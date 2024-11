USA: Ozbrojené síly by za Hegsetha zažily "masový exodus"

25. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

"Nový cíl Trumpovy armády nemá nic společného s tím, že by byla aktivována v zahraničí," řekla spolumoderátorka The New Abnormal Danielle Moodie. "Nový cíl Trumpovy armády nemá nic společného s tím, že by byla aktivována v zahraničí," řekla spolumoderátorka The New Abnormal Danielle Moodie.

Zdá se, že nově zvolený prezident Donald Trump se připravuje na kulturní válku na americké půdě – což by mohlo vysvětlovat, proč nominoval moderátora televize Fox News Peta Hegsetha na post ministra obrany, vysvětlili spolumoderátoři pořadu The New Abnormal Danielle Moodie a Andy Levy.

Hegsethova nominace již vyvolala pobouření mezi některými vojenskými lídry kvůli komentářům, že "ženy by neměly být v bojových rolích". Dodal, že ženy sloužící v armádě "zkomplikovaly" boje.

Senátorka Tammy Duckworthová z Illinois řekla ve středečním rozhovoru pro CNN Kaitlan Collinsové, že jeho komentáře odrážejí jeho "nevhodnost pro tuto práci".

"Každý, kdo skutečně zná armádu, ví, že nemůžeme jít do války bez více než 225 000 žen, které právě teď slouží v aktivní službě," řekla. "Toto není revoluční válka, kde je nějaká čára v písku, kde se bojuje na jedné straně a my ostatní můžeme zůstat na slunci."

Dodala: "Zeptala jsem se ho, kde si myslíte, že jsem přišla o nohy? V barové rvačce? Jsem si docela jistá, že to bylo v boji, když se to stalo, a to jen ukazuje, jak je mimo kontakt s povahou moderního válčení."

Duckworthová předpovídá, že "morálka v Pentagonu prudce klesne" s "masovým exodem profesionálních vojenských důstojníků", což by znamenalo "vyprázdnění naší armády", pokud bude Hegseth potvrzen Senátem pro tuto roli.

"Masový exodus" je přesně to, co Trumpův tým chce, řekl Moodie. "To je přesně to, co chtějí, protože lidé, kteří odejdou, jsou lidé, kteří chtějí odejít."

Zdroj v angličtině: ZDE

0