Tulsi Gabbardová, Bašár al-Asad a já

20. 12. 2024

V prvních měsících roku 2017 odcestovali dva Američané do Sýrie, kde se odděleně setkali s tamním diktátorem Bašárem Asadem, píše Michael Isikoff.

Jedním z nich byla Tulsi Gabbardová, tehdejší demokratická kongresmanka z Havaje, nyní nově zvoleným prezidentem Trumpem vybraná jako ředitelka národních zpravodajských služeb. Dalším Američanem, který dorazil do Damašku o necelé dva týdny později, jsem byl já.

Je fér říci, že naše setkání s Asadem a zprávy, které jsme později předali světu o tom, co se děje v jeho zemi, nemohly být odlišnější.

Gabbardová tajně odletěla do Sýrie v polovině ledna téhož roku – jako první poslanec Kongresu, který tak učinil od roku 2011, kdy syrské síly postřílely pokojné demonstranty a uvěznily tisíce dalších během vrcholu arabského jara. Následný konflikt mezi protiasadovskými silami a syrskou armádou byl nevýslovně brutální – a stal se ještě brutálnějším v roce 2015, kdy ruský Vladimir Putin vyslal speciální jednotky a letadla, aby bombardovaly ohniska "rebelského" odporu ve městech jako Aleppo.

Gabbardovou však nepohnulo ani nevybíravé ruské bombardování ani Asadovo opakované použití chemických zbraní proti vlastnímu lidu. Její cesta – soukromě financovaná arabsko-americkou skupinou sympatizující s Asadem se sídlem v Clevelandu – se změnila v propagandistický puč syrského režimu. Gabbardová měla dvě schůzky s Asadem, při nichž neodhalila nic (tehdy ani potom) o tom, co si skutečně řekli.

Tato setkání s diktátorem byla, mírně řečeno, kontroverzní. "Říct, že jsem znechucený, by bylo slabé slovo," řekl republikánský kongresman Adam Kinzinger na půdě Sněmovny. "Setkáním s masovým vrahem v Sýrii, Bašárem al-Asadem, Tulsi Gabbardová legitimizovala diktaturu a navíc legitimizovala jeho genocidu proti syrskému lidu."

Gabbardová se bránila a v příspěvku na blogu (a v pozdějším rozhovoru pro CNN) napsala, že by byla připravena setkat se s kýmkoliv, "pokud by existovala šance, že by to mohlo pomoci ukončit tuto válku". Později řekla, že Asad "není nepřítelem Spojených států".

Ale skutečná hodnota této cesty pro Asada nespočívala v tom, co o něm řekla, ale v tom, co řekla světu o samotném syrském konfliktu. Přijala radikálně linii syrské (a ruské) vlády, že hlavními silami vzdorujícími Asadovi nejsou Svobodná syrská armáda a další povstalecké skupiny, které se zavázaly vytvořit demokratickou svobodnou Sýrii, ale teroristé z Al-Kájdy a ISIS – podporovaní vládou Spojených států, nic menšího. (Co na tom, že americká armáda byla v té době zapojena do útoků a ničení chalífátu ISIS v sousedním Iráku.)

"Není žádný rozdíl mezi 'umírněnými' rebely a al-Kájdou (an-Nusra) nebo ISIS – všichni jsou stejní," napsala Gabbardová ve svém příspěvku na blogu.

Ještě více zarážející je, že později zveřejnila tříminutové video na YouTube o své cestě, kde ukazuje vybombardované budovy, stejně jako děti v nemocnicích a zmrzačené civilisty s amputovanýma nohama, a všechny je vykresluje jako oběti syrských "teroristických" rebelů. (Kontrola faktů: Podle Syrské sítě pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii bylo do roku 2022 v občanské válce v zemi zabito 228 893 civilistů – přičemž více než 90 % těchto úmrtí způsobila syrská armáda nebo její ruští spojenci.)

Na svých kongresových webových stránkách zveřejnila fotografie z cesty, včetně jednoho ze setkání se syrskými náboženskými vůdci, z nichž každý, jak napsala, volal po "ukončení zahraniční podpory teroristů, kteří se snaží zbavit Sýrii její sekulární, pluralitní a svobodné společnosti". (Kontrola faktů: Freedom House, který provádí každoroční žebříček stavu svobody ve všech zemích světa, zařadil Asadovu Sýrii těsně na konec svého seznamu, pod Severní Koreu, Čínu a Írán, a nazval ji "jedním z nejvíce utlačovatelských režimů na světě", který "tvrdě potlačuje svobodu projevu a shromažďování" "násilnými zmizením, vojenskými soudy a mučením...")

To vše nebylo pro Gabbardovou nic nového. Dva roky před jejím setkáním s Asadem, v roce 2015, vzal Mouaz Moustafa, ve Washingtonu sídlící protirežimní aktivista sloužící jako výkonný ředitel Syrských nouzových jednotek, Gabbardovou a několik dalších členů Sněmovny reprezentantů na kongresovou cestu na syrsko-tureckou hranici. Tam se setkali s vysídlenými civilisty, kteří vyprávěli, jak byli vyhnáni ze svých domovů neúnavným syrským a ruským bombardováním. K velkému údivu Moustafy byla Gabbardová otevřeně skeptická. "Jak víte, že to byl Asad nebo Rusové, kdo provedl bombové útoky?" zeptala se jich. "Jak víte, že to nebyl ISIS?"

Moustafa se jen stěží udržel a vyhrkl to, co je naprosto zřejmé: ISIS nemá letectvo! Odcházel s jasným přesvědčením ohledně světonázoru Gabbardové. "Je jako dokonalý produkt propagandy RT," řekl.

