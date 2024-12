Izrael zničil syrské námořnictvo kvůli obavám z podmořských tunelů

12. 12. 2024

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je jako vždy až děsivě blízko faktům)

Není jasné, zda vyhodili do vzduchu všechny školy a nemocnice

Izrael tvrdí, že zničil všechna plavidla syrského námořnictva kvůli znepokojivým zprávám o tunelech pod vodou. Bombardoval také cíle v Damašku, Homsu, Tartúsu, Latákíji a Palmýře, ale není jasné, zda vyhodil do vzduchu školy a nemocnice. Vzrušující je, že izraelská armáda vztyčila svou vlajku nad městem al-Chadr, což vůbec nevypadá jako osadnický kolonialismus. Izrael tvrdí, že zničil všechna plavidla syrského námořnictva kvůli znepokojivým zprávám o tunelech pod vodou. Bombardoval také cíle v Damašku, Homsu, Tartúsu, Latákíji a Palmýře, ale není jasné, zda vyhodil do vzduchu školy a nemocnice. Vzrušující je, že izraelská armáda vztyčila svou vlajku nad městem al-Chadr, což vůbec nevypadá jako osadnický kolonialismus.

Izrael se rozhodl napadnout Sýrii v okamžiku, kdy padl Asadův režim, protože nikdy nevynechá příležitost zaútočit na souseda. Je to něco jako vidět někoho, kdo se vám nelíbí, omdlít na ulici a v sebeobraně ho několikrát kopnout do hlavy.

Izrael vysvětlil, že zničil 80 % vojenského potenciálu Sýrie, aby zabránil tomu, že se stane „budoucí vojenskou hrozbou“, což je označení, které by mohl použít na jakoukoli zemi na světě. Většina zemí samozřejmě není tak bezbranná jako Sýrie, ale Izrael má atomové zbraně, takže to považujte za varování...





Preventivní útok na zemi nemá oporu v mezinárodním právu, ale britská vláda uklidnila veřejnost: „Vždy budeme podporovat právo Izraele bránit se a zajistit si bezpečnost“. Vy byste také podpořili Izrael, kdyby Mossad měl trapné nahrávky s vámi...





Nyní, když Izrael bombarduje Sýrii a zakázaná skupina převzala kontrolu nad hlavním městem, Spojené království již nepřijímá syrské uprchlíky. Je to proto, že menšiny, které uprchly před brutalitou HTS, se teď, když je HTS u moci, nemají čeho bát.





Každopádně je to fantastický den pro svobodu a demokracii, protože Izrael se může soustředit na zničení Palestiny a Libanonu bez odporu. To rozhodně nebylo od počátku v plánu. Je to jen náhoda, že teroristická skupina udělala špinavou práci za nás díky zbraním a výcviku, které jsme jim poskytli...





Teď, když Asad padl, nám říkají, že zakázaní teroristé jsou vlastně dobří, ale „umírnění džihádisté“ jsou také tak děsiví, že Izrael musí v Sýrii všechno zničit. V tom není absolutně žádný rozpor. Jen jsme si hráli se sirkami a bojíme se, že nám shoří dům.





Je trapné, že USA stále mají na vůdce HTS al-Goláního vypsanou odměnu 10 milionů dolarů, ale pokud toho muže náhodou potkáte, můžete ho klidně obejmout. Je to něco jako navštívit zoologickou zahradu a zjistit, že tam mají kobru vhodnou pro děti. Určitě se není čeho bát, ale hladit ji nebudu. Ty to kurva udělej!





Srdceryvná zpráva: Izrael prohlásil, že Golanské výšiny jsou navždy jeho, protože osvobození lidé nemají právo na vlastní území. Jsem si jistá, že je to poprvé, co Izrael ukradl území. Jsem spolehlivě informována, že ve všech těch ostatních případech jim území daroval Bůh, ale tentokrát jim ji darovaly tanky.





Izrael ve skutečnosti zašel mnohem dál než na Golanské výšiny a jeho tanky jsou před Damaškem. Pokud vím, syrské území, kterého se zmocnil, je šestkrát větší než Gaza. Jak vidíte, projekt Velkého Izraele se pěkně rozjíždí. Izrael doufá, že se mu podaří trvale obsadit severní Gazu a jižní Libanon, a my budeme ignorovat mezinárodní právo, abychom to podpořili.





Izrael však není jedinou zemí, která si užívá válečné kořisti. Plánem je rozdělit si Sýrii mezi Izrael, USA a Turecko a zároveň předstírat, že Sýrie je prosperující demokracií, kterou řídí hledaný terorista. Pokud tuto blbost nepřijímáte, je to proto, že jste naivní a/nebo jste zastánci konspiračních teorií. Projde nám, když vás také nazveme milovníkem teroristů? Nejsem si jistá, vzhledem k tomu, že impérium je nyní na straně teroristů, ale můžeme to zkusit!





Každopádně bychom měli na chvíli poblahopřát al-Káidě, chci říct Daeši, chci říct al-Nusře, chci říct HTS, k vítězství v 23 let trvající válce proti terorismu. Stačilo k tomu několik rebrandů a desetitisíce usekaných hlav, ale teroristé to nakonec dokázali! A pokud budou dál poslouchat impérium, zrušíme jejich zákaz, aby mohli dělat teroristické věci navždy. Jaká to geniální odměna!

