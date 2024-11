Zelenskyj říká, že ukrajinské území by mělo být pod „deštníkem NATO“, aby se zastavila válka

30. 11. 2024

čas čtení 2 minuty



Prezident Zelenskyj navrhuje, že začlenění Kyjevem kontrolovaného území do západního vojenského paktu by mohlo zastavit „horkou fázi“ války





Volodymyr Zelenskyj navrhl, že ukrajinské území pod jeho kontrolou by mělo být převzato pod „deštník NATO“, aby se pokusil zastavit „horkou fázi“ války s Ruskem.



V rozhovoru pro Sky News ukrajinský prezident uvedl, že Ukrajina takový návrh „nikdy nezvažovala“, protože jí nikdy nebyl „oficiálně“ nabídnut.



Zelenskyj uvedl: „Pokud chceme zastavit horkou fázi války, měli bychom vzít pod deštník NATO území Ukrajiny, které máme pod kontrolou. To musíme udělat rychle, a pak může Ukrajina získat zpět druhou část svého území diplomatickou cestou. Tento návrh Ukrajina nikdy nezvažovala, protože nám to nikdy nikdo oficiálně nenabídl.“



<br><br> Volodymyr Zelenskyj navrhl, že ukrajinské území pod jeho kontrolou by mělo být převzato pod „deštník NATO“, aby se pokusil zastavit „horkou fázi“ války s Ruskem.V rozhovoru pro Sky News ukrajinský prezident uvedl, že Ukrajina takový návrh „nikdy nezvažovala“, protože jí nikdy nebyl „oficiálně“ nabídnut.





Ve stejném rozhovoru Zelenskyj také uvedl, že případné pozvání by mělo být uděleno „v rámci jeho mezinárodně uznaných hranic, nelze dát pozvání jen jedné části země“.



Minulý měsíc Zelenskyj zveřejnil plán vítězství. Agentura Associated Press uvedla, že plán na vítězství jeho země v boji proti ruské invazi by podle něj mohl přinést mír v příštím roce, ale obsahuje krok, který někteří klíčoví západní spojenci dosud odmítali připustit: pozvání Ukrajiny do NATO před koncem války.



Rozhovor přichází ve stejném týdnu, kdy ruské drony a rakety zasáhly civilní infrastrukturu na Ukrajině, takže více než milion lidí zůstalo v mrazivých teplotách bez tepla a elektřiny.



Keir Starmer se Zelenským o útocích hovořil ve čtvrtečním telefonátu. Downing Street uvedla, že vedoucí představitelé „diskutovali o hanebném ruském raketovém útoku v časných ranních hodinách, který připravil více než milion lidí o teplo, světlo a elektřinu“.



Premiér označil „systémové útoky na ukrajinský energetický sektor“ za „zvrácené“, uvedl úřad britského premiéra.





Po zprávách, že do Kyjeva byla odeslána nová zásilka raket Storm Shadow, Zelenskyj uvedl, že v telefonátu se Starmerem „diskutovali o pokroku naší obranné spolupráce a posílení ukrajinských schopností v oblasti dálkových zbraní“.







Zdroj v angličtině ZDE

0