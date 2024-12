Válka mezi Izraelem a Gazou: Naděje na dohodu o příměří mezi Izraelem a Gazou rostou, úředníci vyjadřují opatrný optimismus

18. 12. 2024

Podle palestinských zdravotníků zabil izraelský nálet nejméně 10 lidí v domě ve městě Bejt Lahíja na severu země, kde od října operují armádní jednotky.

Dodali, že šest lidí bylo zabito při samostatných náletech ve městě Gaza, v táboře Nuseirat v centrální oblasti a v Rafáhu u hranic s Egyptem.



Izraelský vojenský mluvčí se k tomu bezprostředně nevyjádřil.





Australská ministryně zahraničních věcí Penny Wongová byla svým izraelským protějškem pokárána za to, že se podle něj Austrálie distancovala od Izraele v jeho „nejtěžším roce“.



Wongová v úterý jednala s izraelským ministrem zahraničních věcí Gideonem Sa'arem, informoval izraelský deník Israel Hayom, po slovní válce mezi oběma národy kvůli nedávnému hlasování na Valném shromáždění OSN.



Wongová obvinila Izrael, že neposkytuje dostatečnou humanitární pomoc Palestincům v Gaze, což vyvrcholilo ostrým střetem, uvedl list, který je známý širokou podporou programu Netanjahuovy vlády.

„Austrálie se rozhodla distancovat od Izraele v jeho nejtěžším roce, v němž bojoval proti svým nejhorším nepřátelům,“ uvedl Sa'ar.



Austrálie v posledních měsících změnila svou podporu v OSN a podpořila návrhy odsuzující nedávné hlasování Izraele o zákazu palestinské humanitární agentury Unrwa kvůli obvinění, že její zaměstnanci mají vazby na Hamás, a podporující „okamžité, bezpodmínečné a trvalé příměří“ v Gaze.

Izraelský vyjednávací tým v Kataru; představitelé Hamásu, USA a arabských zemí naznačují, že dohoda může být na dosah



V úterý odcestoval izraelský vyjednávací tým do Kataru, zatímco zpráva agentury Reuters - kterou jeho úřad a Egypt popřely - uváděla, že premiér Benjamin Netanjahu plánuje odcestovat na jednání do Káhiry.



Místo toho Netanjahuův úřad uvedl, že si Netanjahu prohlédl nárazníkovou zónu uvnitř Sýrie, kterou nedávno ilegálně obsadily izraelské síly po pádu syrského prezidenta Bašára Asada a která podle něj zůstane v dohledné době pod izraelskou kontrolou.



Dva egyptské bezpečnostní zdroje však dodaly, že Netanjahu „v tuto chvíli“ v Káhiře není, ale že probíhá schůzka, na které se mají dořešit zbývající body - mezi nimi především požadavek Hamásu na záruky, že jakákoli okamžitá dohoda povede později k dohodě komplexní.



Ředitel CIA William Burns, klíčový americký vyjednavač, měl ve středu v Dauhá jednat s katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim o překlenutí zbývajících rozdílů mezi Izraelem a Hamásem, uvedla agentura Reuters.



Hamás ve svém prohlášení uvedl, že dohoda je možná, pokud Izrael přestane klást nové podmínky. Palestinský představitel blízký zprostředkovatelským snahám uvedl, že jednání jsou vážná a diskutuje se o každém slově.



Posílení pocitu optimismu mluvčí Bílého domu John Kirby uvedl v rozhovoru pro Fox News: „Věříme - a Izraelci to řekli - že se blížíme a bezpochyby tomu věříme, ale zároveň jsme ve svém optimismu opatrní.“



Dodal však: „Už jsme v této situaci byli, když jsme nebyli schopni dostat to přes cílovou čáru.“





Vztahy mezi Sýrií a Erdoganovým Tureckem



Necelý týden poté, co svržený syrský prezident Bašár Asad uprchl do Moskvy, vyvěsili turečtí představitelé svou vlajku nad velvyslanectvím v Damašku. Zatímco mnoho okenic na palácové vile zůstalo zavřených, nad střechou velvyslanectví poprvé po 12 letech zavlály červenobílé půlměsíce.



Tomuto okamžiku předcházel několik dní předtím příjezd šéfa turecké špionáže Ibrahima Kalina do syrského hlavního města. V tomto období bezprostředně po konci Asadova režimu jel Kalin v černém sedanu řízeném vůdcem Haját Tahrír aš-Šám (HTS) Ahmedem aš-Šaráou, který měl na sobě civilní šaty, když Kalina šoféroval přeplněnými ulicemi. Šéf špionáže se pomodlil pod posvátnými oblouky umajjovské mešity a poté se vynořil před ohromenými davy, které se shromáždily, aby viděly prvního zahraničního hodnostáře, který navštívil nové syrské vedení.



Dareen Chalífa z neziskové organizace International Crisis Group popisuje Kalinovu návštěvu syrského hlavního města jako „vítězné kolečko“, z něhož Ankara vyšla jako hlavní příjemce výhod nové vlády v Damašku. Svržení Asada ospravedlnilo přístup Recepa Tayyipa Erdogana k Sýrii doma v Turecku, poskytlo Ankaře nové možnosti v mocenském boji v kurdských oblastech na severovýchodě země a zajistilo jí nový vliv při obnově Sýrie.



„Vztahy mezi HTS a Tureckem by se neměly přeceňovat, nejde o zprostředkovaný vztah, ale Turecko bylo chytré, že počkalo, až se věci urovnají, a pak se do toho pustilo naplno s Kalinovou návštěvou a také s dalšími vysoce postavenými lidmi,“ říká Chalífa.





Americké ministerstvo zahraničí čelí nové žalobě podané Palestinci a palestinskými Američany, kteří obviňují agenturu z toho, že záměrně obchází desítky let starý americký zákon o lidských právech a pokračuje ve financování izraelských vojenských jednotek obviněných z rozsáhlých zvěrstev na okupovaných palestinských územích.



Žaloba, která byla podána v úterý, je prvním případem, kdy oběti porušování lidských práv napadají skutečnost, že ministerstvo zahraničí nikdy nesankcionovalo izraelskou bezpečnostní jednotku podle Leahyho zákona, zákona z 90. let minulého století, který zakazuje americkou vojenskou pomoc silám, jež jsou věrohodně zapleteny do hrubého porušování lidských práv.



Mezi žalobci je Amal Gaza, což je pseudonym učitelky matematiky z Gazy, která přišla o 20 členů rodiny; Šavan Džabarin, ředitel palestinské skupiny pro lidská práva Al-Haq, který prožil šest let svévolného zadržování na Západním břehu Jordánu; a Ahmed Moor, palestinský Američan, který má v Gaze příbuzné, kteří byli opakovaně vysídleni v důsledku pokračující izraelské ofenzívy. (Spolu s dalšími dvěma žalobci požadují soudní zásah, který by donutil USA dodržovat zákon.



Vzhledem k tomu, že počet mrtvých v Gaze se od října loňského roku údajně blíží 45 000 a humanitární pomoc na tomto území je značně omezena, představuje právní výzva pokus donutit administrativu k provedení zákona, který byl považován za účinnou pomoc USA při zastavení porušování lidských práv zahraničními vojenskými jednotkami ve Střední Americe, Kolumbii, Nepálu a dalších zemích.





Izrael zůstane na strategickém místě na hoře Hermon u syrských hranic, dokud se nenajde jiné řešení, uvedl premiér Benjamin Netanjahu.



Izraelské jednotky ilegálně obsadily horu Hermon, když se po pádu vlády syrského prezidenta Bašára Asada na začátku tohoto měsíce přesunuly do demilitarizované zóny mezi Sýrií a Izraelem okupovanými Golanskými výšinami.



Úředníci tento krok označili za omezené a dočasné opatření k zajištění bezpečnosti izraelských hranic, ale neuvedli, kdy by vojáci mohli být staženi, a ministr obrany Israel Katz minulý týden nařídil vojákům, aby se připravili zůstat na hoře Hermon i přes zimu.













Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová uvedla, že blok vyšle do Damašku zpět velvyslance. „Jsme připraveni znovu otevřít naši delegaci, kterou je evropské velvyslanectví, a chceme, aby bylo opět plně funkční,“ řekla. Kallasová dodala, že EU se bude snažit pomoci úřadům obnovit základní služby, jako je elektřina, voda a infrastruktura.







