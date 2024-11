Humanitární situace v Gaze je více než katastrofální

29. 11. 2024

čas čtení < 1 minuta

Humanitární krize v Gaze je více než katastrofální. Zima postihla zdevastované obyvatelstvo, které zůstalo bez domova, nemocné a zraněné, podvyživené a těžce ztraumatizované. Jak je možné, že 2,3 milionu lidí - z toho polovina dětí - uniklo zájmu mezinárodního společenství??

The humanitarian crisis in Gaza is beyond catastrophic. Winter has arrived, affecting a devastated population left homeless, ill, wounded, malnourished, and heavily traumatized. How have 2.3 million people - half of them children - slipped out of the int'l community's concern??… https://t.co/FUbtPSssTi