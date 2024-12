ABC News a George Stephanopoulos zaplatí 15 milionů dolarů odškodného v kauze Trump

15. 12. 2024

čas čtení 2 minuty





Televize a moderátor se dohodli na vyrovnání v žalobě za pomluvu, kterou Trump podal na televizi na začátku tohoto roku





Televize ABC News a moderátor George Stephanopoulos v sobotu souhlasili s vyplacením 15 milionů dolarů nadaci a muzeu, které má založit Donald Trump v rámci urovnání žaloby pro pomluvu, kterou Trump na televizi podal na začátku tohoto roku.



Kromě 15 milionů dolarů ABC News a Stephanopoulos souhlasili s vydáním prohlášení o lítosti kolem březnového rozhovoru, který Stephanopoulos poskytl republikánské zastupitelce Jižní Karolíny - a Trumpově spojenkyni - Nancy Maceové a v němž opakovaně tvrdil, že Trump byl shledán „odpovědným za znásilnění“. Televize ABC News a moderátor George Stephanopoulos v sobotu souhlasili s vyplacením 15 milionů dolarů nadaci a muzeu, které má založit Donald Trump v rámci urovnání žaloby pro pomluvu, kterou Trump na televizi podal na začátku tohoto roku.Kromě 15 milionů dolarů ABC News a Stephanopoulos souhlasili s vydáním prohlášení o lítosti kolem březnového rozhovoru, který Stephanopoulos poskytl republikánské zastupitelce Jižní Karolíny - a Trumpově spojenkyni - Nancy Maceové a v němž opakovaně tvrdil, že Trump byl shledán „odpovědným za znásilnění“.





Během rozhovoru Stephanopoulos mnohokrát uvedl, že porota shledala Trumpa „odpovědným za znásilnění“ v soudním sporu, který podala publicistka E Jean Carrollová. Carrollová obvinila Trumpa, že ji v 90. letech sexuálně napadl a znásilnil v newyorském obchodním domě Bergdorf Goodman.



V loňském roce porota rozhodla, že Trump Carrollovou podle newyorského práva „sexuálně zneužil“, ale neznásilnil ji. Trumpovi bylo následně nařízeno zaplatit Carrollové 5 milionů dolarů poté, co byl shledán odpovědným na základě žaloby pro pomluvu. Rovněž mu bylo nařízeno zaplatit Carroll 83,3 mil.



Po Stephanopoulosových výrocích v rozhovoru s Maceovou podal Trump na americkou televizi a Stephanopoulose, jednoho z hlavních moderátorů ABC News, žalobu za pomluvu.



Stephanopoulos zůstal vzdorovitý a v květnu řekl moderátorovi talkshow Stephenu Colbertovi, že se nenechá „zastrašit výhrůžkami, aby nedělal svou práci“.



Podle sobotního urovnání ABC News „převede částku ve výši patnácti milionů amerických dolarů ..., která bude věnována prezidentské nadaci a muzeu, jež budou založeny [Donaldem Trumpem] nebo pro něj ...“.



V urovnání se rovněž uvádí, že ABC News a Stephanopoulos „veřejně zveřejní následující prohlášení tak, že ho přidají jako redakční poznámku na konec článku na internetu z 10. března 2024 [týkajícího se Stephanopoulosova rozhovoru]: ‚ABC News a George Stephanopoulos litují výroků týkajících se prezidenta Donalda J. Trumpa, které pronesl během rozhovoru George Stephanopoulose s představitelkou Nancy Maceovou v pořadu ABC This Week dne 10. března 2024‘“.



Televize a Stephanopoulos rovněž zaplatí 1 milion dolarů za Trumpovy právní služby, uvádí se v dohodě.



Výměnou za to Trump zruší žalobu.



Zdroj v angličtině ZDE

1