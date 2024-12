Dealeři varují před odchodem čínských automobilek z Ruska

20. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Některé čínské značky v roce 2025 opustí ruský automobilový trh kvůli přesycení stejným typy modelů a poklesu poptávky. Listu Autostat to oznámili zástupci dealerů. Některé čínské značky v roce 2025 opustí ruský automobilový trh kvůli přesycení stejným typy modelů a poklesu poptávky. Listu Autostat to oznámili zástupci dealerů.

Mluvíme především o čínských značkách s minimální zákaznickou základnou - Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Auta těchto značek nejsou mezi Rusy téměř žádaná, řekl Nikolaj Ivanov, ředitel oddělení nových automobilů společnosti Rolf.

"Hlavním důvodem pravděpodobného odstoupení z našeho trhu je nízká ziskovost dealera. U některých značek může dojít ke kolapsu dealerské sítě. Myslím, že s vysokou mírou pravděpodobnosti se jedná o značky Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Dealeři přestali do těchto značek investovat. Zároveň můžeme mluvit o uniformitě čínských aut, protože ve skutečnosti existují skupiny Chery, Geely, Great Wall a Changan. Vyrábějí podobná auta s podobnou technologií, cenou a designem. Plus mínus jsou všechny ve stejném cenovém segmentu, takže v cenové kategorii do 2-3 milionů rublů je mezi nimi velmi tvrdohlavý boj. Zároveň v tuto chvíli neexistují žádné jasné konkurenční výhody pro konkrétní značku," řekl Ivanov.

Andrey Olchovskij, generální ředitel skupiny společností Avtodom, potvrzuje, že malí účastníci trhu s ročním prodejem méně než tři tisíce vozů "budou pod tlakem současné situace". Takové společnosti budou muset zákazníkům při nákupu poskytnout další bonusy, aby se nesnížily tržby. V každém případě budou některé značky "buď ve stavu zmrazení do lepších časů, nebo dočasně přestanou v naší zemi působit".

Auta z Číny na pozadí odchodu většiny západních společností za necelé tři roky začala dominovat ruskému automobilovému trhu. Na konci listopadu šéf týmu analytiků komerčního bloku Avito Auto Arťom Sokolov uvedl, že podíl čínských značek mezi novými vozy v Rusku se do konce roku ustálil na 68 %. Podle Autostatu se v první desítce z hlediska prodeje nových vozů v Ruské federaci umístilo sedm značek z Číny. Mezi ně patří Haval (12,08 %), Chery (10,07 %) a Geely (9,8 %). Celkově činil podíl čínských automobilů 47,35 %.

V říjnu viceprezident AvtoVAZ pro prodej a marketing Dmitrij Kostromin uvedl, že téměř devět desetin finančních prostředků, které ruští obyvatelé utrácejí za nákup nových automobilů, směřuje do Číny. "Pokud měříte trh penězi, tak dnes je podíl Lady pouze 11 %. Jinými slovy, v ruské ekonomice zůstává pouze 11% peněz, které Rusové utrácejí za nákup nových aut. Téměř všechny ostatní fondy jsou vyplaveny z Ruska do Číny, kde se nacházejí centra přidané hodnoty. V ideálním případě by vše mělo být přesně opačně," uvedl.

Po začátku invaze na Ukrajinu opustily Rusko všechny mezinárodní automobilky – zastavily výrobu a zastavily dodávky. Do konce roku 2022 zůstalo na ruském automobilovém trhu pouze 14 značek, z toho jedenáct čínských. Na tomto pozadí se vývoz čínských automobilů do Ruska na konci roku 2023 zvýšil více než sedminásobně, na 11,5 miliardy dolarů.

Zdroj v ruštině: ZDE

