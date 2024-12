Elon Musk si je jistý, že jeho nákup Spojeného království proběhne stejně dobře jako nákup Twitteru

19. 12. 2024

čas čtení 5 minut

(Ironický komentář britské autorky, označující se jménem Laura K., ktery je vždycky děsivě blízko faktům...)



Jen počkejte, až se podíváte na jeho sliby v manifestu...



Dalším důkazem toho, že žijeme ve fungující demokracii, je rozhodnutí Elona Muska koupit si Spojené království. Vím, co si všichni říkáte, kdo by sakra chtěl koupit tuhle díru? A odpovědí je ten stejný génius, který koupil žumpu známou jako Twitter a nějak ji ještě zhoršil! Vsadím se, že jste teď nadšení, že?







Elon Musk je přesvědčen, že jeho nákup Spojeného království dopadne stejně dobře jako nákup Twitteru, jehož hodnota se zhroutila, když všichni odešli do Bluesky a vládu převzali boti. Nebylo to ale úplně špatné, protože Elon vrátil do módy nacisty. Dovedete si představit, co má v plánu pro Spojené království...



Jako hloupě bohatý oligarcha byl Musk jednou z největších obětí britské oligarchie, a proto se cítil nucen jednat. Ano, nežije v naší zemi a ano, vydělává u nás hloupé peníze, ale problém je v tom, že jeho tweety už se v Británii nikomu nelíbí. A co hůř, ti necitliví zmrdi jeho aplikaci pořád říkají Twitter (Twitter má teď zřejmě nový název).



Každopádně Musk sepsal manifest a prý je mnohem lepší než manifest Luigiho Mangioneho. Musk ho zatím nezveřejnil, ale mohu exkluzivně prozradit jeho tři největší zásady:



1. zákaz Bluesky ve Velké Británii



2. donutit každého, aby každý den lajkoval alespoň jeden jeho tweet



3. uvěznit každého, kdo říká Twitteru Twitter



Na jedné věci se shodneme: tento manifest nevypadá o nic hůř než kterýkoli z manifestů z posledních voleb. Stačí, aby Musk přidal trochu nenávisti k uprchlíkům, a strany establishmentu by mohly prohrát.



Labouristé a toryové se prý obávají, že Musk využívá toho, že jsou naprosto příšerní. Je samozřejmě nefér, aby politickou stranu financovali bohatí lidé - to by labouristé a toryové nikdy neudělali, že?



Chápu, že labouristé zvažovali možnost zakázat firemní dary, aby se politika očistila, ale uvědomili si, že by zkrachovali, protože se zbavili několika set tisíc členů, když se zbavili Corbyna. Když o tom tak přemýšlím, tak to asi nebyl nejchytřejší tah, že?



Starmer prostě nemůže pochopit, proč ho všichni nenávidí, když vznešeně páchá genocidu a zároveň porušuje sliby ze svého volebního manifestu. Překvapivě je Starmer po pěti měsících ve funkci nejméně oblíbeným premiérem od začátku záznamů, přestože používá Brylcreem a nosí obleky Hugo Boss.



Zřejmě už nestačí „vypadat jako premiér“, protože dělnická třída má sotva na jídlo. Hladoví lidé měli vládu, která je podrobovala hladomoru s výsměchem, i vládu, která je podrobovala hladomoru slušně. Stejně tak by mohli mít vládu, která je hladoví lhostejně. Hladoví lidé si zaslouží, aby byli prodáni tomu, kdo nabídne nejvíc.



Mým oblíbeným aspektem britské demokracie je to, jak si superbohatí vybírají, kteří kandidáti mohou a nemohou vyhrát volby. Váš hlas je až druhořadou záležitostí poté, co byl vybrán užší seznam a byly učiněny nezbytné kroky ke snížení pravděpodobnosti, že se rozhodnete špatně.



Pokud vím, Musk hodlá koupit Spojené království za 100 milionů dolarů, což je v reálných penězích pouhých 78 milionů liber. Je pozoruhodné, jak levně si mohou bohatí lidé koupit zemi, že? Díky bohu, že nemáme přísnější protikorupční zákony!



Zatímco je protizákonné, aby lidé dávali obrovské sumy peněz politikům, korporace jim naštěstí mohou dávat, kolik chtějí. Je to proto, že demokracie znamená dát korporacím zastoupení: to slovo doslova znamená „moc korporací“.



Musk si bohužel nemůže britské ostrovy koupit rovnou, takže plánuje „nepřátelské převzetí“, což se rovná témuž. Twitter se chystá vložit své peníze do strany, kterou vede Nigel Farage. Ví, že vy jste dost hloupí na to, abyste volili toho kandidáta, který má nejbohatší podporovatele (volili jste přece Borise, vzpomínáte?), a Musk je bohatší než všichni ti, kterým ukradl své nápady.



Zatímco my zuříme, že se Číňan vměšuje do našich záležitostí tím, že se kamarádí s naším nejvýznamnějším neumětelou, princem Andrewem, Muskovi zjevně nevadí, že si koupil Spojené království. Jak jinak bychom získali dalšího premiéra, kterého nikdo nechce?



Muskova volba svého generálního ředitele (Farage) pro Británii je tak populární, že mu stačilo jen asi 17 pokusů a několik stran, aby se stal poslancem. Když nakonec Farage získal křeslo v parlamentu, bylo to jen proto, že Starmer řekl svému kandidátovi, aby se kandidatury vzdal, protože se mu nelíbilo, že černoch poráží fašistu. Je to proto, že Starmer a Farage mají stejnou voličskou základnu.



Farage je natolik přesvědčen, že zdrojem našich problémů jsou imigrantii, že hned první den ve funkci plánuje deportovat vlastní německou manželku. Jako dítě apartheidu, které se přestěhovalo do USA, je Musk stejně tak proti imigraci. Není jasné, zda bude emigrovat do země, kterou si hodlá koupit, nebo zda chce jen z Británie udělat otrokářský ostrov, kde budete nuceni vyrábět jeho vybuchující auta.



Vězte, že hlas pro miliardářem podporovaného Farage je hlasem proti establishmentu. Bývalý obchodník z londýnské City, který nosí tvídové sako a na zdi má obrázek Margaret Thatcherové, se rozhodně stará o malého člověka. Potřebujete ho!

