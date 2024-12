Izrael vojenskými akcemi v Sýrii „překročil přijatelné hranice", říká vůdce syrské revoluce

15. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Faktický vůdce Sýrie konstatuje, že Izrael svými vojenskými akcemi uvnitř země „překročil hranice přijatelnosti“.



Izraelské jednotky se přesunuly do demilitarizované zóny uvnitř Sýrie poté, co ji minulý týden ovládla skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), a tvrdí, že tak učinily, aby zajistily bezpečnost hranic pro Izraelce žijící v oblasti okupovaných Golanských výšin.



Vůdce HTS Ahmad al Sharaa - známý pod pseudonymem Abu Mohammed al Jolani - však pro internetové stránky syrské televize uvedl:



Izraelci zjevně překročili hranice angažovanosti v Sýrii, což představuje hrozbu neoprávněné eskalace v regionu.



Stav Sýrie, která je po letech konfliktů a válek vyčerpaná, nedovoluje nové konfrontace.



Prioritou je v této fázi obnova a stabilita, nikoliv zatahování do sporů, které by mohly vést k další destrukci.



Dodal, že diplomatická řešení jsou jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost a stabilitu, a že „nevypočítaná vojenská dobrodružství“ nejsou žádoucí.

Izraelské jednotky se přesunuly do demilitarizované zóny uvnitř Sýrie poté, co ji minulý týden ovládla skupina Haját Tahrír aš-Šám (HTS), a tvrdí, že tak učinily, aby zajistily bezpečnost hranic pro Izraelce žijící v oblasti okupovaných Golanských výšin.Vůdce HTS Ahmad al Sharaa - známý pod pseudonymem Abu Mohammed al Jolani - však pro internetové stránky syrské televize uvedl:Izraelci zjevně překročili hranice angažovanosti v Sýrii, což představuje hrozbu neoprávněné eskalace v regionu.Stav Sýrie, která je po letech konfliktů a válek vyčerpaná, nedovoluje nové konfrontace.Prioritou je v této fázi obnova a stabilita, nikoliv zatahování do sporů, které by mohly vést k další destrukci.Dodal, že diplomatická řešení jsou jediným způsobem, jak zajistit bezpečnost a stabilitu, a že „nevypočítaná vojenská dobrodružství“ nejsou žádoucí.



Jordánsko hostí diplomaty z USA, EU, Turecka a arabských zemí, aby jednali o vývoji situace v Sýrii, 24 hodin poté, co velká část obyvatel země oslavovala svržení prezidenta Bašára Asada.



Při izraelském útoku na školu ukrývající vysídlené Palestince v Gaze zahynulo nejméně sedm lidí a 12 dalších bylo zraněno, uvedla v sobotu civilní záchranná služba ve městě Gaza.



Zvláštní vyslanec OSN v sobotu vyzval zahraniční mocnosti, aby se snažily zabránit zhroucení životně důležitých syrských institucí.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od 7. října bylo při izraelské ofenzívě v Gaze zabito již 44 930 Palestinců a 106 624 jich bylo zraněno.



Turecko je připraveno nabídnout Sýrii vojenský výcvik, pokud o to nová administrativa požádá, říká ministr



Nová vláda v Sýrii by měla dostat šanci vládnout po svých konstruktivních vzkazech a Turecko je připraveno poskytnout vojenský výcvik, pokud o takovou pomoc požádá, uvedl turecký ministr obrany Yasar Guler.



Turecko, člen NATO, podpořilo syrské povstalce, kteří minulý víkend svrhli prezidenta Bašára Asada a ukončili tak 13 let trvající občanskou válku, uvedla agentura Reuters. Turecko v sobotu znovu otevřelo své velvyslanectví v Damašku, dva dny poté, co syrské hlavní město navštívil šéf jeho zpravodajské služby.



„Ve svém prvním prohlášení nová administrativa, která svrhla Asada, oznámila, že bude respektovat všechny vládní instituce, OSN a další mezinárodní organizace,“ řekl Guler novinářům v Ankaře v komentáři, který byl v neděli autorizován ke zveřejnění.



„Myslíme si, že je třeba zjistit, co nová administrativa udělá, a dát jí šanci.“



Na otázku, zda Turecko zvažuje vojenskou spolupráci s novou syrskou vládou, Guler odpověděl, že Ankara již uzavřela dohody o vojenské spolupráci a výcviku s mnoha zeměmi.



„[Turecko] je připraveno poskytnout potřebnou podporu, pokud o ni nová administrativa požádá,“ dodal.





Turecko oznámilo, že znovu otevřelo své velvyslanectví v Damašku, téměř týden poté, co islamisty vedení povstalci svrhli režim Bašára Asada, a 12 let poté, co byla turecká diplomatická mise uzavřena na počátku syrské občanské války.



Turecko je významným aktérem syrského konfliktu, má značný vliv na severozápadě země, financuje tamní ozbrojené skupiny a udržuje pracovní vztahy s HTS, která stála v čele ofenzívy, jež svrhla Asada.



Ve společném prohlášení po zasedání v Jordánsku diplomaté USA, Turecka, EU a arabských zemí „potvrdili plnou podporu syrskému lidu v tomto kritickém okamžiku jeho historie, aby vybudoval nadějnější, bezpečnější a mírovou budoucnost“.



Vyzvali k přechodu vedenému Sýrií, který by „vedl k vytvoření inkluzivní, nesektářské a reprezentativní vlády vytvořené v transparentním procesu“ a respektující lidská práva.



„Sýrie má konečně šanci ukončit desetiletí izolace,“ uvedla skupina.











Blinken a další diplomaté jednali o Sýrii v sobotu v jordánské Akabě. „Byli jsme v kontaktu s HTS a s dalšími stranami,“ uvedl Blinken, aniž by upřesnil, jakým způsobem kontakt probíhal.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

215

Antony Blinken uvedl, že USA navázaly „přímý kontakt“ s vítěznými syrskými povstalci Haját Tahrír aš-Šám, když západní a arabské státy spolu s Tureckem společně vyjádřily podporu jednotné, mírové Sýrii.Komentář amerického ministra zahraničí zazněl navzdory tomu, že Washington v roce 2018 označil povstalce z HTS za teroristy.