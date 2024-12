Izraelská tajná služba varuje izraelské vojáky, aby nezveřejňovali na sociálních sítích své válečné zločiny

13. 12. 2024

Mossad:



Vojákům izraelské armády:



Nezveřejňuje záběry sama sebe na bojištích v Gaze ani jinde. Vůbec nic nezveřejňujte na sociálních sítích.



Existuje skupina, jejíž prací je identifikovat vojáky z IDF (izraelské armády) a poslat tyto informace do zemí, které možná v budoucnu navštívíte.



A můžete být zatčeni. Vaše dovolená se promění v noční můru.



Je příliš pozdě, důkazy byly už zdokumentovány. Váleční zločinci, kteří svědčili v podstatě sami proti sobě, spravedlnosti neuniknou. Skutečnou noční můrou však není to, že mají zkaženou dovolenou - tou je genocida, kterou tito zločinci spáchali.

