom, že USA k tomu nemají žádnou právní povinnost.

Bidenova administrativa také zvýšila vojenskou podporu ostrova a zároveň posílila americké letecké a námořní hlídky v oblasti, což jen zvýšilo možnost budoucího zásahu USA v případě invaze Číny. Některé z těchto kroků, včetně urychlených dodávek zbraní na Tchaj-wan, byly přijaty v reakci na podněty čínských jestřábů v Kongresu. Všechny však zapadají do celkové strategie administrativy obklíčit Čínu soustavou amerických vojenských zařízení a spojenců a partnerů vyzbrojených Spojenými státy.

Z pohledu Pekingu tedy Washington již nyní vyvíjí na Čínu extrémní vojenský a geopolitický tlak. Otázkou je, zda Trumpova administrativa tento tlak zvýší, nebo sníží, zejména pokud jde o Tchaj-wan.

To, že Trump schválí zvýšený prodej zbraní Tchaj-wanu a vojenskou spolupráci s ním, je v podstatě samozřejmé (přinejmenším stejně jako vše, co se ho týká). Číňané již dříve zažili zvýšení americké pomoci Tchaj-wanu a pravděpodobně mohou přežít další kolo téhož. To však ponechává na pořadu dne mnohem výbušnější otázky: Přijme „strategickou jasnost“, která zaručí automatický zásah Washingtonu v případě, že Čína napadne Tchaj-wan, a schválí podstatné rozšíření americké vojenské přítomnosti v regionu? Oba kroky obhajují někteří čínští jestřábi v Trumpově okolí a oba jistě vyvolají prudkou a těžko předvídatelnou reakci Pekingu.

Mnozí z Trumpových nejbližších poradců totiž trvají na „strategické jasnosti“ a zvýšené vojenské spolupráci s Tchaj-wanem. Michael Waltz například tvrdil, že USA musí „jasně říci, že budeme bránit Tchaj-wan jako odstrašující opatření“. Vyzval také k posílení vojenské přítomnosti v západním Pacifiku. Podobně loni v červnu Robert C. O'Brien, Trumpův poradce pro národní bezpečnost v letech 2019-2021, napsal, že USA „by měly dát jasně najevo“ svůj „závazek“ „pomáhat bránit“ Tchaj-wan a zároveň rozšířit vojenskou spolupráci s ostrovem.

Sám Trump žádný takový závazek neučinil a místo toho naznačil spíše ambivalentní postoj. Svým typickým způsobem totiž vyzval Tchaj-wan, aby vynakládal více prostředků na vlastní obranu, a vyjádřil hněv nad koncentrací výroby vyspělých čipů na ostrově, když prohlásil, že Tchajwanci „skutečně převzali asi 100 % našeho obchodu s čipy“. Varoval však také před tvrdými ekonomickými opatřeními, pokud by Čína zavedla blokádu ostrova, a redakci deníku The Wall Street Journal řekl,,sdělil bych prezidentu Si: pokud půjdete na Tchaj-wan, zdaním vaše zboží na 150 % až 200 %“. Dodal, že by nemusel vyhrožovat použitím síly, aby zabránil blokádě, protože prezident Si „mě respektuje a ví, že jsem k*rva blázen“.

Takové komentáře odhalují vazbu, v níž se Trump tentokrát nevyhnutelně ocitne, pokud jde o Tchaj-wan. Mohl by se samozřejmě pokusit přesvědčit Peking, aby zmírnil svůj vojenský tlak na ostrov výměnou za snížení amerických cel - což by snížilo riziko války v Tichomoří, ale zanechalo by Čínu v silnější ekonomické pozici a zklamalo by to mnoho jeho hlavních poradců. Pokud by se však rozhodl jednat „bláznivě“ a přijal „strategickou jasnost“ a zesílil vojenský tlak na Čínu, pravděpodobně by se mu dostalo pochvaly od mnoha jeho příznivců a zároveň by vyprovokoval (potenciálně jadernou) válku s Čínou.



Obchodní válka, nebo ekonomická koexistence?

Otázka cel představuje další způsob, jakým bude Trump ve svém druhém funkčním období čelit zásadní volbě mezi represivními opatřeními a transakčními možnostmi - přesněji řečeno, při rozhodování o tom, jak přísná tato cla a další ekonomická úskalí se pokusí na Čínu uvalit.

V lednu 2018 zavedla první Trumpova administrativa cla ve výši 30% na dovážené solární panely a 20-50% na dovážené pračky, z nichž mnohé pocházejí z Číny. O dva měsíce později administrativa přidala cla na dováženou ocel (25%) a hliník (10%), opět zaměřená především na Čínu. A navzdory četné kritice Trumpovy zahraniční a hospodářské politiky se prezident Biden rozhodl tato cla zachovat, a dokonce přidat nová, zejména na elektromobily a další high-tech výrobky. Bidenova administrativa rovněž zakázala vývoz vyspělých počítačových čipů a technologií na jejich výrobu do Číny ve snaze zpomalit technologický pokrok této země.

V souladu s tím bude Čína po Trumpově opětovném nástupu do funkce 20. ledna již pod přísným ekonomickým tlakem Washingtonu. Zvolený prezident prohlásil, že hned první den svého nového funkčního období zavede 10% clo na veškerý čínský dovoz a následovat budou další tvrdá opatření. Mezi těmito kroky Trumpův tým oznámil plány na zvýšení cel na čínský dovoz na 60%, zrušení statusu stálých normálních obchodních vztahů s Čínou a zákaz překládky čínského dovozu přes třetí země.

Většina Trumpových poradců se k těmto opatřením důrazně hlásí. „Trump má pravdu: Marco Rubio loni v květnu napsal: „Měli bychom zvýšit cla na Čínu. „Čínské antikonkurenční taktiky,“ tvrdil, “poskytují čínským společnostem nespravedlivou nákladovou výhodu oproti americkým společnostem... Cla, která reagují na tyto taktiky, zabraňují offshoringu nebo jej zvrátí, čímž zachovají americkou hospodářskou sílu a podpoří domácí investice.“

Trump však bude čelit i možnému odporu dalších poradců, kteří varují před vážnými ekonomickými peripetiemi, pokud by taková opatření byla přijata. Naznačují, že Čína má vlastní nástroje, které by mohla použít v případné obchodní válce s USA, včetně cel na americký dovoz a omezení amerických firem podnikajících v Číně, včetně společnosti Tesla Elona Muska, která tam vyrábí polovinu svých automobilů. Z těchto a dalších důvodů Americko-čínská podnikatelská rada varovala, že další cla a jiná obchodní omezení by se mohla ukázat jako katastrofální a vyvolat „odvetná opatření ze strany Číny, která by způsobila další ztráty pracovních míst a výroby v USA“.

Stejně jako v případě Tchaj-wanu bude Trump v otázce hospodářských vztahů s Čínou čelit skutečně náročným rozhodnutím. Pokud se totiž bude řídit radami ideologů ze svého okolí a bude prosazovat strategii maximálního nátlaku na Peking, jejímž konkrétním cílem je zbrzdit čínský růst a omezit jeho geopolitické ambice, nemůže urychlit nic jiného než globální ekonomický kolaps, který by negativně ovlivnil život mnoha jeho příznivců a zároveň výrazně snížil geopolitický vliv samotné Ameriky. Mohl by se proto řídit příklonem některých svých klíčových ekonomických poradců, jako je například vedoucí přechodného období Howard Lutnick, kteří upřednostňují pragmatičtější vztahy s Čínou. To, jak se Trump rozhodne tuto otázku řešit, pravděpodobně rozhodne o tom, zda v budoucnu dojde k nárůstu ekonomických otřesů a nejistoty, nebo k relativní stabilitě. A je vždy důležité mít na paměti, že rozhodnutí hrát s Čínou tvrdou hru na ekonomické frontě může také zvýšit riziko vojenské konfrontace vedoucí k plnohodnotné válce, dokonce ke třetí světové válce.

A přestože Tchaj-wan a obchod jsou bezpochyby nejzjevnějšími a nejnáročnějšími problémy, kterým bude Trump při řízení (špatném řízení?) americko-čínských vztahů v nadcházejících letech čelit, nejsou zdaleka jedinými. Bude se také muset rozhodnout, jak se vypořádat s rostoucí čínskou asertivitou v Jihočínském moři, s pokračující čínskou ekonomickou a vojensko-technologickou podporou Ruska ve válce proti Ukrajině a s rostoucími čínskými investicemi v Africe, Latinské Americe i jinde.

V těchto a dalších aspektech americko-čínského soupeření bude Trump tažen jak k větší bojovnosti, tak k pragmatičtějšímu, transakčnímu přístupu. Během kampaně podporoval každý z těchto přístupů, někdy i ve stejném slovním výpadu. Jakmile se však dostane k moci, bude si muset mezi nimi vybrat - a jeho rozhodnutí budou mít hluboký dopad na tuto zemi, Čínu a všechny obyvatele této planety.

Celý článek v angličtině ZDE

