Sýrie: Vůdce HTS prohlásil, že povstalecké frakce, které svrhly Asada, budou rozpuštěny

18. 12. 2024

„Musí existovat společenská smlouva mezi státem a všemi náboženstvími, která zaručí sociální spravedlnost“



Vůdce HTS Ahmed al-Sharaa prohlásil, že všichni bojovníci budou „podléhat zákonu“, a zdůraznil potřebu jednoty v poválečné Sýrii





Syrské povstalecké frakce budou „rozpuštěny“, slíbil šéf skupiny, která vedla ke svržení Bašára Asada, a snaží se ujistit menšiny doma i v zahraničí, že prozatímní vedení země bude chránit všechny Syřany i státní instituce. Syrské povstalecké frakce budou „rozpuštěny“, slíbil šéf skupiny, která vedla ke svržení Bašára Asada, a snaží se ujistit menšiny doma i v zahraničí, že prozatímní vedení země bude chránit všechny Syřany i státní instituce.





Ahmed al-Sharaa, vůdce skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která svrhla syrského prezidenta Asada, během setkání s příslušníky menšinové drúzské komunity prohlásil, že všechny povstalecké frakce „budou rozpuštěny a bojovníci vycvičeni, aby vstoupili do řad ministerstva obrany“.





„Všichni budou podléhat zákonu,“ dodal podle příspěvků na kanálu skupiny Telegram. Zdůraznil také potřebu jednoty v mnohonárodnostní a mnohonáboženské zemi.





„Když stát padne do rukou terorismu a ztratí schopnost smysluplně přispívat, jakákoli pozice ztrácí smysl.“





„Sýrie musí zůstat jednotná,“ řekl. „Musí existovat společenská smlouva mezi státem a všemi náboženstvími, která zaručí sociální spravedlnost“.Na samostatném setkání s britskou delegací Šaráa, který byl dříve znám pod svým pseudonymem Abu Mohammed al-Jolani, také řekl, že mezinárodní sankce proti Damašku musí být zrušeny, pokud se mají vrátit uprchlíci vysídlení válkou.Hovořil „o důležitosti obnovení vztahů“ s Londýnem a zdůraznil „důležitost ukončení všech sankcí uvalených na Sýrii, aby se vysídlení Syřané ... mohli vrátit do své země“.Po Asadově pádu minulý týden evropské země včetně Spojeného království, Německa, Francie, Itálie, Švédska a Norska mimo jiné uvedly, že pozastavují vyřizování žádostí Syřanů o azyl, a to navzdory nejasnostem ohledně toho, co čeká zemi, která zůstává rozvrácená a v některých částech na východě stále operují bojovníci tvrdé linie Islámského státu.USA a EU uvalily na Asadův režim rozsáhlé sankce, včetně zákazu prodeje zbraní do Sýrie a dovozu ropy ze země a zákazu investic do jejího ropného průmyslu.Sankce se podílely na ochromení hospodářství válkou zmítané země; v zemi panuje hyperinflace a nejméně 70 % obyvatel žije v chudobě.Asadův pád postavil západní země před dilema, jak se vypořádat s HTS, která má kořeny v al-Káidě. HTS tvrdí, že se zřekla extrémní ideologie této skupiny, přesto je obviňována z porušování lidských práv a OSN a několik západních zemí, včetně USA a Spojeného království, ji nadále považují za teroristickou skupinu. Setkání Šaráa se zahraničními delegacemi a jeho prohlášení o ochraně menšin jsou považovány za snahu ukázat, že si jeho frakce zaslouží být vyřazena ze seznamů „teroristických“ organizací.Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas v úterý uvedla, že blok vyšle do Damašku zpět velvyslance. „Jsme připraveni znovu otevřít naši delegaci, což je evropské velvyslanectví, a chceme, aby bylo opět plně funkční,“ řekla.Kallasová dodala, že EU se bude snažit pomoci úřadům obnovit základní služby, jako je elektřina, voda a infrastruktura. Varovala však před rizikem obnovení činnosti ze strany militantů tvrdé linie IS, kteří jsou nepřítelem HTS.„Nedostatek předvídatelnosti vyžaduje maximální opatrnost. Riziko obnovení činnosti Daeše [IS], zejména ve východní Sýrii, je reálné. Nesmíme to dopustit,“ uvedla.Francie v úterý rovněž vyvěsila vlajku nad svým velvyslanectvím v Damašku poté, co bylo 12 let uzavřeno, uvedlo ministerstvo zahraničí.Rozhodnutí mnoha evropských vlád pozastavit vyřizování žádostí o azyl přijali se zděšením syrští uprchlíci, z nichž mnozí se obávají návratu do země svého narození a kteří si vybudovali nové životy ve svých adoptivních zemích.V Německu, které během války přijalo téměř milion uprchlíků a které je nyní domovem největší syrské diaspory v Evropě, již opoziční strana CDU - která by měla začátkem příštího roku vyhrát volby - začala vyzývat k navrácení syrských uprchlíků do jejich vlasti.Ve Spojeném království ministryně vnitra Yvette Cooperová uvedla, že vláda monitoruje situaci, kterou označila za „momentálně velmi nestabilní“. Obhájci uprchlíků označili rozhodnutí pozastavit vyřizování žádostí za „kruté“.Komentáře přišly krátce poté, co Asad poprvé od svého útěku ze Sýrie do Ruska prolomil mlčení a prohlásil, že byl na žádost Moskvy evakuován z vojenské základny. Rusko spolu s Íránem a libanonským Hizballáhem pomohlo podpořit Asadovu vládu.„Můj odchod ze Sýrie nebyl ani plánovaný, ani k němu nedošlo v posledních hodinách bojů, jak někteří tvrdili,“ uvádí se v Asadově prohlášení na kanálu Telegram svrženého prezidenta.„Moskva požádala velení základny, aby zajistilo okamžitou evakuaci do Ruska,“ dodal.Zdroj v angličtině ZDE