Ukrajina a Polsko se rozhodly zbavit Evropu ruského plynu

20. 12. 2024

Ukrajina a Polsko pracují na vytvoření východoevropského plynárenského uzlu, který by měl zajistit dodávky paliva do evropských zemí po ukončení tranzitu ruského plynu, uvedl náměstek ministra energetiky Ukrajiny Mykola Kolesnyk. Ukrajina a Polsko pracují na vytvoření východoevropského plynárenského uzlu, který by měl zajistit dodávky paliva do evropských zemí po ukončení tranzitu ruského plynu, uvedl náměstek ministra energetiky Ukrajiny Mykola Kolesnyk.

Ukrajinské podzemní zásobníky plynu a polské terminály na zkapalněný zemní plyn (LNG) by se podle něj mohly stát základem nového obchodního modelu, který nahradí dosud existující trasu pro dodávky plynu z Ruska. "Ukončení tranzitu je začátkem soutěže o nové trasy a zdroje, včetně LNG… Integrace trhů s plynem na základě stávající infrastruktury, zvýšení dostupné mezistátní kapacity dávají impuls k rozvoji obchodu a příležitosti nahradit ruský plyn," řekl Kolesnyk.

Smlouva mezi Gazpromem a Naftogazem uzavřená v roce 2019 o tranzitu ruského plynu přes ukrajinské území vyprší na konci letošního roku. Poté, co byl Nord Stream vyhozen do povětří a čerpání plynovodem Jamal-Evropa bylo pozastaveno, zůstala tato tranzitní trasa jedinou trasou pro dodávky ruského plynu do střední Evropy. Ukrajinské úřady odmítly obnovit tranzitní smlouvu s Ruskem na pozadí války. Kancelář prezidenta Ukrajiny připustila, že země může přepravovat palivo do Evropy z jiných zemí, jako je Ázerbájdžán a Kazachstán, pokud bude existovat "vhodná logistika, žádost a smlouva".

Orgány EU také opakovaně prohlásily, že nemají zájem o prodloužení dohody o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Klíčové plynárenské společnosti ve střední Evropě však podepsaly deklaraci na podporu pokračování tranzitu v roce 2025. Zároveň, jak napsal Financial Times, evropské země očekávají problémy s dodávkami plynu v zimních měsících. Obchodníci poznamenali, že pouze asi 5 % ročního objemu dovozu plynu přichází do EU přes Ukrajinu, ale zastavení tranzitu s sebou nese rizika. "Stačí pár přerušení dodávek a všechno se může strašně pokazit," poznamenal jeden z obchodníků.

Základní scénář Gazpromu pro rok 2025 zase předpokládá, že tranzit přes Ukrajinu nebude realizován.

Zdroj v ruštině: ZDE

