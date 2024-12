Pozvánka na křest knihy o Palestině - Acid coffee - 17.12.

12. 12. 2024

Nakladatelství Utopia Libri vás srdečně zve na křest druhé knihy o Palestině

Vážení,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na křest knihy „Na této zemi je pro co žít“, sborníku textů o Palestině, který se uskuteční 17. 12. od 18:00 v Acid Coffee (Dukelských Hrdinů 25, Praha 7). Pozvánku naleznete v příloze tohoto emailu.

Anotace:

Je to víc než rok, co začala izraelská válka proti Gaze. Masakry Palestinců a Palestinek neberou konce, naopak se stupňují. Izrael zintenzivňuje bombardování a pozemní invazi do Libanonu. Ve vzduchu visí hrozba intenzivního konfliktu v celém regionu. Těmto temným vyhlídkám se sborník Na této zemi je pro co žít pokouší vzdorovat. Přináší podněty k osvobození Palestiny a inspiraci k aktivitě čtenářů a čtenářek.