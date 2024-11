Vyzýváme českou vládu, aby pozvala na návštěvu České republiky Benjamina Netanjahua

22. 11. 2024

čas čtení 6 minut

Rozhodnutí mezinárodního soudu je satisfakcí pro hnutí propalestinské solidarity v České republice, které před touto blamáží varovalo tenkrát a varuje i dnes. Soud tak nepřímo potvrdil, že navzdory snaze nás ignorovat či znevěrohodnit máme pravdu my, a nikoliv česká vláda. Konečně, není to jediné potvrzení soudu o opodstatněnosti našeho volání po dodržování lidských práv.

Porota tří soudců zdůvodnila vydáni zatykače spácháním válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v době nejméně od 8. října do 20. května, kdy byla žádost o vydání zatykače Kamirem Khanem předložena. Soudci zveřejnění zatykače odůvodnili tím, že jsou uvedené zločiny s pravděpodobností páchány i nadále. Netanjahu a Galant jsou mimo jiné viněni z válečného zločinu vyhladovění populace coby nástroje války, úmyslného útoku na civilní obyvatelstvo či ze zločinu proti lidskosti.

Vydané zatykače Mezinárodního trestního soudu přicházejí v době, kdy Izrael čelí u Mezinárodního soudního dvora v Haagu žalobě za možné páchání genocidy a z genocidního jednání jej viní i čerstvá zpráva OSN, stejně jako řada mezinárodních lidskoprávních organizací, institucí a odborníků. Zpráva OSN nazvaná Anatomie genocidy uvádí, že „rozsah a povaha útoku na Gazu a destruktivní životní podmínky, které tím Izrael vyvolal, odhalují úmysl fyzicky zničit Palestince jako skupinu“ a existují důvody se domnívat, že byly spáchány genocidní činy a etnické čistky. Tyto činy se měly ze strany Izraele konat záměrně, dlouhodobě a bez ohledu na varování Mezinárodního soudního dvora a na závazky k rezolucím Rady bezpečnosti OSN.

Reakce značné části české politické reprezentace a mediálního světa propadající hysterii a popírání nemají na rozhodnutí soudu vliv, jsou irelevantní a odráží jen stav zdejší politické kultury. Česká politická reprezentace nemá žádnou odpověď na otázku, jak se může Izrael bránit tím, že páchá válečné zločiny, jako je úmyslné střílení do dětí, mučení a znásilňování palestinských politických vězňů či bombardování a vypalování běženeckých táborů. Mezinárodní právo nelze ukřičet a nelze ho ani popírat.

Česká republika jako signatář Římského statutu má povinnost konat. V případě, že by se na našem území Netanjahu, nebo Galant vyskytli, mají orgány státní moci povinnost je zadržet a předat Mezinárodnímu trestnímu soudu do Haagu. Chceme věřit, že se nakonec této povinnosti nezřekne ani zdejší jakkoliv ideologicky zaslepená politická reprezentace, jindy tak horlivá podpořit Mezinárodní trestní soud ve stíhání jiných obviněných, a že nebude bránit v průchodu spravedlnosti. Konečně, mezinárodní soudy ustanovené z vůle mezinárodního společenství jsou to jediné, co při hledání a vymáhání mezinárodního práva máme.

Z četných výroků našich čelných představitelů však vyplývá, že jsou odhodláni bránit českou kotlinu před dopady rozhodnutí mezinárodních soudů a raději opustí tyto instituce mezinárodního práva a dovedou Českou republiku do izolace.

V tomto případě nezbývá než prověřit oddanost našich zastupitelů k Izraeli a k jeho válečným zločincům tím, že v době pro ně jistě nelehké sebere naše vláda odvahu, podpoří své silné výroky také činem a pozve na návštěvu České republiky Benjamina Netanjahua.

Česká vláda tak má jedinečnou příležitost ukázat, že „hlas Izraele v Evropě“ není jen prázdná fráze a že stojí za svými přáteli z nejvěrnějších i v době pro ně jistě nelehké. A třebaže osamocen, bude se tak hlas české vlády vyjímat coby hlas podporovatelů válečných zločinců.

Ne naším jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě

V Praze 21. listopadu 2024