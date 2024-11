Jak přežít broligarchii: 20 lekcí pro svět po pravdě

18. 11. 2024

čas čtení 7 minut

1 Když vám někdo řekne, kdo je, věřte mu. Donald Trump minulý týden jmenoval ředitelku zpravodajských služeb, která chrlí ruskou propagandu, křesťanského nacionalistického křižáka ministrem obrany a ministra zdravotnictví, který je skeptikem vůči vakcínám. Kdyby se Trump snažil zničit americkou demokracii, americký stát a americké hodnoty, udělal by to takto.





3 Pojmenovat znamená pochopit. Tohle je McMuskismus: je to mccarthyismus na steroidech, politická perzekuce + Trump + Musk + sledovací nástroje Silicon Valley. Je to úsvit nového věku politických honů na čarodějnice, kde se upalování na hranici setkává se sběrem dat a online davem.





4 Pokud to zní děsivě, je to proto, že takový je ten plán. Trumpova administrativa bude nekompetentní a bezohledná, ale jednotlivci budou terčem útoků, instituce se budou krčit, organizace se budou hroutit. Rychle. Ochromení bude skutečné a okamžité.





5 Máte větší moc, než si myslíte. Máme se cítit bezmocní. Taková je strategie. Ale my nejsme. Pokud jste americká instituce nebo organizace, vytvořte nouzový výbor. Přizvěte odborníky. Učte se od lidí, kteří žili v autoritářském režimu. Požádejte o radu.





6 Nelíbejte prsten. Neohýbejte se před mocí. Moc k vám stejně přijde. Neusnadňujte si to. Ne každý dokáže stát a bojovat. Ale nikdo nemusí ohýbat kolena, dokud k tomu nebude existovat skutečný příkaz. POČKEJTE SI AŽ NA OBĚŽNÍK.





7 Vězte, kdo jste. Tento seznam je poctou historikovi z Yaleovy univerzity Timothymu Snyderovi. Jeho kniha On Tyranny, vydaná v roce 2017, je základním průvodcem věkem autoritářství. Jeho první příkaz „Neposlouchejte předem“ mi zní jako tinnitus v uších od chvíle, kdy Washington Post odmítl podpořit Kamalu Harrisovou. Nějakým podivným nebeským štěstím mi zavolal, když jsem psala tento článek, a já ho požádala o aktualizovanou radu: „Věz, za čím si stojíš a co považuješ za dobré.“





8 Chraňte si svůj soukromý život. Broligarchie nechce, abyste ho měli. Přečtěte si knihu Shoshany Zuboffové The Age of Surveillance Capitalism: potřebují přesně vědět, kdo jste, aby vám mohli prodat další sračky. To už je za hranicí. Na řadě je Surveillance Authoritarianism. Podívejte se na Životy těch druhých, krásně vyprávěný film o sledování ve východním Berlíně 80. let. Chovejte se, jako byste nyní žili ve východním Německu a Meta/Facebook/Instagram/WhatsApp je Stasi. Je to tak.





9 Vyvrhněte Kool-Aid. Vypili jste ji. To je v pořádku. Všichni jsme to vypili. Ale teď je čas strčit si prsty do krku a dostat ten jed od nemocných technobratrů z těla ven. Telefony byly - a stále jsou - kouzelným portálem do psychedelického domu plného možností. A taky vás sledují a monitorují, i když spíte, zatímco nějaký edgelord ze Silicon Valley plánuje, jak rozvrátit federální vládu.





10 Naslouchejte barevným ženám. Všechno špatné, co se stalo na internetu, se stalo nejdřív jim. Historie technologií je taková, že teprve když se to týká bílých mužů, je to považováno za problém. Podívejte se, jak se technologie už dnes využívá k profilování a cílení na přistěhovalce. Vězte, že jste další na řadě.









11 Přemýšlejte o svých osobních údajích jako o nahých selfies. V roce 2017 mi tohle řekl jeden technologický novinářský veterán a už mě to neopustilo. Moje zkušenost s „odhalením“ - předáním 40 000 e-mailů, zpráv, dokumentů právnímu týmu dárce pro brexit, kterého jsem vyšetřovala - mě ochromila a vyděsila. Představte si, co by nepřátelský právní tým udělal z historie vašich zpráv. To se může stát a stane.





12 Nepřijímejte nesmysly, které vám vnucují. Soud pro cenné papíry zjistil, že Facebook lhal dvěma novinářům - jedním z nich jsem byla já - a Facebook souhlasil se zaplacením pokuty ve výši 100 milionů dolarů. Pokud jste novinář, odmítněte brífinky mimo záznam. Nekláboste po telefonu; pošlete e-mail. Odmítejte rozhovory za přístup. Exkluzivní hovadiny od Goebbelse 2.0 budou navždy skvrnou na vaší publikaci.





13 I hnidopichové mají rádi své psy. Najděte způsob, jak se spojit s těmi, s nimiž nesouhlasíte. „Zjevnou chybou těch, kteří se ocitli v opozici, je přerušit vztahy s těmi, kteří s vámi nesouhlasí,“ píše Věra Kričevská, spoluzakladatelka TV Rain, poslední nezávislé ruské televize. „Nemůžete si dovolit hněv a zužovat svůj okruh.“





14 Plaťte v hotovosti. Zeptejte se sami sebe, co by dělal mezinárodní obchodník s drogami, a udělejte to. Nebude jezdit k mrtvé schránce uberem ani si na kreditní kartu nedáte 20 kg cracku. V broligarchii je každý datový bod zbraní. Stáhněte si Signal, aplikaci pro šifrované zasílání zpráv. Zapněte si funkci mizení zpráv.





15 Nezapomínejte nic. Spisovatelka Rebecca Solnitová, zásadní hlas liberálů v USA, píše v e-mailu: „Když se oni snaží normalizovat, zkusme to my, denormalizovat. Držme se faktů, pravd, hodnot, norem, uspořádání, která budou v obležení. Nezapomínejme, co se stalo a proč.“





16 Najděte spojence na nepravděpodobných místech. Jedním z mých nejpřekvapivějších zdrojů podpory během procesu(ů) byl tvrdě pravicový brexitér David Davis. Najděte nitky spojení a pracujte na nich.





17 Existuje něco jako pravda. Existují fakta a my je můžeme poznat. Od Tamsin Shawové, profesorky filozofie na Newyorské univerzitě: „Může skeptik vzdorovat tyranovi?“ je jednou z nejstarších otázek v politické filozofii. Nedokážeme ani plně rozpoznat, co je to tyranie, když necháme vládnoucí moc, aby nám všem lhala.“





18 Plán. Silicon Valley neuvažuje ve čtyřletých volebních cyklech. Elon Musk si s volbami v polovičce funkčního období hlavu neláme. Myslí na to, že poletí raketou SpaceX na Mars a znásilní a vydrancuje tamní nerosty vzácných zemin dřív, než se tam dostane někdo jiný. Potřebujeme 30letý plán, abychom se z tohohle dostali.





19 Dělejte si legraci. Humor je zbraň. Každý muž, který cítí potřebu postavit raketu, si není příliš jistý svou mužností. Pracujte s tím.





20 Nejsou to bohové. Technologičtí miliardáři jsou přehnaně namyšlení šprti, kteří mají to mimořádné historické štěstí, že se narodili ve správný okamžik dějin. Podle toho se k nim chovejte.