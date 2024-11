Výroba oceli v Rusku se propadla o 15 %

29. 11. 2024

Navzdory globálnímu oživení trhu s ocelí ruští metalurgové nadále snižují výrobu. V říjnu podle Světové ocelářské asociace klesla výroba oceli meziročně o 15,2 % (5,6 milionu tun) a od začátku roku o 6,8 %. Pokles výroby ruské oceli se ukázal jako nejsilnější u deseti největších světových výrobců. Navzdory globálnímu oživení trhu s ocelí ruští metalurgové nadále snižují výrobu. V říjnu podle Světové ocelářské asociace klesla výroba oceli meziročně o 15,2 % (5,6 milionu tun) a od začátku roku o 6,8 %. Pokles výroby ruské oceli se ukázal jako nejsilnější u deseti největších světových výrobců.

Podle Rosstatu klesla v lednu až říjnu výroba válcované oceli o 7,5 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku na 50,1 milionu tun. Silný pokles je pozorován napříč celou produktovou řadou: Výroba nelegované oceli do října 2023 klesla o 15,2 %, tavení surového železa o 13,1 %, výroba nerezové oceli o 12,7 %, ocelové trubky, profily a tvarovky o 12,2 %.

Podle ruských železnic klesly vývozní zásilky kovů z Ruska v lednu až září o 14,7 % na 16,1 milionu tun. Jeden z lídrů ve snižování produkce, Severstal miliardáře Alexeje Mordašova, zaznamenal 23 % propad vývozu. Mordašov se domnívá, že při současném tempu je pro firmy výhodnější zastavit vývoj, snížit rozsah výroby a uložit finanční prostředky, než podnikat a nést rizika.

Kvůli ztrátě evropských a amerických trhů Rusko výrazně snížilo dodávky ocelových výrobků do zahraničí: Od ledna do září bylo vyvezeno 14,1 milionu tun, což je o 22 % méně než ve stejném období loňského roku (Metals & Mining Intelligence). Dynamiku exportních dodávek nadále ovlivňují sankce za válku na Ukrajině, kurzové rozdíly a vývozní cla, která vláda uvalila od října 2023, říká Ilja Kolomějec, ředitel MMI. Z hlediska hodnoty se zákaz týkal produktů v hodnotě přibližně 3,7 miliardy dolarů ročně. Podle Federální celní služby dodávali ruští metalurgové v roce 2021 do Evropy pouze válcované ocelové výrobky za 7,36 miliardy dolarů – 8,5 milionu tun ve fyzickém vyjádření.

Maxim Chudalov, stratég investiční společnosti Vector Capital, předpovídá, že ruští metalurgové vyvezou v roce 2024 o 15-18 % méně oceli než loni, tj. 18,5-19,5 milionu tun.

Navzdory válce spotřeba kovů v Rusku stagnuje. Ve čtvrtém čtvrtletí se může snížit o 11 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2023, a to na 10 milionů tun, jak vyplývá z přehledu BCS. Podle analytiků společnosti Severstal se spotřeba oceli v Rusku ve třetím čtvrtletí meziročně snížila o 9,2 % na 10,8 milionu tun. V lednu až září 2024 se spotřeba oceli odhaduje na 34,1 milionu tun.

Zdroj v angličtině: ZDE

