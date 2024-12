Kdo byl a co dělal ruský chemický generál Igor Kirillov

18. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Moderátorka, BBC Radio 4, World at One, úterý 17. přosince 2024, 13 hodin: Ruský generál Igor Kirillov dnes ráno odcházel se svým asistentem ze svého bytu na jihovýchodě Moskvy, když těsně před jeho dveřmi vybuchla bomba nastražená ve skútru a oba zabila. Generál měl na starosti ruské jaderné biologické, chemické obranné síly a teprve včera. Ukrajina ho obvinila z použití zakázaných chemických zbraní na Ukrajině. Dnes se přiznali k jeho zabití. Rusko to označilo za teroristický čin.

Generál Kirillov často mluvil za ruskou vládu, byl známý tím, že vznášel obvinění z použití chemických zbraní na Ukrajině, v srpnu tohoto roku se ho ruská média zeptala, zda by Ukrajina mohla reálně vytvořit špinavou bombu:

"No, nebudeme odhalovat žádné tajemství. Ve skutečnosti to není tak složité. Myslím, že jednu takovou mají. Došlo k použití jedovatých látek, které mohly syntetizovat pouze Spojené státy. Protože jiná průmyslová odvětví jsou k tomu určena a nikdy je nevyráběla. Všechny naše obavy byly předány Organizaci pro zákaz chemických zbraní v souladu se stanoveným postupem. Zatím nedošlo k žádné reakci.L

"No, nebudeme odhalovat žádné tajemství. Ve skutečnosti to není tak složité. Myslím, že jednu takovou mají. Došlo k použití jedovatých látek, které mohly syntetizovat pouze Spojené státy. Protože jiná průmyslová odvětví jsou k tomu určena a nikdy je nevyráběla. Všechny naše obavy byly předány Organizaci pro zákaz chemických zbraní v souladu se stanoveným postupem. Zatím nedošlo k žádné reakci.L

Nyní se k nám připojil bývalý velitel chemických, biologických, radiologických a jaderných sil Spojeného království a NATO, plukovník Hamish de Bretton-Gordon.







Znal jste generála KirillovaM









Hamish de Bretton-Gordon: Ano, rozhodně. Byl ve funkci od roku 2017, a přestože jsem velel stejnému druhu jednotky pro NATO a Spojené království, moje role byla do značné míry defenzivní, zatímco jeho role byla do značné míry ofenzivní. Byl zapojen do otravy v Salisbury. Jeho organizace poskytla nervově paralytickou látku novičok a vycvičila jednotky GRU, které se pokusily zavraždit Sergeje Skripala v Salisbury, odkud k vám mluvím.





Viděl jsem také jeho práci v Sýrii. Pracoval spolu s generálem Sirovikinem, který vytvořil to, čemu jsme říkali Příručka, kterou pak Rusko následně použilo na Ukrajině při útoku na civilní infrastrukturu, ale také chemickými zbraněmi. A Kirillov zajistil, jak účinné byly chemické zbraně v Sýrii, vlastně se domnívám, že udržely Asada v jeho roli až do minulého týdne, 13 let poté, co on použil chemické zbraně, a pak na Ukrajině jsme viděli rozsáhlé použití chemických zbraní v posledních 18 měsících, a jak říkáte, ukrajinská vláda obvinila Kirillova z 5000 případů použití chemických zbraní, převážně chemické látky zvané chloropikrin, což byla první chemická zbraň použitá v první světové válce. Ale byla neuvěřitelně účinná a já jsem se na to podíval blíže a myslím si, že to číslo 5000 případů je docela přesné a mnoho ruských zisků, zejména v Donbasu v posledních 12 měsících, bylo způsobeno tím, že byly použity chemické zbraně. A myslím si, že Ukrajinci, včetně mě, jsou roztrpčeni tím, že je mohli použít prakticky bez překážek.





Moderátorka: Naznačujete, že byl zapojen do otravy novičokem v Salisbury a v odeslání chemických zbraní do Sýrie. Je člověk schopen sledovat chemické zbraně tak, abyste mohli mít záznam a účinně to provázat s konkrétním člověkem?







Hamish de Bretton-Gordon: Ano, rozhodně. Přisuzování chemických zbraní je něco, co se dělá přesně z těchto důvodů a na takových místech. Dělají to naši vlastní experti. Takže novičok, který byl použit při události v Salisbury, byl vystopován na místě zvaném Šikani v Rusku, asi 200 kilometrů východně od Moskvy, což je místo, kde Rusko provádělo veškerou svou chemickou a biologickou a radiologickou činnost. Poté to přemístili, ale ano, rozhodně. Chemikálie vytvářejí stopu, podobně jako DNA. Takže to určitě sledujeme.







Zdroj v angličtině ZDE

0