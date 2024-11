Nákladní letadlo společnosti DHL havarovalo u litevského letiště

25. 11. 2024

čas čtení 2 minuty





Podle úřadů jeden člověk zemřel a tři byli zraněni poté, co letadlo narazilo do domu při přiblížení na přistání ve Vilniusu





Nákladní letadlo společnosti DHL narazilo při přiblížení na přistání na litevském letišti ve Vilniusu do domu, přičemž podle úřadů zemřel jeden člověk a další tři lidé v letadle byli zraněni.



Let provozovala společnost Swiftair jménem DHL a předtím, než se letadlo zhruba v 03.30 h GMT zřítilo, odstartovalo z Lipska, uvedl mluvčí národního centra krizového řízení.



Dodal, že všichni lidé v domě přežili.



Mluvčí letiště uvedl, že letadlo bylo Boeing 737-400.



Policie na tiskové konferenci uvedla, že z domu, do kterého letadlo narazilo, bylo evakuováno 12 lidí.



Záchranné služby uvedly, že letadlo narazilo do země a sklouzlo nejméně 100 metrů, než narazilo do budovy.



Vedoucí národního centra krizového řízení uvedl, že příčina havárie se vyšetřuje.



V 05.30 h GMT byli hasiči viděni, jak polévají vodou kouřící budovu vzdálenou 1,3 km severně od letištní dráhy. V okolí byla vidět velká přítomnost policie a záchranky a hlavní ulice v okolí byly uzavřeny.



Let odlétal z Lipska v 02.08 GMT, uvedl Flightradar24 na X.



Německo vyšetřuje několik požárů způsobených zápalnými zařízeními ukrytými v balících ve skladu v Lipsku na začátku tohoto roku, uvedl v říjnu generální prokurátor země.





Britská protiteroristická policie krátce poté uvedla, že vyšetřuje červencový požár skladu způsobený vznícením balíčku a že spolupracuje s dalšími evropskými donucovacími orgány, aby zjistila, zda existuje souvislost s podobnými incidenty jinde.







Zdroj v angličtině ZDE

