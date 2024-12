Asadův pád ukazuje, že Rusko, Írán a Hamás vsadily na špatnou kartu

13. 12. 2024

Na pádu syrského diktátora Bašára al-Asada se podílelo mnoho aktérů: Haját Tahrír aš-Šám, islamistická skupina, která vedla ofenzívu; Turecko, které vychovávalo a podporovalo Haját Tahrír aš-Šám; nesčetné syrské skupiny a lidé, kteří dali nenáviděnému tyranovi poslední impuls, píše Hal Brands.

Nicméně pád Asada byl také dílem mrtvého muže, Jahji Sinvára.

Když Sinvár v říjnu loňského roku nařídil útok Hamásu na Izrael, měl v úmyslu provést revoluci na Blízkém východě. Dnes se tento region přetváří, ale ne tak, jak Sinvár zamýšlel: Překvapivě úspěšná izraelská ofenzíva zanechala Hamás a zbytek íránské "Osy odporu" v troskách a nyní si vyžádala Asada jako svou poslední oběť.

Bojovníci Hamásu, kteří vtrhli do Izraele 7. října loňského roku, usilovali o víc než jen o orgie znásilňování, únosů a vražd. Usilovali také o rozbití bezpečnosti Izraele a zahájení války na více frontách, která by zničila židovský stát.

Nějakou dobu se zdálo, že to funguje. Izrael byl vtažen do zdrcující, globálně nepopulární války v Gaze. Jeho severní území bylo vylidněno kvůli útokům libanonského Hizballáhu. Húsiové z Jemenu přivedli k bankrotu izraelský přístav Ejlat prostřednictvím útoků na lodní dopravu v Rudém moři. Írán odpálil rakety a bezpilotní letouny na izraelská města.

To vše bylo mnohými Izraelci vnímáno jako existenční výzva, ale odhalením izraelských slabin Sinvár nakonec uvolnil izraelské silné stránky.

O čtrnáct měsíců později byl Hamás zničen a jeho vůdci zabiti, včetně Sinvára. Hizballáh byl těžce zkrvaven – a donucen přijmout příměří – explodujícími pagery, leteckými údery a izraelskou invazí do jižního Libanonu. Íránské rakety nezpůsobily Izraeli velké škody, ale izraelská reakce rozcupovala íránskou protivzdušnou obranu a hluboce ztrapnila režim.

Nyní Sýrie, klíčový kámen íránské regionální strategie, padla jako nepřímý důsledek izraelských úderů.

Po léta držela Asada podpora Íránu, Hizballáhu a Ruska.

Rusko však bylo vyčerpáno a rozptýleno válkou na Ukrajině, zatímco Írán a Hizballáh dostaly od Izraele výprask. To otevřelo dveře pro Haját Tahrír aš-Šám k zahájení rozhodujícího útoku proti režimu, který se stal další nezamýšlenou obětí Sinvárova genocidního snu.

Výsledkem je skutečná revoluce v geopolitice Středního východu. Sýrie byla pro Írán prostředníkem pro Hizballáh a jeho nejstarším spojencem na Středním východě. Asadův pád připravil Teherán o strategickou hloubku a dosah. To vážně komplikuje úkol znovu vybudovat proxy síť, která byla těžce poničena.

Jeho odchod je také ponížením pro Rusko, které intervenci, která v roce 2015 zachránila Asada, prohlásilo za velké vítězství nad Západem. Tím, že ohrožuje ruské základny na syrském pobřeží Středozemního moře, ohrožuje schopnost Moskvy promítat moc i do Afriky.

To je důvod, proč je Izrael pro USA tak životně důležitým spojencem: Protože jeho vítězství jsou kritickou porážkou pro nepřátele Washingtonu. A tato revoluce na Středním východě možná ještě neskončila.

Izrael a USA mají v nadcházejících měsících šanci Írán dále sevřít. Teherán přišel o své nejlepší protiletadlové systémy a strategickou pojistku, kterou měli Hizballáh a další proxies poskytnout. Nyní čelí nastupujícímu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který pravděpodobně vystupňuje ekonomický nátlak – prostřednictvím sankcí, které mají přimět Írán zrušit svůj jaderný program, nebo možná způsobit zhroucení režimu. Teherán by dokonce mohl čelit útoku na svá jaderná zařízení, pokud se izraelští lídři rozhodnou, že je čas využít výhodu.

To neznamená, že Blízký východ vstupuje do světlé nové éry míru. Kolaps Asadova režimu by mohl způsobit oživení Islámského státu, vznik džihádistického režimu v Damašku nebo pád do chaosu, který by zasáhl celý region.

Osud zbývajících chemických zbraní je nejistý, což je důvod, proč je izraelské letectvo loví právě teď. Americko-turecké vztahy by se mohly stát velmi napjatými, pokud Turci využijí příležitosti k útokům na syrské kurdské skupiny, které jsou volně spojeny s Washingtonem. A přestože je Írán v žalostné pozici, stále má karty do hry.

Húsiové by mohli zintenzivnit svůj útok na svobodu moří, pokud by z Moskvy dostali protilodní střely s plochou dráhou letu. Írán by mohl upevnit svou kontrolu nad Irákem prostřednictvím šíitských milicí, které mu tam dávají vliv. Nebo se možná Írán, který se cítí zahnán do kouta, vrhne za jadernými zbraněmi a postaví novou americkou administrativu před volbu mezi podvolením se a zahájením velké války na Středním východě, které se Trump slíbil vyhnout.

Prozatím je regionální poměr sil příznivější pro USA, Izrael a jejich spojence, než kdykoli za celou generaci. Na Sinvára se bude pravděpodobně vzpomínat jako na autora vražedného překvapivého útoku, který se brzy vrátil jako bumerang epicky kontraproduktivním způsobem.

To není dědictví, o které Sinvár usiloval 7. října loňského roku, ale je to dědictví, které si bohatě zaslouží.

