Jak premiér bojuje proti českému defétismu

21. 11. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty



Premiér stále trvá na tom, že je možné, abychom v Česku měli za další čtyři roky, pokud by vládla jeho vláda, mzdy jako v Německu. Prý tím chce povzbudit Čechy k většímu úsilí a bojovat proti tomu, že Češi rádi říkají, že něco nejde. Bojuje prý proti defétismu.





Je to ten premiér, jehož vláda odložila digitalizaci stavebního řízení na rok 2028. A dalo by se pokračovat. Příklady táhnou a ukazují cestu. Sliby, které nelze dodržet, naopak podrývají důvěru a vedou k nihilismu. Modré z nebe nám slibuje premiér, který neumí vládnout, který sám vlastně nic nedokázal, premiér, jehož vláda proti sobě postavila lékaře, učitele, policisty, hasiče, zemědělce, soudní úředníky.

Podívejme se třeba na rozpočet na příští rok. Podle Mojmíra Hampla z Národní rozpočtové rady vláda ve skutečnosti, pokud by přiznala realisticky příjmy i výdaje, nesnižuje schodek, jak slíbila. O odstřižení od ruského plynu, které znamená, že tento měsíc bereme 95 procent plynu z Ruska, jsem psal včera.

Ještě jednu věc bych ale rád zdůraznil. Problém českých mezd je zjevně strukturální, jde za vládou, není v tom, že by Češi byli poraženečtí a vymlouvali se. Premiér nedává ve snaze povzbudit národ nic konkrétního na stůl. Stejně by mohl slibovat, že budou růst klobásy na stromech. Všichni vědí, že to je nemožné. Zatím jsem nenarazil ve veřejném prostoru na nikoho, kdo by připustil, že premiérův slib je splnitelný. Nota bene když v Německu právě rostou mzdy opravdu rychlým tempem. Tamní odbory fungují dobře.

Nebo vzhledem k tomu, že stav naší ekonomiky a našich mezd je vážné ohrožení pro demokracii, můžeme mluvit o těžce nemocném člověku, jenž potřebuje realistickou, odbornou péči, kterému ale lékař ve snaze potlačit jeho defétismus nabídne virguli. Ano, lékař, ne léčitel. Premiér je v oficiální pozici a má plnou odpovědnost za to, co říká.

