V Moskvě byl zadržen podezřelý z vraždy ruského generála, tvrdí ruské úřady

18. 12. 2024

Ruští vyšetřovatelé oznámili, že zadrželi uzbeckého občana podezřelého z účasti na výbuchu, při němž zahynul generálporučík Igor Kirillov



Rusko zadrželo uzbeckého občana, který podle vyšetřovatelů na pokyn ukrajinské bezpečnostní služby umístil bombu, jež zabila generálporučíka Igora Kirillova, uvedl vyšetřovací výbor země.



Devětadvacetiletý muž byl údajně naverbován ukrajinskými speciálními službami a bylo mu slíbeno 100 000 dolarů a cesta do Evropské unie, uvedla agentura Tass s odvoláním na domácí špionážní agenturu FSB. Rusko zadrželo uzbeckého občana, který podle vyšetřovatelů na pokyn ukrajinské bezpečnostní služby umístil bombu, jež zabila generálporučíka Igora Kirillova, uvedl vyšetřovací výbor země.Devětadvacetiletý muž byl údajně naverbován ukrajinskými speciálními službami a bylo mu slíbeno 100 000 dolarů a cesta do Evropské unie, uvedla agentura Tass s odvoláním na domácí špionážní agenturu FSB.





Muž byl zatčen v obci Černoje v Balašichské oblasti Moskvy, uvedla agentura Ria s odvoláním na mluvčí ministerstva vnitra Irinu Volk.



Kirillov, vedoucí vojenské jednotky pro chemické, biologické a radiologické zbraně, byl spolu se svým asistentem zabit, když v úterý vybuchla bomba ukrytá v elektrickém skútru, když oba muži opouštěli budovu v obytné čtvrti na jihovýchodě Moskvy.



Kirillov byl nejvyšším ruským vojenským důstojníkem, který byl zavražděn v Rusku. Odpovědnost za vraždu převzala ukrajinská zpravodajská služba SBU, která ho obvinila z používání chemických zbraní proti ukrajinským jednotkám.



Ruský vyšetřovací výbor, který se zabývá vyšetřováním závažných trestných činů, ve středečním prohlášení uvedl, že jim nejmenovaný podezřelý sdělil, že přijel do Moskvy, aby splnil úkol pro ukrajinské zpravodajské služby.



Na videozáznamu přiznání, který zveřejnila zpravodajská agentura Baza, o níž je známo, že má zdroje v ruských donucovacích orgánech, je vidět podezřelého, jak sedí v dodávce a popisuje své činy. Nebylo jasné, za jakých podmínek hovoří, a agentura Reuters nemohla bezprostředně ověřit pravost videa.



Podezřelý, oblečený do zimního kabátu, na něm říká, že do Moskvy přijel na příkaz ukrajinských zpravodajských služeb, koupil si elektrický skútr a o několik měsíců později dostal improvizované výbušné zařízení, aby mohl útok provést.



Popisuje, jak zařízení umístil na elektrický skútr, který zaparkoval před vchodem do bytového domu, kde Kirillov bydlel. Vyšetřovatelé ho citovali, že v nedalekém pronajatém autě umístil sledovací kameru a že organizátoři atentátu, kteří podle jeho slov sídlili v ukrajinském městě Dnipro, pomocí ní sledovali, co se děje.



Podezřelý, který se narodil v roce 1995, je zobrazen, jak říká, že zařízení odpálil na dálku, jakmile Kirillov opustil budovu.



Tvrdí, že mu Ukrajina nabídla 100 000 dolarů za jeho roli ve vraždě a pobyt v jedné z evropských zemí.





Vyšetřovatelé uvedli, že identifikují další osoby zapojené do vraždy, a deník Kommersant informoval, že byl zadržen ještě jeden podezřelý.







