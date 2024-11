Rusko stojí za „překvapivě bezohlednými“ sabotážemi v Evropě, říká šéf britské MI6

29. 11. 2024

Rusko vede „překvapivě bezohlednou kampaň“ sabotáží v Evropě a zároveň zintenzivňuje jaderné výhrůžky, aby odradilo ostatní země od podpory Ukrajiny, uvedl v pátek šéf britské tajné zpravodajské služby MI6.

Richard Moore v pátečním projevu v Paříži uvedl, že pokud se Vladimiru Putinovi podaří proměnit Ukrajinu ve vazalský stát, nezastaví se u toho, informuje agentura Reuters.

„Naše bezpečnost - britská, francouzská, evropská a transatlantická - bude ohrožena,“ řekl a dodal:

„Nedávno jsme odhalili ohromující bezohlednou kampaň ruských sabotáží v Evropě, zatímco se Putin a jeho stoupenci uchylují k výhrůžkám jadernými zbraněmi, aby zasévali strach z následků pomoci Ukrajině.“





Uvedl, že náklady na podporu Ukrajiny jsou dobře známé, ale dodal:





Náklady na nepodpoření podpory by však byly nekonečně vyšší. Pokud by Putin uspěl, Čína by toho využilka, Severní Korea by se osmělila a Írán by se stal ještě nebezpečnějším.“





Agentura Reuters uvádí, že Mooreův projev měl zřejmě za cíl zmobilizovat váhající evropské spojence a případné skeptiky v nastupující americké administrativě Donalda Trumpa ohledně významu Ukrajiny. Připojil se k dalším západním zpravodajským činitelům, kteří varují před rostoucími ruskými sabotážními akcemi.





NATO a západní zpravodajské služby konstatují, že Rusko stojí za rostoucím počtem nepřátelských aktivit v celé euroatlantické oblasti, od opakovaných kybernetických útoků až po žhářství napojené na Moskvu - což Rusko popírá.





Šéf britské domácí špionáže minulý měsíc uvedl, že ruská vojenská zpravodajská služba GRU se snaží způsobit „chaos“ v celé Velké Británii a Evropě. A zdroje obeznámené s americkými zpravodajskými službami tento týden agentuře Reuters sdělily, že Rusko pravděpodobně rozšíří svou kampaň sabotáží proti evropským cílům, aby zvýšilo tlak na Západ kvůli jeho podpoře Kyjeva.





Moore dodal, že spolupráce mezi Spojeným královstvím a USA zvýšila bezpečnost jejich společností a že bude pokračovat. „Úspěšně jsem spolupracoval s první Trumpovou administrativou, abychom posunuli naši společnou bezpečnost, a těším se na další spolupráci,“ řekl.





