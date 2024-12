"Už konečně mlčte!" Doporučení pro Pavla Velemana na rok 2025

17. 12. 2024 / Pavel Veleman

čas čtení 1 minuta

Buďte trochu více optimistický, více se usmívejte, neničte se věcmi, které nemůžete změnit, žijte každodenní život, zničíte se a stejně ničemu nepomůžete - spíše naopak, myslete na sebe a pořád se nerozčilujte, vidíte to jednostranně, jste nespravedlivý, urážíte kolegyně a kolegy, nejste loajální k zaměstnavateli, všichni si na Vaše chování stěžují, nemyslete si, že to děláte nejlépe, diskutujte v klidu, záleží jak se na věc podíváte - z jakého úhlu, stejně Vás nikdo nebere vážně, uvědomte si to, jdete hlavou proti zdi, jste k smíchu, lidé nejen v oboru se Vám smějí, symbolizujete to nejméně profesionální v sociální práci, odevšad Vás vyhodili, nikde jste neuspěl, všude jen samé problémy, hádky, jste absolutně nekritický ke klientům, nemáte žádné hranice, jste namyšlený, moc důvěřujete klientům, výsledky za Vámi vlastně žádné nejsou, hrajete si na mučedníka a je Vám v této póze dobře, neumíte pracovat s informacemi, zejména s novými technologiemi, topíte se v bažinách informačního spamu, které rámujete do svých předem nachystaných představ, jste vlastně nemocný člověk, který šíří jen skepsi a zmar a pakliže Vám někdo oponuje - jste zlý, útočný cholerik, chováte se hystericky, nechcete se zapojovat do opravdových diskusi, které mají racionální obsah, vše co píšete a děláte, jsou jen emoční výkřiky, které se stále opakují….Už konečně mlčte!





Nebudu….

















