Izrael oznámil, že uzavře své velvyslanectví v Irsku. Zdůvodnil to rozhodnutím Dublinu připojit se k petici u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, která Izrael obviňuje z genocidy

15. 12. 2024

čas čtení 9 minut



Rozhodnutí oznámil izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar, který uvedl, že důvodem je „extrémní protiizraelská politika“ irské vlády, která se rozhodla připojit k petici Mezinárodního soudního dvora.



🔴 UPDATE #Israel #Palestine



Israel will close its embassy in Dublin due to "anti-Israel policies of the Irish government", Foreign Minister Gideon Saar said.



Last week, Ireland announced its support for South Africa's case against Israel in the ICJ ⤵️https://t.co/sP29ph7b7E — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 15, 2024

Izrael už usmrtil 190 novinářů za naprostého nezájmu západního světa. Je to už rok, co se Izrael zaměřil na reportéra Al-Džazíry Samera Abu Daqqa, a nikdo nebyl za jeho smrt pohnán k odpovědnosti.

Od té doby Izrael zabil nejméně 190 palestinských novinářů, ale západní novináři jim solidaritu neprojevili.

It’s been a year since Israel targeted Al Jazeera’s Samer Abu Daqqa and no one has been held accountable for his death.



Israel has killed at least 190 Palestinian journalists since then, but there has been little solidarity from Western journalists. pic.twitter.com/qGdTxrXCSW — AJ+ (@ajplus) December 15, 2024







Izrael však podobná opatření neuplatnil vůči dalším zemím, včetně Egypta, Španělska a Mexika, které se k petici rovněž připojily.



„Je třeba poznamenat, že v minulosti byl izraelský velvyslanec v Dublinu odvolán po jednostranném rozhodnutí Irska uznat „palestinský stát“, uvedl Sa'ar a dodal, že tento krok „byl vyvolán oznámením Irska o jeho podpoře právní žaloby Jihoafrické republiky proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), která obvinila Izrael z ‚genocidy‘.“



Sa'ar dodal: „Kroky a antisemitská rétorika, které Irsko proti Izraeli používá, mají kořeny v nelegitimizaci a démonizaci židovského státu spolu s dvojími standardy. Irsko ve vztazích s Izraelem překročilo všechny červené čáry.



„Izrael bude investovat své zdroje do rozvoje bilaterálních vztahů se zeměmi po celém světě podle priorit, které zohledňují také postoje a jednání těchto států vůči Izraeli.“



Irský premiér Simon Harris prohlásil, že toto rozhodnutí je hluboce politováníhodné: „Naprosto odmítám tvrzení, že Irsko je protiizraelské.“



Irský premiér „naprosto odmítá“ tvrzení Izraele, že jeho vláda je „protiizraelská“.



„Je to hluboce politováníhodné rozhodnutí Netanjahuovy vlády. Naprosto odmítám tvrzení, že Irsko je protiizraelské. Irsko je pro mír, pro lidská práva a pro mezinárodní právo,“ uvedl irský premiér Simon Harris ve svém příspěvku na Twitteru.



„Irsko si přeje řešení v podobě dvou států a to, aby Izrael a Palestina žily v míru a bezpečí. Irsko se bude vždy zasazovat o lidská práva a mezinárodní právo. Nic ho od toho neodvrátí.“

This boy who lost his two legs is using a roller skate to move between tents. pic.twitter.com/xuJd8pOcEX — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) December 14, 2024



Netanjahu schválil plán na rozšíření osad na Izraelem okupovaných Golanech



Izraelská vláda v neděli schválila plán na rozšíření izraelských osad na Golanských výšinách, které okupuje, a uvedla, že tak jednala „s ohledem na válku a novou frontu v Sýrii“, a z touhy zdvojnásobit počet izraelských obyvatel na Golanech.



„Posílení Golan je posílením státu Izrael a v této době je obzvláště důležité. Budeme se ho nadále držet, způsobíme jeho rozkvět a usadíme se na něm,“ uvedl Benjamin Netanjahu v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters.

Izrael však podobná opatření neuplatnil vůči dalším zemím, včetně, které se k petici rovněž připojily.„Je třeba poznamenat, že v minulosti byl izraelský velvyslanec v Dublinu odvolán po jednostranném rozhodnutí Irska uznat „palestinský stát“, uvedl Sa'ar a dodal, že tento krok „byl vyvolán oznámením Irska o jeho podpoře právní žaloby Jihoafrické republiky proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora (ICJ), která obvinila Izrael z ‚genocidy‘.“Sa'ar dodal: „Kroky a antisemitská rétorika, které Irsko proti Izraeli používá, mají kořeny v nelegitimizaci a démonizaci židovského státu spolu s dvojími standardy. Irsko ve vztazích s Izraelem překročilo všechny červené čáry.„Izrael bude investovat své zdroje do rozvoje bilaterálních vztahů se zeměmi po celém světě podle priorit, které zohledňují také postoje a jednání těchto států vůči Izraeli.“Irský premiér Simon Harris prohlásil, že toto rozhodnutí je hluboce politováníhodné: „Naprosto odmítám tvrzení, že Irsko je protiizraelské.“„Je to hluboce politováníhodné rozhodnutí Netanjahuovy vlády. Naprosto odmítám tvrzení, že Irsko je protiizraelské. Irsko je pro mír, pro lidská práva a pro mezinárodní právo,“ uvedl irský premiér Simon Harris ve svém příspěvku na Twitteru.Izraelská vláda v neděli schválila plán na rozšíření izraelských osad na Golanských výšinách, které okupuje, a uvedla, že tak jednala „s ohledem na válku a novou frontu v Sýrii“, a z touhy zdvojnásobit počet izraelských obyvatel na Golanech.„Posílení Golan je posílením státu Izrael a v této době je obzvláště důležité. Budeme se ho nadále držet, způsobíme jeho rozkvět a usadíme se na něm,“ uvedl Benjamin Netanjahu v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters.

Další Izraelem zavraažděný novinář. Mohamed Baalusha byl reportérem, který téměř před rokem objevil malá tělíčka novorozenců, které Izrael záměrně nechal umírat samotné a studené v inkubátorech na jednotce intenzivní péče v Gaze. Nyní byl zabit. Tento svět Palestince stále zklamává



Mohamed Baalusha was the reporter who discovered the tiny corpses of the newborn babies who Israel deliberately left to die alone and cold in their incubators inside a Gaza NICU almost a year ago. Now he’s been killed. This world keeps failing Palestinians. https://t.co/3hEwt6YgvP — Nora Barrows-Friedman (@norabf) December 15, 2024







Baerbocková vyzvala mezinárodní bezpečnostní orgány a zpravodajské služby k úzké spolupráci.







Zdroj v angličtině ZDE

-1

298

informovala agentura Associated Press.Na syrskou vládu jsou již několik let uvaleny přísné sankce ze strany Spojených států, Evropské unie a dalších zemí v důsledku Asadovy brutální reakce na události, které začaly v roce 2011 jako pokojné protivládní protesty a později se zvrhly v občanskou válku.Vyslanec OSN Geir Pedersen v neděli během návštěvy Damašku novinářům řekl, že „doufejme, že se dočkáme rychlého ukončení sankcí, abychom mohli vidět skutečně sjednocení kolem budování Sýrie“.Části největších syrských měst zůstávají poškozeny nebo zničeny dlouholetými boji. Rekonstrukce byla do značné míry zbrzděna sankcemi, jejichž cílem bylo zabránit obnově poškozené infrastruktury a majetku ve vládou ovládaných oblastech v, říká izraelský ministr obranyHrozby Izraeli ze Sýrie přetrvávají navzdory umírněnému tónu povstaleckých vůdců, kteří před týdnem svrhli prezidenta Bašára Asada, uvedl v neděli izraelský ministr obrany Israel Katz na pozadí vojenských kroků své země, které mají těmto hrozbám čelit.„Bezprostřední rizika pro zemi nezmizela a nejnovější vývoj v Sýrii zvyšuje sílu hrozby - navzdory umírněnému obrazu, který vůdci povstalců tvrdí, že prezentují,“ řekl Katz podle prohlášení úředníkům zkoumajícím obranný rozpočet země.Faktický vůdce Sýrie Ahmad aš-Šaría v sobotu prohlásil, že Izrael používá falešné záminky, aby ospravedlnil své útoky na Sýrii, ale že Sýrie nemá zájem zapojovat se do nových konfliktů, protože země se soustředí na obnovu, uvedla agentura Reuters.prohlásil každý zvlášť minulý týden po náhlém a vítaném pádu Bašára Asada.Dokonce i Izrael, bezohledně a intenzivně bombardující Sýrii v rámci dosud největší vojenské operace židovského státu, popřel, že by se vměšoval do vnitřních záležitostí země. Takový cynismus bere dech. Domnělí přátelé a sousedé se jako draví vlci přetahují o mrtvolu svrženého režimu. Bez kontroly by mohli Sýrii znovu rozervat na kusy.Nejnovější nálety následovaly po prohlášení izraelského ministra obrany Israela Katze, že izraelské jednotky, které minulý týden obsadily nárazníkové pásmo Golanských výšin se Sýrií, zůstanou přes zimu na hoře Hermon na pozicích, které obsadily minulý týden.Katzův úřad v prohlášení uvedl, že „vzhledem k tomu, co se děje v Sýrii, má pro naši bezpečnost obrovský význam, abychom horu Hermon udrželi“.Abu Mohammed al-Jolani, což je pseudonym, který používá Ahmed al-Sharaa, řekl syrským státním médiím: „Pro jakoukoli zahraniční intervenci v Sýrii nyní po odchodu Íránců neexistuje žádná omluva. Nejsme v procesu zapojení se do konfliktu s Izraelem.“Německo bylo v posledních deseti letech hlavní cílovou zemí syrských uprchlíků a žije zde několik set tisíc syrských státních příslušníků. V rozsudcích z roku 2021 již byli v Německu odsouzeni bývalí příslušníci syrské tajné policie za to, že dohlíželi na zneužívání zadržených osob nebo je usnadňovali.„Všem mučitelům (zaměstnancům bývalého prezidenta Bašára) Asada, kteří by nyní mohli uvažovat o útěku do Německa, mohu jen jasně říci: všechny přisluhovače režimu poženeme k odpovědnosti za jejich strašné zločiny s plnou silou zákona,“ uvedla ministryně zahraničí Annalena Baerbocková v nedělním vydání listu Bild am Sonntag.