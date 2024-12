Práva a svoboda: „Všechno je pryč": jak izraelské síly zničily uprchlický tábor Džabalíja

18. 12. 2024

čas čtení 9 minut





Kronika zničení tábora Džabalíja s využitím výpovědí očitých svědků, satelitních snímků a videozáznamů





Ráno 9. října 2023 bylo v oblasti Trans na otevřeném trhu v uprchlickém táboře Džabalíja živo. Po dvou dnech války v Gaze vyvolané překvapivým útokem Hamásu na Izrael ji ještě nezasáhla izraelská letadla.



Tábor severně od stejnojmenného města byl založen v roce 1948. Ačkoli technicky vzato se stále jedná o uprchlický tábor, v následujících desetiletích se stal do značné míry neodlišitelným od zbytku městské zástavby severní Gazy - hustě osídleným, živým a rušným. Kromě velkého otevřeného tržiště v jeho centru zde byly restaurace a školy, dva fotbalové týmy, pekárny a kliniky.



Záběry z roku 2022 ukazují lidi na zaplněné ulici na hlavním trhu tábora během oslav Íd al-Fitr.



Loni 9. října mezi 10.30 a 11.30 hod. se tržištěm prohnalo pět izraelských náletů, při nichž zahynuly desítky lidí.



„Tento rok je jedním z nejhorších, jaké jsem zažila,“ řekla 33letá Ahlam al-Tlouli, která pochází z oblasti tábora Tal al-Zaatar. „Zažili jsme ničení, zabíjení, hlad, vysídlení, strach, teror a obléhání. Každá minuta, která uplyne, nám připadá jako rok.“



V průběhu izraelské invaze byly poškozeny osady v celém pásmu Gazy.





První ofenzíva: Říjen 2023 - leden 2024



Džabalíja byla v prvních měsících války bombardována leteckými údery. Nejsmrtelnější z nich, 31. října, zabil desítky lidí a zanechal velké krátery v zemi na rušné křižovatce.



Izrael uvedl, že tábor byl velitelským centrem severní brigády Hamásu a že identifikoval systém tunelů Hamásu pod táborem. Řekl civilistům na severu Gazy, aby se vydali na jih, ale mnozí tak nemohli nebo nechtěli učinit.



„Můj otec byl doma a nemohl odejít, protože byl zraněný a měl amputovanou nohu,“ řekla Tlouli. „I kdybychom chtěli odejít, neměli jsme peníze, abychom mohli někam jít nebo zvládnout své potřeby.“



Dne 8. listopadu vstoupily do tábora izraelské jednotky. Tlouliová uvedla, že do té doby se celá rodina kromě otce uchýlila do škol, které provozuje palestinská uprchlická agentura Unrwa. „Střídavě jsme se vraceli do domu, abychom otce zkontrolovali,“ řekla. „Jednoho dne, když se moje nevlastní matka vracela do školy, ji zabili odstřelovači. O několik dní později byl odstřelovačem zabit i můj otec.“



Tlouli uvedla, že s tím, jak boje sílily, byla rodina nucena stěhovat se ze školy do školy. „Byli jsme hladoví a bez jídla,“ řekla. „I když bylo jídlo k dispozici, neměli jsme peníze, abychom si ho koupili.“





Dne 12. prosince tehdejší izraelský ministr obrany Yoav Gallant oznámil, že boje v Džabalíji skončily a stovky bojovníků Hamásu byly zabity. IDF uvedly, že vojenské kapacity Hamásu byly zlikvidovány. Koncem ledna se Izrael z tábora stáhl.





Nejhorší destrukce postihla čtvrť Fakhoura. „Všechny domy byly v troskách,“ řekl Siam. „Žádný dům, člověk, strom ani kámen nebyl ušetřen.“





Pro osmačtyřicetiletého Mohammeda Násira z Tal az-Zaháru, který pracoval jako televizní kameraman, je těžké si představit, co by ještě mohlo být zničeno. „Předchozí války takovou zkázu nezpůsobily,“ řekl. „Domy, ulice, zdravotnická a vzdělávací zařízení - všechno je pryč.“









Přerušované střety pokračovaly po celý leden navzdory izraelským tvrzením, že Hamás byl v Džabalíji poraženDne 11. května IDF oznámily, že se Hamásu podařilo obnovit své vojenské kapacity, a vydaly nové kolo příkazů k evakuaci civilistů. O dva dny později začala opětovná invaze v plném rozsahu.Umm Suhaib Siamová, 42letá vdova a matka tří dětí, byla uvězněna ve svém domě ve čtvrti Fakhoura v bloku 9, když začala druhá ofenzíva.Siamová vzpomíná na den, kdy se rozhodla riskovat odchod z domu, který zasáhl dělostřelecký granát a zranil ji i její děti. Rodina se přestěhovala na nedalekou kliniku a zůstala tam dva dny, „dokud nás neobléhala izraelská armáda“.Vzpomíná si, že se objevil muž s reproduktorem, který řekl, že klinika musí být evakuována, protože se chystá bombardování budovy.„Začal nám ukazovat cestu, mluvil do telefonu, zatímco nad ním létala kvadrokoptéra. Prošli jsme středem tábora vedle hlavního tržiště, ulicí Awda až k fotbalovému klubu Khadamat.“V době, kdy se izraelské jednotky po třech týdnech stáhly - opět s tvrzením, že zlikvidovaly Hamás - bylo hlášeno, že 70 % budov tábora utrpělo těžké škody. Rozsah zkázy odhalily záběry z dronu natočené v červnu.Těžké škody způsobené v Džabalíji během druhé ofenzivy blednou ve srovnání s ničením, které bylo prováděno í od 5. října, kdy se izraelské síly vrátily ve velkém počtu potřetí.V průběhu ofenzívy - která byla zaměřena na město Džabalíja i na tábor - byly zbořeny celé skupiny budov, které byly v některých oblastech nahrazeny buldozerem vyasfaltovanými pruhy pro izraelské obrněné transportéry a tankové náspy. V některých případech byly domy strženy demoličními náložemi. Na záběrech zveřejněných v posledních týdnech na internetu je vidět, jak buldozery a bagry bourají stavby.Některé čtvrti téměř zcela zmizely, včetně bloku 4, který zahrnoval hlavní školní komplex tábora.„Na silnicích a pod sutinami leží těla,“ řekl 39letý Mahmúd Basal, pracovník civilní obrany. „Je to totální zkáza.“Domov sportovního klubu Khadamat byl založen v roce 1951 a zahrnoval fotbalové, basketbalové a volejbalové týmy, přežil předchozí operace a nějakou dobu sloužil jako úkryt pro vysídlené osoby. Někdy během třetí ofenzívy bylo fotbalové hřiště vyklizeno a nyní se zdá, že na něm stojí několik izraelských vojenských vozidel.Khaled al-Ayla, čtyřiapadesátiletý univerzitní učitel, řekl: „Situace v Džabalíji je jako v pekle. Domy jsou demolovány nad obyvateli... Vidíte jen zkázu... Nezbylo nic. Žádné domy, školy, univerzity ani nemocnice. Nic.“Sam Rose, starší zástupce ředitele pro záležitosti Unrwa v Gaze, řekl, že poslední izraelské operace jsou „zcela odlišné“ od předchozích konfliktů na tomto území. „Tentokrát to místo srovnávají se zemí ... stalo se neobyvatelným.“Dodal: „Byl jsem v Jarmúku [palestinský tábor v Damašku, který byl v roce 2015 silně zničen], ale tohle je dvacetkrát horší. Nemyslím si, že [IDF] mají jiný plán než prostě pokračovat. Má to strašný spád.“Jiní pozorovatelé spatřují v Džabalíji a v celé severní Gaze promyšlenější plán: pomalé zavádění politiky spálené země známé jako „plán generálů“, jejímž cílem je vyhnat civilisty z oblastí tím, že je prohlásí za „uzavřené vojenské zóny“, kde je každý, kdo zůstane, považován za bojovníka a veškerá pomoc a další dodávky jsou přerušeny.Bez ohledu na tento záměr dochází k rozsáhlému ničení čtvrtí na severu Gazy, včetně tábora.V dokumentu, který byl v posledních týdnech rozeslán izraelským vojákům a který odhalil izraelský deník Haaretz, se hovoří o „obnažení rozsáhlých oblastí“, což je podle listu eufemismus pro zničení budov a infrastruktury tak, aby se v nich bojovníci Hamásu nemohli skrývat, ale aby v nich také nikdo nemohl žít.Nadia Hardmanová, výzkumná pracovnice organizace Human Rights Watch, uvedla, že HRW zjistila, že v Džabalíji a na severu země izraelské síly vyklízejí území pro nárazníkové zóny a bezpečnostní koridory.„Lidé se mohou přít, zda je bombardovací kampaň bezohledným ničením nebo součástí bojů, ale ovládnutí oblasti a její záměrné zničení vypadá mnohem systematičtěji,“ řekla Hardmanová.Ve svém prohlášení IDF uvedly: „IDF v současné době operují v severní Gaze proti teroristickým cílům v důsledku snahy Hamásu obnovit v oblasti své operační schopnosti... IDF se zaměřují pouze na vojenské cíle. Údery zaměřené na vojenské cíle podléhají příslušnému mezinárodnímu právu, včetně přijetí všech možných opatření k minimalizaci škod na civilním obyvatelstvu.“Dokonce i blízcí izraelští pozorovatelé se snaží pochopit intenzitu zaměření na Džabalíju. „Je to záhada, kterou se sám snažím pochopit,“ řekl Michael Milstein z Centra Mošeho Dajana na univerzitě v Tel Avivu. „Všichni chápeme, že tato operace neporazí Hamás, který samozřejmě stále existuje, a to i v Džabalíji.“