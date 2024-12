Hromadné hroby v Sýrii byly objeveny už v roce 2021 - Západ to ignoroval

18. 12. 2024

čas čtení 11 minut

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, úterý 17. prosince 2024, 13 hodin: V Sýrii jsou objevovány tak rozsáhlé masové hroby, že jedna z humanitárních organizací Syrian Emergency Task Force odhaduje, že by v nich mohlo být pohřbeno až půl milionu těl. Za chvíli uslyšíme, z čeho vycházejí, a měli bychom říct, že existují různé odhady různých organizací, šéf organizace OSN, která by měla stíhat případný případ proti režimu Bašára Asada, řekl, že zachování důkazů je nejvyšší prioritou a je připraven jet do Sýrie a už oslovil nové vedení v Damašku. Je to Robert Pettit. A v Ženevě uspořádal tiskovou konferenci:

„Měl bych poznamenat, že syrská vláda od našeho vzniku popírala naši legitimitu, a přestože jsme se s nimi snažili každý rok kontaktovat našimi dopisy, na tyto dopisy nebylo nikdy odpovězeno. Teprve nyní jsme prostřednictvím sdělení syrským misím zopakovali naši ochotu zapojit se a jet do Sýrie plnit náš mandát. Čekáme na odpověď, a jakmile ji dostaneme, vypravíme se tam!"





Muaz Mustafa je ze syrského pohotovostního úkolového uskupení. Působil v USA, ale nyní je zpět v Sýrii a vyprávěl mi, co zjistili o masových hrobech.





Muaz Mustafa: O těchto masových hrobech jsme se dozvěděli už před lety, v roce 2021, protože jsme mluvili s těmi pracovníky, kteří tam pracoval ina těch masových hrobech, a to, co víme teď, je, že jsem teď byl schopen jet na tato místa a nevidět je jen na Google Earth na satelitních snímcích, které jsme měli předtím, ale vidět je osobně a v těchto masových hrobech jsou stovky tisíc mužů, žen, dětí, starců. Ale víme to, protože všichni ti různí svědci, kteří na těch masových hrobech pracovali, nám řekli, že každý týden, dvakrát týdně, čtyři velké kamiony s přívěsy, každý s nejméně 100 lidmi zaplňovaly tyto masové hroby. To znamená, že jen v Katifě je jich, alespoň konzervativním odhadem, 300 000, blíže 350 000 nebo více.





Moderátorka: A míst s masovými hroby je víc.





Muaz Mustafa: Ano, tento je největší. Jsou i další, které naše organizace, pohotovostní pracovní skupina, dokázala identifikovat ve spolupráci s těmito klíčovými svědky a pracovníky. Více míst, včetně jižně od Damašku. Tam je pohřbeno 75 000 lidí, kteří byli zabiti v letech 2011 až 2012. Pak menší místa masových hrobů v Lamonu, stejně jako další místo masového hrobu, které je také malé jako Lavon, se stovkami těl zraněných jižně od Damašku.





Moderátorka: Jaký je tedy váš odhad nyní? Z celkového počtu lidí, kteří jsou pohřbeni v masových hrobech.





Muaz Mustafa: Je těžké to vyslovit nahlas. Takže mluvíme o více než 500 tisících. Řekl bych stejný odhad mezi všemi masovými hroby. Konzervativní odhad je 500 000 lidských bytostí.









Muaz Mustafa: Důvodem, proč jsem to před lety našel, je to, že se sami pracovníci masových hrobů rozhodli utéct, nebo měli pocit, že už to nemohou dělat. A tak jeden z nich utekl do Německa. Byl to pracovník pohřební služby. Pracoval od roku 201 do roku 2018, jak v Neši, tak v Katifě. Pak tam byl řidič buldozeru, který pracoval od roku 2011. A pak jsme pomohli propašovat dalšího řidiče, který tam pracoval. A udělali jsme to tak, že jsme postavili počítač s Google Earth, ujistili se, že hrobníci nevidí obrazovku, která začala na jejich domovské adrese, a řekli jsme jim, ukažte nám cestu do práce. A když nám ji ukázali, sledovali jsme ji na Google Earth, a když jsme tam dorazili, použili jsme Google Earth jako otevřený zdroj, abychom se mohli vrátit v časové ose, byli jsme schopni najít tyto masové hroby za satelitních snímků. Mimochodem, tyto snímky jsme zveřejnili.

.

Moderátorka: A vy jste na ně lidi upozorňovali už tehdy.





Muaz Mustafa: Rozhodně. Ale nedostávali jsme žádnou odezvu. Doufali jsme, že bude, protože ty horby byly stále používány, lidé byli stále zabíjeni a ukládáni tam, alespoň teď to už skončilo, tam ty masové hroby jsou a nebudou se zvětšovat.





Moderátorka: A nový režim v Damašku. Můžete svobodně pracovat a máte pocit, že máte jejich podporu, abyste mohli pokračovat?





Muaz Mustafa: Podporují nás neuvěřitelně. Jsou trochu zahlceni, s celou tou zemí, mezinárodní podporou, s nimi spolupracujeme, abychom jim vlastně pomohli, aby měli své kapacity. Proto vyzýváme lidi, aby přišli. Kde je OSN? Kde jsou jejich národní orgány, které pracovaly na jiných masových hrobech? Kde je svět, který nás nechal zplynovat a zabít?





Moderátorka: Co lidé potřebují? Co je teď potřeba, aby mohly být exhumovány a aby lidé, kteří jsou tam pohřbeni, mohli být identifikováni?





Muaz Mustafa: Především je třeba, aby tyto oblasti byly zabezpečeny. Nemůžeme tam jen tak někoho nechat jít a začít kopat, hledat někoho z rodiny nebo něco podobného. Potřebujeme odborníky, kteří vědí, jak exhumovat a otevírat masové hroby, jako někdo, kdo má zkušenosti odjinud. Také potřebujeme přenosné vysokorychlostní testy DNA, aby lidé věděli, co se stalo s jejich blízkými, a mohli to uzavřít. Možná si myslíte, že vaši blízcí jsou mrtví, ale dokud neuvidíte tělo, stále máte tu 0,1% šanci na naději. Vím to, protože můj vlastní strýc a přátelé jsou pravděpodobně v těchto masových hrobech na těchto místech. Mělo by to světu připomenout aby to svět už nikdy nedopustil. Je to ostuda mezinárodního společenství. A myslím si, že by alespoň z hanby měli k těmto masovým hrobům poslat všechny, které mají.





* * *







Moderátorka: Obraťme se na Roberta McNeila, který je bývalým forenzním technikem a velvyslancem pro připomínání Srebrenice ve Velké Británii. Když jsem s ním mluvila, zeptal jsem se ho, co se musí stát, když se objeví masové hroby.





Robert McNeil: První otázkou bude zajištění ochrany hrobů. V Bosně a zejména ve Srebrenici, mnoho primárních hrobů bylo exhumováno pachateli a pohřbeno v sekundárních hrobech, a pak také musí existovat samozřejmě organizace, jako je OSN, která bude schopna zorganizovat forenzní týmy. Zejména odborníky z celého světa, aby to bylo co nejvíce mezinárodní, protože je důležité, aby všechny shromážděné důkazy byly přijatelné u jakéhokoli soudu. V Bosně v roce 1996, krátce po nálezu hrobů, to bylo obtížné, protože DNA se za takových okolností často nepoužívala, nicméně vzhledem k obrovskému počtu nalezených těl tam OSN zřídila laboratoř DNA. Zlatý standard pro rychlé porovnání vzorků DNA odebraných rodinám a z těl samotných obětí.





Moderátorka: Podílel jste se na mnoha různých případech.





Robert McNeil: Moje práce doma ve Skotsku spočívala v práci po boku patologa při pitvách, kdy jsem zjišťoval, jak lidé zemřeli, a dával dohromady poslední okamžiky jejich života, a na Balkáně se moje role často měnila z pouhého technika pracujícího po boku patologa na pomoc při exhumaci těl, zejména v Kosovu v roce 1999.





* * *



Moderátorka: Bílé přilby, další humanitární organizace, byly na dalším místě masového hrobu u Addry na severovýchodě Damašku.





Bílé přilby: Po pádu režimu je to nyní nový úkol pro nás, pro celou komunitu, nejen pro nás, a je to těžké břemeno na našich bedrech, odhaduje se počet tisíců pohřešovaných, takže to bude dlouhá cesta.





Moderátorka: Lena Sinjabová je blízkovýchodní zpravodajkou BBC. Pracuje v Damašku, dnes ráno byla v Addře a připojuje se k nám. Leno. Můžeme začít u Katify? Protože tohle vypadá jako obrovské místo. Je tam až 300 000 těl. Vím, že jste tam byla. Myslím, že před pár dny.





Reportérka: No, dnes jsem byla na dvou místech, na tom u Addry a na tom v Katifě. Byla jsem tam u jednoho z masových hrobů, kde alespoň od jednoho člověka, který se podílel na pohřbívání, víme, že tam bylo vyhozeno a pohřbeno přes 100 těl. Země nám připadala hrbolatá. Bylo to na hřbitově, kde byly další hroby známých lidí, ale ukázal nám, kam při pohřbívání přišel náboženský představitel, kterého přivedla ochranka, aby se za mrtvé pomodlil poté, než je, víte, pohřbili. Ale řekl nám, že to bylo jen jednou, že mu to bylo umožněno kolem roku 2014. A pak už mu nebylo dovoleno přijít. Bezpečnostní složky v té době nařizovaly obci, aby přišla a pohřbila mrtvé, a jiný další člověk z obce mi řekl, že je přiváželi v chladicích kontejnerech a pohřbívali je a stovky jich byly pohřbeny na různých místech v Katifě.





Moderátorka: A vy jste teď v Addře. Jaká je tam situace?





Reportérka: No, doprovázeli jsme Bílé přilby, protože dostali výzvu na další místo, další masový hrob. A byli jsme se tam podívat, když kopali a našli zbytky těl, lebky. A oni se okamžitě snažili odebrat vzorky DNA a oddělit kosti a ostatky v různých pytlích na těla a snažili se to zdokumentovat. A na tom malém místě našli víc než deset různých těl a ten úkol je tak obrovský, že mi říkali, že pořád dostávají ty telefonáty. Lidé stále nacházejí masové hroby nebo vlastně mnoho lidí, kteří tu byli za války byli svědky toho, kde jsou ty masové hroby. A mluvila jsem s další organizací. Řekli mi, že v okolí východního předměstí Damašku je jich spousta, a když jsme tam byli, měli jste pocit, že se budete bát tam chodit, protože byste mohli jít po zbytcích těl a Human Rights Watch také navštívila jiné masové hroby ve městě Daraa. A také zdokumentovali, že existuje několik skupin, které vyrážejí ven a snaží se to zdokumentovat. co jsme také viděli, je, že nová vláda zaměstnala místní obyvatele se zbraněmi, aby v podstatě chránili tyto masové hroby, než budou moci přijet profesionálové a provádět vykopávky. A provést forenzní sběr, aby zjistili, kdo jsou ti lidé. Ale zdá se, že s postupem času budeme nacházet stále více a více těchto masových hrobů nejen v Damašku, ale i v celé Sýrii.





Zdroj v angličtině ZDE





0

667

To, že se vám to podařilo vysledovat v předchozích letech, je proto, že lidé pašovali důkazy ze země?