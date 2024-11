Jihozápad Francie se topí v listopadových vedrech o teplotě 26,9 °C

29. 11. 2024

čas čtení 5 minut

Foto: severní Island



Teploty tohoto týdne by podle klimatologa byly výjimečné i pro léto, natož pro konec listopadu



Města na jihozápadě Francie se v úterý v ranních hodinách smažila v „naprosto extrémních“ vedrech, kdy noční teploty dosahovaly 26,9 °C.



„Jsou to velmi výjimečné teploty - dokonce i na léto, natož na konec listopadu,“ řekl Matthieu Sorel, klimatolog z Météo France.



Klimatologové z celé země popsali noční vedra jako „ohromující“ a „fenomenální“, že dosahují tak vysokých hodnot tak pozdě v roce. Météo France nemohlo potvrdit, zda se jedná o nejvyšší teplotu zaznamenanou v listopadové noci, protože jeho hodinové údaje sahají pouze do roku 1990, uvedl Sorel. „Ale i tak je to obrovské,“ dodal. Města na jihozápadě Francie se v úterý v ranních hodinách smažila v „naprosto extrémních“ vedrech, kdy noční teploty dosahovaly 26,9 °C.„Jsou to velmi výjimečné teploty - dokonce i na léto, natož na konec listopadu,“ řekl Matthieu Sorel, klimatolog z Météo France.Klimatologové z celé země popsali noční vedra jako „ohromující“ a „fenomenální“, že dosahují tak vysokých hodnot tak pozdě v roce. Météo France nemohlo potvrdit, zda se jedná o nejvyšší teplotu zaznamenanou v listopadové noci, protože jeho hodinové údaje sahají pouze do roku 1990, uvedl Sorel. „Ale i tak je to obrovské,“ dodal.





„Z toho, co si pamatujeme, jsme [nikdy] nezaznamenali takové teploty během noci pro toto roční období.“



Prudce horké noci jsou na francouzské straně Pyrenejí cítit, když teplý vzduch ze severní Afriky a Středomoří sestoupí z hor a stlačí se, čímž se ještě více zahřeje. Tento přírodní jev, známý jako Föhnův efekt, se přidává k vlivu znečištění fosilními palivy, které od předindustriální doby zadržuje sluneční záření a ohřívá planetu o 1,3 °C.



V Evropě, která se otepluje přibližně dvakrát rychleji než celosvětový průměr, tento posun způsobil tání ledovců a vysychání vodních nádrží. Lidé jsou kvůli tomu nuceni trpět smrtelnými vlnami veder, které přes den dosahují katastrofálních hodnot a v noci jim poskytují jen málo oddechu.



Podle Météo France dosáhly v úterý ve čtyři hodiny ráno teploty v okolí Pau 26,9 °C a v Biarritzu a Tarbes 24 °C.



Meteorologická agentura uvedla, že se jedná o výjimečnou teplotu na konec listopadu, která je vyšší než 26,2 °C zaznamenaných 27. listopadu 1970. Rekordy pro nejvyšší minimální teplotu, která se měří za 24 hodin, však nepřekonala, protože pozdější změna větrů přinesla studený vzduch od oceánů, který stáhl teploty zpět dolů.



„Vidíme, že [se] změnou klimatu máme při stejných meteorologických jevech mnohem vyšší teploty než dříve,“ řekl Sorel.



Podle zpráv v médiích zažilo Dánsko v pondělí nejteplejší listopadovou noc, ale Dánský meteorologický institut (DMI) uvedl, že žádný rekord překonán nebyl.



„Byla to však velmi teplá noc,“ uvedla Herdis Preil Dambergová z DMI. „Jako meteorolog bych to vysvětlil hlubokou bouřkovou níží Bert, která se nachází poblíž Velké Británie a která vytvářela silný vítr.“



Dodal, že severní Atlantik byl také teplejší než obvykle.



Horké noci zatěžují organismus a brání lidem ve spánku. Počet tropických nocí s teplotami nad 20 °C, které mohou být smrtelné pro starší lidi a osoby bojující s nemocemi, se ve většině oblastí jižní Evropy zdvojnásobil nebo dokonce ztrojnásobil.





Evropská agentura pro životní prostředí odhaduje, že podle nejextrémnějších scénářů globálního oteplování může v tomto regionu do konce století nastat až 100 tropických nocí ročně.





Byly způsobeny teplou a vlhkou jihozápadní vzduchovou hmotou, která přicházela z Azorských ostrovů a interagovala s místní topografií v procesu zvaném Föhnův jev. Během tohoto procesu vzduch stoupal nad vyvýšená místa a ztrácel vlhkost na jižních návětrných svazích. Když pak vzduch klesal po závětrných severních svazích, dále se ohříval, což vedlo k rekordním teplotám.

Tento týden se v západní části Tichého oceánu současně vytvořily čtyři bouře. Podle japonské meteorologické agentury je to poprvé od roku 1951, kdy k tomu došlo v jednom listopadovém měsíci. Do tohoto víkendu to znamená, že Filipíny postihne během jednoho měsíce šest tajfunů. Podle hodnocení OSN pro Filipíny bylo v důsledku extrémního počasí poškozeno nebo zničeno 207 000 domů a téměř 700 000 lidí hledalo dočasné přístřeší.





ZDE

Zdroj v angličtině ZDE

0

186

Vzduchová masa z Azorských ostrovů má za následek nový světový rekord pro nejteplejší listopadovou noc nad 60° zeměpisné šířky.V noci na pondělí 11. listopadu bylo na Islandu zaznamenáno rekordně teplé počasí, když teplota v místě na silnici Ólafsfjarðarvegur nedaleko Sauðanes na dalekém severu dosáhla 22,9 °C.Další meteorologické stanice v regionu zaznamenaly teploty v rozmezí od desítek do 20 stupňů Celsia, čímž se toto místo stalo nejteplejším místem v Evropě v tuto noc a stanovilo světový rekord pro nejteplejší listopadovou noc nad 60° zeměpisné šířky. Tyto teploty jsou obvykle o 10-15 °C vyšší než červencové průměry.Mezitím přívalové deště v Kolumbii vedly k rozsáhlým záplavám, sesuvům půdy a poškození infrastruktury. Škody způsobené přívalovými dešti byly zaznamenány ve 27 z 32 departementů země a prezident minulý víkend vyhlásil celostátní výjimečný stav.Na celém pobřeží Tichého oceánu a v andské oblasti muselo kvůli dešťům opustit své domovy 90 000 lidí, přičemž domy v desítkách obcí byly zatopeny pod stoupajícími záplavovými vodami. Úřady v departementu Santander hlásily jedno úmrtí a dva lidé byli zraněni poté, co se vylil potok.Nejzápadnější kolumbijský departement Chocó byl zasažen obzvláště těžce, dolní tok řeky Río Atrato zaplavil celé komunity afro-kolumbijského obyvatelstva. Oficiální zprávy odhadují, že záplavy postihly 85 % území departementu a vyhnaly z domovů více než 50 000 rodin ve 25 obcích.