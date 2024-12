Jižní Korea uvalila sankce za vojenskou spolupráci Ruska s KLDR

18. 12. 2024

Soul zařadil na sankční seznam 11 osob a 15 organizací, které považuje za zapojené do ruské vojenské spolupráce s KLDR a financování severokorejského jaderného a raketového programu. Sedm lidí a 13 společností na seznamu pocházejí z Ruska. Sankce vstoupí v platnost 19. prosince, uvedlo jihokorejské ministerstvo zahraničí. Soul zařadil na sankční seznam 11 osob a 15 organizací, které považuje za zapojené do ruské vojenské spolupráce s KLDR a financování severokorejského jaderného a raketového programu. Sedm lidí a 13 společností na seznamu pocházejí z Ruska. Sankce vstoupí v platnost 19. prosince, uvedlo jihokorejské ministerstvo zahraničí.

Omezení se týkala zejména generálů Korejské lidové armády (KPA): Zástupce náčelníka generálního štábu Kim Čong-boka a ředitele operačního úřadu Šin Geum- chola, jakož i úderných sborů, jejich velitele Ri Bong-junga a raketového inženýra Ri Čong-džina.

Kromě toho černá listina zahrnuje řadu ruských podnikatelů a společností, které vedou: Roman Alar a Parsec, Igor Mičurin a Ardis-Bearings, Alexandr Gajevoj a Apollo, Rafael Gazarjan a Rafort, Alexej Budněv a Technology Co, Pavel Ševelin a Verus. Údajně byli zapojeni do obchodu se zbraněmi a vojenským vybavením, včetně dodávek klíčového raketového materiálu a technologií do Severní Koreje.

Sankční seznam zahrnul také Timer Bank, International Settlement Bank (MRB, Jižní Osetie), CMRBank a RFK-Bank - k provádění finančních nebo měnových transakcí s nimi bude nyní vyžadováno povolení Soulu.

Ministerstvo zahraničí upřesnilo, že rozhodnutí o uvalení sankcí bylo učiněno v souvislosti se společným prohlášením vlád Spojených států, Velké Británie, Německa, Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, jakož i šéfa diplomacie EU. Odsuzuje nezákonnou vojenskou spolupráci Ruska s KLDR, která porušuje rezoluce Rady bezpečnosti OSN, včetně využívání severokorejských jednotek ve válce proti Ukrajině.

Den předtím Spojené státy také uvalily sankce kvůli dohodám ruského prezidenta Vladimira Putina s Kim Čong-unem. Na černé listině byli zástupce náčelníka generálního štábu KLDR Kim Čong-bok, šéf severokorejské rozvědky, generálplukovník Ri Čchang-ho, ministr obrany KLDR Ro Gwang-čchol, šéf Vojenské univerzity KLDR Kim Gum-čchol a další.

Kromě toho se na americké sankce vztahují dvě severokorejské banky, Golden Triangle a Korea Mandal, a také zástupci dalších dvou severokorejských bank v Číně: Korea Kwangson Banking Corporation a Korea Daesong. Americké ministerstvo financí se domnívá, že stáhly peníze z KLDR, aby obešly dříve uvalené sankce.

Na ruské straně byly na černou listinu přidány společnosti DV Inc., Novosibirskoblgaz, Sibregiongaz a Vostok Trading. Tyto společnosti údajně dodávají do KLDR plyn a ropu. Celkem se nová omezení dotkla 11 jednotlivců a osmi společností.

Dne 16. prosince také Evropská unie schválila 15. balíček sankcí proti Rusku. Černá listina zahrnuje 54 osob, včetně dvou severokorejských představitelů, a 30 společností, mimo jiné z Číny, Indie, Íránu, Srbska, Spojených arabských emirátů a KLDR. Kromě toho byla uvalena omezení na 52 tankerů ze třetích zemí, které pomáhají Rusku přepravovat pohonné hmoty a obcházet cenový strop ropy stanovený zeměmi G7 a jejich partnery.

V říjnu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že Severní Korea vyslala své vojáky na podporu Ruska. Později byly tyto údaje potvrzeny jihokorejskou rozvědkou a Pentagonem. Podle ukrajinských odhadů může počet nasazených severokorejských vojáků dosáhnout 12 tisíc lidí, včetně toho, že jsou nasazeni pro protiofenzívu v Kurské oblasti, částečně kontrolované ozbrojenými silami Ukrajiny od srpna letošního roku.

Jihokorejský poradce pro národní bezpečnost Šin Won-sik v listopadu prohlásil, že výměnou za vojenskou pomoc Rusko poskytlo KLDR protiletadlové rakety a systémy protivzdušné obrany. Admirál Samuel Paparo, šéf amerického indo-pacifického velitelství, řekl, že Pchjongjang obdrží z Moskvy stíhačky MiG-29 a Su-27.

Spolupráce mezi Ruskem a KLDR se zintenzivnila po Putinově návštěvě Pchjongjangu loni v létě. Poté podepsal s Kim Čong-unem dohodu o strategickém partnerství, jejíž jeden z článků zavazuje strany k vzájemnému poskytnutí vojenské pomoci v případě útoku.

