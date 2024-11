Trumpův návrat vyvolává otázky ohledně budoucnosti ruské náborové kampaně CIA

27. 11. 2024

Americká zpravodajská služba se snaží získat Rusy nespokojené s invazí na Ukrajinu, ale Trump si pravděpodobně bude chtít z Kremlu udělat spojence, upozorňuje Shaun Walker.





V posledních třech letech realizovala CIA neobvykle odvážný program získávání nových členů. Zaměřovala se na Rusy ve vládních a bezpečnostních službách a snažila se z nich udělat své agenty.



V lednu však budou všichni Rusové, kteří na tyto výzvy odpověděli, čelit zcela jiné geopolitické realitě. Donald Trump bude opět v Bílém domě, a pokud bude pokračovat ve stejné politice jako minule, bude se snažit udělat z Putinova Ruska spojence. Na klíčový post ve zpravodajské službě nominoval Tulsi Gabbardovou, která v posledních letech vzbuzovala obavy svými výroky o zahraniční politice, včetně toho, že hovořila o „legitimních bezpečnostních obavách Ruska" jako o jedné z příčin války na Ukrajině.



V lednu však budou všichni Rusové, kteří na tyto výzvy odpověděli, čelit zcela jiné geopolitické realitě. Donald Trump bude opět v Bílém domě, a pokud bude pokračovat ve stejné politice jako minule, bude se snažit udělat z Putinova Ruska spojence. Na klíčový post ve zpravodajské službě nominoval Tulsi Gabbardovou, která v posledních letech vzbuzovala obavy svými výroky o zahraniční politice, včetně toho, že hovořila o „legitimních bezpečnostních obavách Ruska“ jako o jedné z příčin války na Ukrajině.



Dramatická změna potenciální politiky vůči Rusku a Ukrajině v kombinaci s Trumpovým zavedeným přehlížením obav o bezpečnost utajovaných informací může vést k bezesným nocím všech agentů, kteří zůstávají uvnitř Ruska.



„Nevíme jistě, zda došlo k náboru, a ani bychom to vědět neměli, ale určitě to byla strategie a krizové okamžiky, jako je tento, byly v minulosti vynikající příležitostí k náborovým akcím pro západní služby,“ řekl Calder Walton, historik zpravodajských služeb na Harvardově Kennedyho škole a autor nedávné knihy o historii zpravodajského boje mezi Moskvou a Washingtonem.



Každý agent si pravděpodobně byl vědom nebezpečí, které je s jeho rozhodnutím spojeno, a dlouhé a hrůzné historie předchůdců, kteří došli k problematickým koncům. Během pozdního sovětského období vedly informace od ruských agentů uvnitř CIA a FBI k tomu, že KGB odhalila a popravila řadu sovětských úředníků, kteří souhlasili se spoluprací s USA.



Kolik Rusů mohlo v posledních letech souhlasit s tajnou prací pro Západ, je přísně utajovanou informací, která je i v samotných agenturách držena v ústraní a rozdělena tak, aby se předešlo podobným únikům. „Existují nejrůznější bezpečnostní opatření týkající se ochrany identity jakéhokoli agenta v rámci CIA. Ale situace, se kterou se nyní potýkáme, znamená, že Trump může požádat o jakoukoli zpravodajskou informaci, je to jeho právo,“ řekl Walton.



Existuje důvod se domnívat, že přinejmenším někteří Rusové byli naverbováni. V loňském roce ředitel CIA William Burns prohlásil, že agentura má „příležitost, která se naskytne jednou za generaci“, aby naverbovala Rusy kvůli všeobecnému rozčarování z války na Ukrajině. Richard Moore, šéf britské MI6, využil vzácného veřejného vystoupení v roce 2022, kdy řekl: „Naše dveře jsou vždy otevřené“. Plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v tomto roce přirovnal k potlačení Pražského jara v roce 1968 Sovětským svazem. „To byl okamžik, kdy se řada Rusů rozhodla ... že nastal jejich čas vrátit úder systému, který reprezentovali,“ řekl Moore.



Několik evropských bezpečnostních a zpravodajských zdrojů, které hovořily pod podmínkou anonymity, v rozhovorech v posledních měsících potvrdilo, že západní agentury zintenzivnily pokusy o nábor. Ty mohou spočívat v reakci na aktivní kontakt ze strany Rusů nebo s využitím staré důvěryhodné techniky „kufru plného peněz“, uvedl jeden ze zpravodajských zdrojů.





Mnozí členové ruské elity jsou zděšeni invazí na Ukrajinu a následným statusem země jako vyvrhele, ale od toho je ještě dlouhý krok k rozhodnutí vyzradit tajemství cizí mocnosti.

Motivace potenciálních rekrutů může zahrnovat finanční nouzi, ideologickou nespokojenost nebo osobní zášť a často jde o kombinaci všech tří. Často dohody s možnými agenty zahrnují souhlas zdroje s pobytem na místě po určitou dobu a později nabídku přesídlení pod novou identitou na Západě. „Je tu také skutečnost, že se lidé mohou podívat na Putinův režim a přemýšlet o tom, jak je stabilní; mohou si myslet: 'Dobře, ještě chvíli vydržím, ale v určitém okamžiku potřebuji strategii odchodu,'“ uvedl jeden ze zdrojů.





„Vím jistě, že během první Trumpovy administrativy byl jeden z partnerů Five Eyes opatrný při sdílení zpravodajských informací o Rusku, které by mohly skončit v Bílém domě. Úzce spřátelené zpravodajské služby měly ochranu přesně pro tuto otázku kompromitace zpravodajských informací týkajících se Ruska. Je spravedlivým pracovním předpokladem říci, že totéž bude platit i za příští administrativy,“ uvedl Walton.







Zdroj v angličtině ZDE

V současných podmínkách je nábor uvnitř Ruska považován za příliš riskantní a většina ruských úředníků již nemůže cestovat do Evropy. „Existují ale třetí země, kde je možné se s těmito lidmi setkat,“ řekl zdroj.Bývalý šéf kontrarozvědky CIA James Olson loni pro CNN uvedl, že agentura může nespokojeným Rusům na vlivných pozicích učinit velmi lákavé nabídky: „Můžeme jim nabídnout ochranu. Můžeme jim nabídnout bezpečnost. Můžeme jim nabídnout plnou anonymitu. A můžeme jim nabídnout balíček, který odpovídá hodnotě informací, které poskytují.“Aby pomohla vzbudit zájem, zřídila CIA oficiální účet v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram, která je v Rusku populární, a vytvořila dvě náborová videa s nákladnou produkcí, v nichž vystupují fiktivní ruští představitelé a která jsou zasazena do klasické hudby. V jednom z nich vypravěč cituje Tolstého a říká, že chce pro svého syna lepší budoucnost. Video končí slovy: „Lidé kolem vás možná nechtějí znát pravdu. My ji chceme znát.“Tyto neobvykle otevřené manévry mohou být součástí psychologické hry, která přeceňuje úspěch snah CIA a má vyděsit ruskou elitu, která je už tak paranoidní vůči zahraničním špionům ve svém středu. Ruské agentury pravděpodobně také hrají své vlastní hryi: zdroje uvedly, že západní agentury se stále musí mít na pozoru před falešnými přeběhlíky, kteří tvrdí, že jsou rozčarovaní, ale ve skutečnosti jsou loajálními agenty, kteří západním agenturám dodávají kurýrní směs nízkých zpravodajských informací a dezinformací.„Rusové mají dlouhou historii spamování dvojitými agenty. Myslíte si, že chcete nějaké informace o jaderné ponorce, a druhý den vám je někdo nabízí. Tuto taktiku stále používají, rozhodně,“ uvedl jeden nedávno penzionovaný západní zpravodajský zdroj.U případných skutečných přeběhlíků však mohou nadcházející politické změny v USA vyvolat obavy. „Myslím, že Trumpova administrativa by mohla být potenciálně velmi škodlivá pro vyzrazení tajemství a ochranu zdrojů, pokud jde o Rusko,“ řekl Walton. Možné jmenování Gabbardové označil za „mimořádně znepokojivé“. Jako národní ředitelka zpravodajských služeb by dohlížela na 18 agentur včetně FBI a CIA.Dlouhodobé obavy z vazeb mezi Trumpem a Ruskem vedly některé spojence k tomu, že během prvního Trumpova prezidentství sdíleli s USA méně zpravodajských informací, a to i v rámci úzké aliance pro sdílení zpravodajských informací mezi USA, Británií, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem, známé jako Five Eyes.