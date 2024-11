Ruská společnost se od začátku války cítí být "tvůrcem vlastního osudu"

25. 11. 2024

Dnes se většina Rusů cítí jako "kováři vlastního štěstí". Míra těchto nálad výrazně převyšuje i předválečnou úroveň. Taková data z mnohaletého výzkumu oznámili vědci Sociologického ústavu Ruské akademie věd, píše Olga Solovjovová.

Se zahájením ukrajinské speciální operace v roce 2022 začala v ruské společnosti poprvé po mnoha letech prudká změna nálad a životních směrů. Na začátku roku 2022 dočasně převládalo vnímání sebe sama jako oběti okolností. Ale již v roce 2023 se obrázek radikálně změnil. Podíl Rusů, kteří věří, že člověk je kovářem svého vlastního štěstí, se podle údajů Sociologického ústavu Ruské akademie věd prudce zvýšil (až o 62 %). A dnes se jen asi třetina Rusů cítí jako "oběť vnějších okolností". A v roce 2024 zůstává rovnováha sentimentu mezi "oběťmi" a "kováři" ve prospěch toho druhého výrazně vyšší než v letech před "speciální vojenskou operací".

Hodnocení vlastní životní úrovně obyvatelstvem je dnes také vyšší než například během krize v letech 2014-2015, uvedl Michail Gorškov, ředitel Sociologického ústavu Ruské akademie věd. Současně se zlepšuje subjektivní hodnocení vlastní finanční situace Rusů. Více než 20 % respondentů dnes hovoří o zlepšení své životní úrovně. Je pravda, že přibližně stejný počet hovoří o zhoršení životních podmínek. Trend k optimističtějšímu sebehodnocení je však zřejmý. V loňském roce hovořilo o zlepšení svého materiálního blahobytu 15 % respondentů. A třetina o jeho zhoršení. V průměru v období 2015-2022 hovořilo o zlepšení své finanční situace asi 10 % Rusů.

Zároveň se rozlišují roky 2015, 2016, 2020 a 2022, kdy zhruba polovina občanů země zaznamenala zhoršení své finanční situace. "V každém případě byla tato hodnocení spojena s novými výzvami: V letech 2015-2016 s ekonomickou krizí vyvolanou sankcemi proti Rusku v reakci na sjednocení s Krymem, v roce 2020 s pandemií a nakonec s prudkým zhoršením ekonomické situace po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině," říkají odborníci. Dnešní hodnoty spokojenosti Rusů s jejich finanční situací ve skutečnosti odpovídají úrovni z roku 2014, uvádějí sociologové.

Je pozoruhodné, že dnes Rusové méně často hledají příležitosti k dodatečným výdělkům. Mnoho respondentů si však výrazně prodloužilo délku pracovního týdne ve svém hlavním zaměstnání. V průměru dnes Rusové pracují asi 45 hodin týdně, to znamená, že většina pracovníků trvale pracuje přesčas alespoň 5 hodin týdně. A podíl zaměstnanců, jejichž pracovní týden přesahuje normu 40 hodin, se za poslední rok výrazně zvýšil ze 48 na 55 %. Zároveň se snížil podíl těch, kteří za tyto přesčasy dostávali příplatky – z 31 na 24 % z počtu zaměstnanců.

Mezi pracovníky v oblasti obchodu a spotřebních služeb pracují téměř dvě třetiny více než 40 hodin týdně. Srovnatelný podíl je pozorován také mezi řediteli podniků a podnikatelů. Zaměstnanec komerčního sektoru častěji přetahuje, až dvě třetiny zaměstnanců pracují přesčas.

Tyto údaje sociologů se mohou lišit od oficiálních statistik. Rosstat ve svém hodnocení délky pracovního týdne vychází z údajů předložených velkými a středními podniky, zatímco ostatní nejsou zahrnuty do statistik, vysvětluje Natalia Tichonovová, hlavní výzkumná pracovnice Sociologického ústavu Ruské akademie věd.

V absolutních číslech mzdy obyvatelstva rostou, ale náklady na pracovní hodinu kvůli přesčasům klesají, říkají sociologové. V důsledku toho se ukazuje, že pracovníci přesčas vydělávají v průměru o 10 % méně za hodinu než ti, kteří mají standardní pracovní den. Navíc, pokud je u pracovníků tento rozdíl 8 %, u profesionálů činí 6 %, u manažerů 3 %, pak u běžných pracovníků v obchodě a spotřebních službách je to mnohonásobně více - 27 %. Pro pracující Rusy znamená zvýšená pracovní zátěž jejich slabé postavení ve vztazích se zaměstnavatelem, i když jejich nominální výdělky jsou vyšší. V Rusku stále existují problémy s dodržováním základních práv zaměstnanců na nemocenskou a dovolenou. V naší zemi stále asi třetina pracujících dostává plat v obálkách.

Je pozoruhodné, že na pozadí všeobecného růstu mezd v Ruské federaci roste podíl tzv. mezirodinných peněžních transferů. Dnes asi 20 % Rusů říká, že se jim dostává pomoci od přátel a příbuzných. Tento ukazatel naznačuje, že většina Rusů je nucena půjčovat si peníze od příbuzných a přátel, vysvětluje Tichonovová. Takové dluhy mezi rodinami často neznamenají splacení. Příbuzní v Ruské federaci se často navzájem podporují nejen penězi, ale také pomocí při hledání zaměstnání nebo při postupu po kariérním žebříčku.

Sociologové připouštějí, že za posledních 10 let bylo dosaženo určitých průlomů ve snižování podílu chudých nebo nízkopříjmových segmentů populace. Chudí jsou Rusové s příjmy nižšími, než je regionální životní minimum (SM), chudí jsou Rusové s příjmy od jedné do jedné a půl SM. Podle Sociologického ústavu Ruské akademie věd byl letos počet chudých 11%, nízkopříjmových 28%. "Od prvních květnových dekretů (2018), které stanovily úkol snížit chudobu na polovinu do roku 2024 (a poté do roku 2030), dosáhla ruská vláda skvělých výsledků – chudoba se snížila asi 1,6krát," uvádí zpráva.

Nápadným rysem ruské chudoby je její "venkovská tvář". Přesto se však za posledních 11 let riziko chudoby pro obyvatele venkova snížilo. Zatímco u obyvatel měst se zvýšila. Slábnout začala i "pojistka proti chudobě" v podobě vyššího vzdělání.

