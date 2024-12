Proč se americká televize ABC vzdala Trumpovi?

18. 12. 2024

Nemusela. Neměla. Ale existuje velký důvod, proč si myslela, že musí, píše Robert Reich



Televize ABC neměla souhlasit s urovnáním žaloby pro pomluvu, kterou na ni Trump podal - neměla mu dát 15 milionů dolarů na jeho prezidentskou „knihovnu“ (ať už to bude cokoliv) a další milion na jeho soudní poplatky spolu s omluvou.



Když však 10. března moderátor televize ABC News George Stephanopoulos řekl, že Trump byl shledán občanskoprávně odpovědným za znásilnění spisovatelky E. Jean Carroll, neexistuje žádný důkaz, že Stephanopoulos věděl, že je to nepravdivé, nebo že jednal s lehkomyslným přehlížením pravdy.





Když však 10. března moderátor televize ABC News George Stephanopoulos řekl, že Trump byl shledán občanskoprávně odpovědným za znásilnění spisovatelky E. Jean Carroll, neexistuje žádný důkaz, že Stephanopoulos věděl, že je to nepravdivé, nebo že jednal s lehkomyslným přehlížením pravdy.



Při Trumpově civilním procesu za hanobení Carrollová vypověděla, že ji přitlačil ke stěně šatny, vnutil jí svá ústa, stáhl jí punčocháče a strčil do ní ruku a poté penis, zatímco se proti němu bránila. Nakonec ho prý od sebe odtrhla koleny a utekla.



Při potvrzení občanskoprávního rozsudku ve prospěch Carrollové a proti Trumpovi americký okresní soudce Lewis Kaplan napsal, že jednomyslný verdikt poroty byl téměř zcela ve prospěch Carrollové, s výjimkou toho, že porota dospěla k závěru, že se jí nepodařilo prokázat, že ji Trump znásilnil „v úzkém, technickém smyslu konkrétního paragrafu newyorského trestního zákona“, který vyžaduje vaginální penetraci penisem.



Soudce uvedl, že tento verdikt poroty neznamená, že se Carrollové „nepodařilo prokázat, že ji pan Trump ‚znásilnil‘, jak mnozí lidé běžně chápou slovo ‚znásilnění‘. Ve skutečnosti ... porota zjistila, že pan Trump ve skutečnosti udělal přesně to“.



Poté, co federální soudce prohlásil, že porota v jeho kompetenci zjistila, že ji Trump „přesně“ znásilnil, jak se znásilnění běžně chápe, není pochopitelné, že Stephanopoulos dospěl k závěru, že Trump byl shledán občanskoprávně odpovědným za její znásilnění?



Tím, že ABC ustoupila Trumpovi s tímto vyrovnáním ve výši 15 milionů dolarů, nejenže dala najevo, že Trump měl pravdu a Stephanopoulos se mýlil v tom, zda Trump Carroll skutečně znásilnil.



ABC také signalizovala, že Trump může mít pravdu v mnoha dalších věcechv nichž Trump obvinil televizi ABC ostatní mainstreamová média, že o něm informují nepravdivě - že například lhal, když tvrdil, že mu byly ukradeny volby v roce 2020, nebo že lhal, když tvrdil, že výtržníky 6. ledna 2021 nevyprovokoval, nebo když je charakterizoval jako „pokojný“ protest, nebo když tvrdil, že za jeho stíháním stojí prezident Biden, který se snažil zvrátit výsledek voleb v roce 2020 a odnášet tajné dokumenty.



Ústupek ABC Trumpovi má ještě větší důsledky.



Trump již použil právní hrozby k zastrašení médií a všech, kdo jsou dostatečně odvážní, aby ho kritizovali nebo zpochybňovali - řekl, že bude stíhat novináře a jejich zdroje, zruší financování veřejnoprávního rozhlasu a televize, předvolá zpravodajské organizace, odebere televizím vysílací licence a použije žaloby pro pomluvu.



V návaznosti na kapitulaci ABC Trump již rozšiřuje své hrozby právními kroky proti zpravodajským médiím a prohlašuje, že chce „srovnat tisk do latě“.



V pondělí Trump prohlásil, že „dnes nebo zítra“ zažaluje noviny Des-Moines Register kvůli jejich závěrečnému průzkumu mezi voliči v Iowě, který ukázal, že v listopadových volbách prohrál s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, protože podle něj byl tento průzkum „podvod a bylo to zasahování do voleb“.



Poslední průzkum veřejného mínění pro The Register před volebním dnem, který provedla legendární průzkumnice J. Ann Selzerová, ukázal, že Harrisová vede nad Trumpem v poměru 47-44 % mezi pravděpodobnými voliči ve státě. Průzkum byl bombou, která naznačovala, že Harrisová by mohla ve státě, kde Trump zvítězil v roce 2016 i 2020, uspět.



Trump pak v tomto státě zvítězil s náskokem 13 bodů.



„Je to velmi dobrá průzkumnice,“ řekl Trump o Selzerové. „Ví, co dělala.“



Selzerová uvedla, že ji „mystifikují“ obvinění, že byla politicky motivovaná nebo že se podílela na ovlivňování voleb. „Naznačovat bez jediného důkazu, že jsem se s někým spolčila, že jsem byla někým placena, tomu je těžké věnovat příliš velkou pozornost, kromě toho, že mě obviňují ze zločinu.“



Trumpův komentář k listu The Register byl odpovědí na otázku reportéra, zda Trump po urovnání s ABC plánuje podat další žaloby, a to i proti influencerům sociálních médií a dalším nezávislým osobnostem. Trump odpověděl: „Myslím, že to musíte udělat, protože jsou velmi nečestní. Potřebujeme skvělá média. Potřebujeme férová média.“



Některé zpravodajské organizace již varují své reportéry, aby se připravili: Axios nedávno sdělil svým zaměstnancům, aby očekávali zvýšený počet žalob ze strany Trumpovy administrativy, uvedl Semafor.



V jednu chvíli Trump navrhl, že by se těmito žalobami na zpravodajská média měla zabývat americká vláda. „Mám pocit, že to musím udělat. Ve skutečnosti bych to neměl dělat já. Mělo by to být ministerstvo spravedlnosti nebo někdo jiný. Ale musím to udělat já. Stojí to hodně peněz, ale musíme narovnat tisk.“



Proč se tedy ABC nepostavila za Stephanopoulose a nepostavila se Trumpovi?



Mediální právníci tvrdí, že v této fázi soudního sporu dochází k dohodě jen zřídka.



Poté, co Trump podal žalobu, v níž Stephanopoulose obvinil ze „skutečného zlého úmyslu“, ABC podala návrh na zamítnutí žaloby s tím, že Trump nemůže prokázat skutečný zlý úmysl. V červenci soudce, který byl případu přidělen, návrh ABC zamítl a umožnil, aby případ pokračoval. Televize tak byla podrobena procesu předběžného odhalení, což znamená, že Stephanopoulosovy e-maily a další pracovní materiály budou podrobeny kontrole.



Zajímavé na tom je, že když žalované mediální společnosti neuspějí ve fázi zamítnutí žaloby, obvykle přejdou k přípravě na zkrácené řízení a zpochybňují právní dostatečnost nároku žalobce. Čtyři mediální právníci, u kterých jsem se informoval, mi řekli, že nechápou, proč se společnost ABC dohodla dříve, než se pokusila o zkrácené řízení, zejména když měla tak silnou argumentaci.



Konzervativní rozhlasový moderátor Erick Erickson, který dříve vykonával právnickou praxi, tvrdí, že ABC a Stephanopoulos se chtěli vyhnout soudnímu řízení. „Vyrovnání ve výši 15 milionů dolarů není nákladem na podnikání. Je to vyhnutí se odhalení.“



Nemyslím si, že by šlo o zatajování. George Stephanopoulose znám dobře (pracovali jsme spolu v Clintonově administrativě) a mám naprostou důvěru v jeho integritu.



Ale nemám zdaleka takovou důvěru ve společnost Walt Disney Company - která vedle vlastnictví ABC vlastní i Disney Channel, ESPN Wide World of Sports, Freeform, FX, Hulu, Hotstar a National Geographic. Vlastní také nemovitosti Disneyland Resort, Walt Disney World Resort a Disneyland Paris. Vlastní studia Pixar Animation, Marvel Studios, Lucasfilm a 20th Century Studios. Vlastní značky Star Wars, Mupeti, Disney Princesses, Piráti z Karibiku a Medvídek Pú. Vlastní nakladatelství, výletní loď, firmu rizikového kapitálu a řadu mezinárodních mediálních sítí.



Jinými slovy: Velmi velká společnost, která má ruce na všech možných místech. Velmi velká korporace, která se obává, jakým způsobem by mohla nadcházející Trumpova administrativa poškodit její hospodářské výsledky.



Žádná velká americká korporace nechce aktivně vést soudní spory proti úřadujícímu prezidentovi, zejména tak mstivému, jako je Trump. Vyrovnání ve výši 15 milionů dolarů je pár halířů ve srovnání s nesčetnými způsoby, jakými by Trump mohl potrestat společnost Disney, která má hodnotu 205,25 miliardy dolarů.



Začínáme to pozorovat v celém americkém politicko-ekonomickém systému - obří korporace a nesmírně bohatí lidé vycházejí vstříc králi Trumpovi ještě před jeho korunovací. Vyplácejí ho, aby si udrželi nebo zvětšili své zisky.



Proto kontrola společnosti Disney nad ABC - stejně jako kontrola Jeffa Bezose nad The Washington Post, kontrola Elona Muska nad tím, čemu jsme dříve říkali Twitter, a kontrola Patricka Soon-Shionga nad Los Angeles Times - a kontrola každého dalšího bohatého jednotlivce nebo velké korporace nad zprávami, které dostáváme, představuje v Trumpově éře takovou výzvu pro americkou demokracii.

