Ruský generál sankcionovaný kvůli použití chemických zbraní na Ukrajině zahynul při výbuchu v Moskvě

17. 12. 2024

Generálporučík Igor Kirillov zahynul spolu se svým asistentem po výbuchu zařízení uvnitř skútru, tvrdí ruský vyšetřovací výbor



Šéf divize chemických zbraní ruské armády zemřel v úterý, když před obytným domem v Moskvě vybuchlo výbušné zařízení připevněné ke skútru, uvedly úřady.



Igor Kirillov, šéf vojenské jednotky pro chemické, biologické a radiologické zbraně, zahynul spolu se svým zástupcem, ve výbuchu, když oba muži v úterý časně ráno opouštěli budovu v obytné čtvrti na jihovýchodě Moskvy.



Kirillov, na něhož Británie v říjnu uvalila sankce kvůli údajnému použití chemických zbraní na Ukrajině, je nejvyšším ruským vojenským představitelem, který byl při takovém výbuchu v Moskvě zabit od zahájení ofenzívy Kremlu na Ukrajině před téměř třemi lety.





„Bezprecedentní zločin spáchaný v Moskvě,“ uvedl na svých internetových stránkách deník Kommersant.



Ruský vyšetřovací výbor uvedl, že Kirillov byl zabit poté, co „17. prosince ráno na Rjazaňském prospektu v Moskvě došlo k aktivaci výbušného zařízení umístěného ve skútru zaparkovaném poblíž vchodu do obytného domu“.



Podle reportéra agentury France-Presse, který byl na místě, výbuch rozbil několik oken budovy a vážně poškodil vstupní dveře.



Kirillov, který byl ve své funkci od roku 2017, dohlížel na ruskou vojenskou jednotku radiologické, chemické a biologické obrany. Ruské jednotky radioaktivní, chemické a biologické obrany, známé jako RKhBZ, jsou speciální jednotky, které operují v podmínkách zamoření.



V pondělí ukrajinská prokuratura obvinila generála z použití zakázaných chemických zbraní na Ukrajině, uvedl deník Kyiv Post.



Britská vláda v říjnu uvalila na Kirillova a jeho jednotku sankce „za pomoc při nasazení těchto barbarských zbraní“, přičemž Moskva tato obvinění odmítla. Británie a USA obvinily Rusko z použití toxické látky chloropikrin proti ukrajinským jednotkám v rozporu s Úmluvou o zákazu chemických zbraní (CWC).



Chlorpikrin je olejovitá kapalina s ostrým zápachem, známá jako dusivá látka, která se hojně používala za první světové války jako forma slzného plynu. Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) jeho používání výslovně zakazuje. Rusko uvedlo, že již nevlastní vojenský chemický arzenál, ale země čelí tlaku na větší transparentnost v souvislosti s údajným používáním toxických zbraní.



V červnu Ukrajina obvinila Rusko, že zvyšuje počet frontových útoků s použitím zakázaných nebezpečných chemických látek a že v předchozím měsíci zaznamenala více než 700 případů jejich použití.



Úterní výbuch přišel den poté, co ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že jeho jednotky mají na celé frontě na Ukrajině navrch.





V posledních měsících ruská armáda postupovala přes východní Ukrajinu nejrychlejším tempem od prvních týdnů ofenzívy, kterou Moskva zahájila v únoru 2022. Moskva i Kyjev se snaží zlepšit své postavení na bojišti předtím, než se v lednu ujme moci nově zvolený americký prezident Donald Trump. Trump slíbil, že konflikt ukončí.







Zdroj v angličtině ZDE

